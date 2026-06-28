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"Parlak bir ışık" - Wrexham, forvet oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiğini açıklarken, Ryan Reynolds ve Rob Mac efsane Paul Mullin'e veda etti
Wrexham’ın simgesine Hollywood’dan bir saygı duruşu
Wrexham’ın ortak sahipleri, Mullin’in Kuzey Galler’de geçirdiği beş yılın ardından Wrexham’dan ayrılacağının kesinleşmesinin ardından duygusal anma mesajları paylaştılar. Kulübün National League’den Championship’e uzanan yolculuğuna öncülük eden forvet, hem takım hem de yerel topluluk için dönüştürücü bir figür olarak övgüyle anıldı.
Instagram'da bir paylaşımda bulunan McElhenney, şükranlarını şu sözlerle dile getirdi: “Kendimizden daha büyük bir şeyin parçası olduğumuza dair inançtan daha güçlü bir duygu yoktur. Bu bize anlam ve amaç verir. Zafer ya da trajedi anlarında yoğun bir şükran duygusu uyandırır, çünkü asla gerçekten yalnız değiliz. Düşersek bizi ayağa kaldıracak insanlar her zaman yanımızda olur. Ama… Önde yürüyen, parlak bir ışık izi çizen, geri kalanımızın izleyeceği mükemmellik yolunu açan bazı insanlar, çok özel insanlar vardır. Onların parlaklığına bireyler olarak ulaşamayacağımızı bilsek bile, sırf varlıkları bile topluluğu hayal edilemeyecek yüksekliklere taşır. Onlar bize inandırır. Bu kulüp ve bu topluluk için o parlak ışığın kaynağı olduğun için teşekkürler @paulmullin12. Bize nelerin mümkün olduğunu gösterdiğin için teşekkürler. Hepimizi inandırdığın için teşekkürler."
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Wrexham efsanesinin oluşumu
Mullin, 2021 yılında Cambridge United’dan bedelsiz transferle Racecourse Ground’a geldi; League Two’da gol kralı olarak sezonu bitirmiş olması nedeniyle bu transfer, alt liglerde büyük yankı uyandırdı. Bu beklentileri kısa sürede karşılayan oyuncu, 172 maçta 110 gol attı ve kulübün Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü rekor niteliğinde üç kez kazandı. Kulüpten ayrılırken, tüm zamanların en çok gol atan dokuzuncu oyuncusu olarak tarihe geçti.
Reynolds da ayrılığa ilişkin samimi sözlerini ekleyerek şöyle dedi: “Wrexham’da her gün, saha içinde ve dışında, Paul cesaret, azim ve insanlık konusunda bir örnek oldu. Ne kadar dibe batarsak batalım, nerede olursak olalım, umudumuzu asla kaybetmedik çünkü tarafımızda gerçek hayatta, tam anlamıyla bir süper adamın olduğunu biliyorduk; maçın son dakikalarını bir mucizeye dönüştürebilen bir adam. O sadece bir takıma değil, bütün bir kasabaya ve dünyaya umut verdi. İşte Paul’u süper yapan da budur. @paulmullin12, umarım Wrexham’ı ve hepimizi nasıl değiştirdiğini anlıyorsundur. İmkansızı gerçeğe dönüştürmeni izlemiş olmaktan onur duyuyorum ve sana sonsuza dek minnettarım. Ve biliyorum ki, en önemli şeyler için mücadele etmeyi asla bırakmayacaksın."
"Yaptığım onca şeyden sonra..."
Bir kahraman olarak görülmesine rağmen, Mullin’in kariyerinin son 18 ayı daha zorlu geçti. Forvet, geçirdiği bir ameliyatın ardından kadroda yer bulamadı ve 2025-26 sezonunu kulüpten uzakta geçirdi. Ocak ayında Wigan Athletic’teki kısa süreli macerasının sona ermesinin ardından, sezonun geri kalanını tamamlamak üzere League One ekibi Bradford City’ye transfer oldu.
Bu yılın başlarında Mullin, Red Dragons'taki başrolünün ani sonunun kabullenmesinin zor olduğunu itiraf etti. Gazetecilere şunları söyledi: "Son 18 ay boyunca benim için oldukça zorlu bir süreçti. Açıkçası yaptığım onca şeyin ardından ameliyat geçirdikten sonra, bu durum birdenbire ortaya çıktı. Aslında her şey o noktada bitti diyebiliriz; kabullenmesi zordu ama futbol böyle bir şey, bilirsiniz. Olanlar yüzünden bunu asla kabullenemeyeceğim. Dediğim gibi, benim için oldukça zor bir durumdu, ama futbol böyle bir şey, hayat devam ediyor."
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Hipodrom’da kalıcı bir miras
Mullin’in en verimli yıllarını yöneten teknik direktör Phil Parkinson, forvetin kulüp tarihine yaptığı katkıyı övdü. Wrexham bu dönemde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı ve üst üste üç kez ligden yükselerek Championship’e ulaştı. Mullin, bu üçlü yükseliş sürecinde kadroda kalmayı başaran sadece 10 oyuncudan biriydi.
Parkinson şunları söyledi: "Paul'a en iyi dileklerimi sunmak isterim. Bu anlaşma, onun zamanını iyi değerlendirip ileride kendisine en uygun kulübü bulmasını sağlayacak. Son beş yıl boyunca Wrexham Futbol Kulübü'nün tarihinde Mulls'ın oynadığı rol, sayısız unutulmaz gol ve anla birlikte kesinlikle küçümsenemez. O, taraftarlarımız tarafından her zaman hatırlanacak ve saygı duyulacak bir oyuncu olacak."