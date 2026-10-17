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FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP
Moataz Elgammal
Çeviri:

Paris Saint Germain oyuncularının Strasbourg karşısındaki puanları: Oyuna sonradan giren Dembele ve Doue kritik geri dönüş galibiyetini getirdi

Player ratings
Luis Enrique
O. Dembele
D. Doue
Paris Saint-Germain
Strasbourg - Paris Saint-Germain
Strasbourg
1. Lig

Paris Saint-Germain, Strasbourg karşısında 3-1’lik heyecan dolu bir geri dönüş galibiyeti alırken taktiksel esnekliği Alsas’ta zorlu bir sınav verdi. İlk yarıya ev sahibinin yüksek tempolu presi damga vurdu. Bu baskı, Gessime Yassine’in de rol aldığı iyi hazırlanmış bir atağın ardından Giovanni Reyna’nın 17. dakikada attığı golle sonuç verdi. Topa daha fazla sahip olan konuk ekip ise geriye çekilen savunmayı aşmak için gereken dikine oyunu sergileyemedi ve devre arasına yapacak çok işi olduğu bir durumda girdi.

İkinci yarıda Luis Enrique, etkisiz kalan hücuma hareket getirmek için kulübesine başvurdu. Ousmane Dembélé, 72. dakikada kullandığı penaltıyı auta göndererek büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da pes etmedi. Paris Saint-Germain, 77. dakikada Illia Zabarnyi ile rakip savunmanın direncini kırdı; Dembélé ise 85. dakikada geri dönüşü tamamladı.

Désiré Doué’nin uzatma dakikalarında, 93. dakikada (90'+3) attığı gol, PSG’nin maçın sonunda kurduğu üstünlüğü skora da yansıttı. Bu kritik galibiyet, Paris Saint-Germain’i 14 puanla Ligue 1’in zirvesine taşırken Strasbourg 7 puanla 12. sırada kaldı. İşte Paris Saint-Germain oyuncularının performans notları:

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    Kaleci ve savunma

    Matvey Safonov - 8/10

    Takımının topa hâkim olmasına rağmen Matvey Safonov'un işi başından aşkındı. Yedi kritik kurtarış yaparak farkın açılmasını önledi. Erken gelen ilk golde yapabileceği pek bir şey yoktu ancak kalesinde son derece güvenilir bir performans sergiledi.

    Warren Zaïre-Emery - 7/10

    Sağ bekte görev yapan Warren Zaïre-Emery, kanatta takımın motoruydu. Topu sürekli yeniden dolaşıma soktu ve ileri çıkmaya çalıştı. Bugün hücumları sonuçlandıracak son pası veremese de soğukkanlılığıyla oyunun temposunun kontrol altında tutulmasını sağladı.

    Illia Zabarnyi - 8/10

    Illia Zabarnyi kritik bir performans sergiledi. Stoper, ilk yarıda kontra ataklara karşı zorlansa da 77. dakikada yapılan ortada herkesten yükseğe çıkarak beraberlik golünü kafayla attı.

    Lucas Hernández - 7/10

    İkili mücadelelerde yeterince sağlam duran Lucas Hernández, geriden oyun kurarken takıma istikrarlı bir temel sağladı. Maçın tamamında oynayan Hernández, karşılaşmanın sonlarında diziliş değiştiğinde savunma hattını etkili biçimde yönlendirdi.

    Lucas Digne - 5/10

    Lucas Digne için zor bir öğleden sonraydı. Tecrübeli sol bek, dar savunma düzenini açmak için gereken bindirmeleri yapmakta zorlandı ve ikinci yarının başlarında oyundan alındı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    Orta saha

    Lucas Beraldo - 6,5/10

    Orta sahada görev yapan Lucas Beraldo, topla oynarken hatasızdı ancak rakibin maçın başındaki ivmesini kesmek için gereken savunma kararlılığını gösteremedi. Beraldo, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra yapılan iki oyuncu değişikliği kapsamında oyundan çıktı.

    João Neves - 7/10

    João Neves, oyunu ileri taşıyan bazı etkili paslarıyla büyük potansiyelini zaman zaman gösterdi ancak sık sık rakiplerin arasında etkisiz kaldı. Neves, 63. dakikada oyundan çıkana kadar savunmada çok çalıştı.

    Dro Fernández - 7,5/10

    Birden fazla gol fırsatı yaratan Dro Fernández etkileyici bir performans sergiledi ve teknik kalitesiyle büyük beğeni topladı. Fernández, oyun bağlantısını iyi kurdu ancak hücumda daha doğrudan bir yaklaşım benimsemek için oyundan alındı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    Hücum

    Maghnes Akliouche - 6,5/10

    Maghnes Akliouche, pozisyon alışında oyun zekâsını gösterdi ancak bugün son vuruşlarda etkili olamadı. Akliouche, 9. dakikada çok önemli bir fırsatı kaçırdı; maçın sonlarında çektiği bir başka tehlikeli şut da kurtarıldı.

    Ferran Torres - 7/10

    Ferran Torres için ısrarcı bir maçtı. İspanyol oyuncu, bitmek bilmeyen koşularının karşılığını uzatma dakikalarında gelen son golün asistini yaparak aldı. Torres, takım arkadaşlarının değerlendirebileceği kritik boşluklar yarattı.

    Khvicha Kvaratskhelia - 7/10

    Khvicha Kvaratskhelia, oyundan alınmadan önce sol kanatta sürekli tehdit oluşturdu ve birkaç pozisyon yarattı. Kvaratskhelia diri görünse de son paslarda istediği bağlantıyı kuramadı.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Nuno Mendes - 7/10

    53. dakikada oyuna giren Nuno Mendes, takıma ihtiyaç duyduğu kanat genişliğini hemen sağladı. Hızıyla rakibi daha geride oynamaya zorladı.

    Vitinha - 7/10

    Vitinha'nın 54. dakikada oyuna girmesi, orta sahaya ihtiyaç duyulan kontrolü getirdi. Topu rakip hatların arasından ileri taşımakta oldukça etkiliydi.

    Désiré Doué - 8/10

    Désiré Doué, oyuna sonradan girerek büyük etki yarattı. Takıma enerji kattı ve 93. dakikada attığı güzel golle performansını taçlandırdı.

    Ousmane Dembélé - 8,5/10

    Maçın gidişatını değiştiren isimdi. Penaltı kaçırmasına rağmen önce beraberlik golünün asistini yaptı, ardından galibiyet golünü attı. Zihinsel dayanıklılığıyla örnek bir performans sergiledi.

    Achraf Hakimi - 7/10

    Hakimi, oyuna girdikten sonra sağ kanattaki hücuma farklı bir boyut kattı. Rakip kanat beklerini yalnızca savunma yapmak zorunda bıraktı.

    Luis Enrique - 8/10

    Teknik direktör Luis Enrique, oyuna müdahale etmek için yaptığı değişikliklerle büyük övgüyü hak ediyor. Bu değişikliklerle maçın gidişatını tamamen değiştirdi ve sonunda rakibe üstünlük kurdu.

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