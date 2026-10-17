Paris Saint-Germain, Strasbourg karşısında 3-1’lik heyecan dolu bir geri dönüş galibiyeti alırken taktiksel esnekliği Alsas’ta zorlu bir sınav verdi. İlk yarıya ev sahibinin yüksek tempolu presi damga vurdu. Bu baskı, Gessime Yassine’in de rol aldığı iyi hazırlanmış bir atağın ardından Giovanni Reyna’nın 17. dakikada attığı golle sonuç verdi. Topa daha fazla sahip olan konuk ekip ise geriye çekilen savunmayı aşmak için gereken dikine oyunu sergileyemedi ve devre arasına yapacak çok işi olduğu bir durumda girdi.

İkinci yarıda Luis Enrique, etkisiz kalan hücuma hareket getirmek için kulübesine başvurdu. Ousmane Dembélé, 72. dakikada kullandığı penaltıyı auta göndererek büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da pes etmedi. Paris Saint-Germain, 77. dakikada Illia Zabarnyi ile rakip savunmanın direncini kırdı; Dembélé ise 85. dakikada geri dönüşü tamamladı. Désiré Doué’nin uzatma dakikalarında, 93. dakikada (90'+3) attığı gol, PSG’nin maçın sonunda kurduğu üstünlüğü skora da yansıttı. Bu kritik galibiyet, Paris Saint-Germain’i 14 puanla Ligue 1’in zirvesine taşırken Strasbourg 7 puanla 12. sırada kaldı. İşte Paris Saint-Germain oyuncularının performans notları: