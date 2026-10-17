İkinci yarıda Luis Enrique, etkisiz kalan hücuma hareket getirmek için kulübesine başvurdu. Ousmane Dembélé, 72. dakikada kullandığı penaltıyı auta göndererek büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da pes etmedi. Paris Saint-Germain, 77. dakikada Illia Zabarnyi ile rakip savunmanın direncini kırdı; Dembélé ise 85. dakikada geri dönüşü tamamladı.
Désiré Doué’nin uzatma dakikalarında, 93. dakikada (90'+3) attığı gol, PSG’nin maçın sonunda kurduğu üstünlüğü skora da yansıttı. Bu kritik galibiyet, Paris Saint-Germain’i 14 puanla Ligue 1’in zirvesine taşırken Strasbourg 7 puanla 12. sırada kaldı. İşte Paris Saint-Germain oyuncularının performans notları: