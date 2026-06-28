"Parlak bir ışık" - Wrexham, forvet oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiğini açıklarken, Ryan Reynolds ve Rob Mac efsane Paul Mullin'e veda etti

Wrexham’ın ortak sahipleri, Mullin’in Kuzey Galler’de geçirdiği beş yılın ardından Wrexham’dan ayrılacağının kesinleşmesinin ardından duygusal anma mesajları paylaştılar. Kulübün National League’den Championship’e uzanan yolculuğuna öncülük eden forvet, hem takım hem de yerel topluluk için dönüştürücü bir figür olarak övgüyle anıldı.

Instagram'da bir paylaşımda bulunan McElhenney, şükranlarını şu sözlerle dile getirdi: “Kendimizden daha büyük bir şeyin parçası olduğumuza dair inançtan daha güçlü bir duygu yoktur. Bu bize anlam ve amaç verir. Zafer ya da trajedi anlarında yoğun bir şükran duygusu uyandırır, çünkü asla gerçekten yalnız değiliz. Düşersek bizi ayağa kaldıracak insanlar her zaman yanımızda olur. Ama… Önde yürüyen, parlak bir ışık izi çizen, geri kalanımızın izleyeceği mükemmellik yolunu açan bazı insanlar, çok özel insanlar vardır. Onların parlaklığına bireyler olarak ulaşamayacağımızı bilsek bile, sırf varlıkları bile topluluğu hayal edilemeyecek yüksekliklere taşır. Onlar bize inandırır. Bu kulüp ve bu topluluk için o parlak ışığın kaynağı olduğun için teşekkürler @paulmullin12. Bize nelerin mümkün olduğunu gösterdiğin için teşekkürler. Hepimizi inandırdığın için teşekkürler."







