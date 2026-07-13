Paris Saint-Germain, Lucas Digne’ye ilgi gösteriyor: Aston Villa, Milan’dan Pervis Estupinan’a yeniden yöneliyor

Milan'ın ilgisini çeken bir transfer hamlesi. Fabrizio Romano'ya göre Paris Saint-Germain, Nuno Mendes'in uygun yedeği olarak görülen Aston Villa'nın sol bek oyuncusu Lucas Digne'yi gündemine aldı. Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alan eski Barcelona ve Roma savunma oyuncusunun sözleşmesinde 10 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Digne, 2013'ten 2015'e kadar Paris'te forma giymişti.