Federico Cherubini, Parma CEO'su, bugün Meazza'da Inter ile oynanacak maç öncesinde DAZN mikrofonlarına konuştu.
CUESTA'DAN GILARDINO'YA
"Cuesta-Gilardino değişikliği mi? Geçen yıl cesur bir tercih yaptık, çok sayıda zorluk yaşadık ama bu, her zaman kenetlenip bunların üstesinden gelmek için nedenler bulduğumuz bir yıldı" FcInter1908'in aktardığına göre şöyle dedi: "Bu yıl zorluklar karşısında farklı şekilde tepki verdik, işler iyi giderken ayrılmak daha iyidir, iyi gidiyor demiyorum, bunu bir galibiyetin ardından yaptık ve bugün itibarıyla ligde kaldık çünkü olumsuz bir andan faydalanmamak doğrudur."