“Daha eksiksiz bir kadro kurduk, taraftarların düşüncesini anlıyoruz, önemli oyuncuları kaybetmek kolay değil ama sürdürülebilirlik ile rekabetçiliği bir araya getirerek zaman içinde devam edebilecek bir proje üzerinde düşünüyoruz, bugün Gilardino’nun meydan okuması başlıyor. Gilardino’nun oynadığı Parma’yı taklit etmek zor, sistem değişti ama biz hırslıyız, sürdürülebilir şekilde büyümek istiyoruz. Parma’nın Serie A’da olmasını garanti görmüyoruz, tarih bunu söylemiyor. Hedef seviyemizi yükseltmek istiyoruz, Gilardino motive bir insan, onda en çok hoşuma giden şey her zaman alçakgönüllülüğü oldu, Parma’da futbolcu olarak yaptıkları nedeniyle bulunmuyor, her şeyi Serie D’den başlayarak kazandı, zor bir sezondan geliyor ve kendini yeniden göstermek istiyor.”