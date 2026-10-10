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ACF Fiorentina v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
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Parma, Cherubini: "Cuesta-Gilardino değişikliğini açıklayayım. Serie A garanti değil"

Parma Calcio 1913
A. Gilardino

Parma CEO’su, Inter maçı öncesinde konuştu

Federico Cherubini, Parma CEO'su, bugün Meazza'da Inter ile oynanacak maç öncesinde DAZN mikrofonlarına konuştu.


CUESTA'DAN GILARDINO'YA

"Cuesta-Gilardino değişikliği mi? Geçen yıl cesur bir tercih yaptık, çok sayıda zorluk yaşadık ama bu, her zaman kenetlenip bunların üstesinden gelmek için nedenler bulduğumuz bir yıldı" FcInter1908'in aktardığına göre şöyle dedi: "Bu yıl zorluklar karşısında farklı şekilde tepki verdik, işler iyi giderken ayrılmak daha iyidir, iyi gidiyor demiyorum, bunu bir galibiyetin ardından yaptık ve bugün itibarıyla ligde kaldık çünkü olumsuz bir andan faydalanmamak doğrudur."

  • Gilardino hakkında

    “Daha eksiksiz bir kadro kurduk, taraftarların düşüncesini anlıyoruz, önemli oyuncuları kaybetmek kolay değil ama sürdürülebilirlik ile rekabetçiliği bir araya getirerek zaman içinde devam edebilecek bir proje üzerinde düşünüyoruz, bugün Gilardino’nun meydan okuması başlıyor. Gilardino’nun oynadığı Parma’yı taklit etmek zor, sistem değişti ama biz hırslıyız, sürdürülebilir şekilde büyümek istiyoruz. Parma’nın Serie A’da olmasını garanti görmüyoruz, tarih bunu söylemiyor. Hedef seviyemizi yükseltmek istiyoruz, Gilardino motive bir insan, onda en çok hoşuma giden şey her zaman alçakgönüllülüğü oldu, Parma’da futbolcu olarak yaptıkları nedeniyle bulunmuyor, her şeyi Serie D’den başlayarak kazandı, zor bir sezondan geliyor ve kendini yeniden göstermek istiyor.”

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