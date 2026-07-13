Milan'ın ilgisini çeken bir transfer hamlesi. Fabrizio Romano'ya göre Paris Saint-Germain, Nuno Mendes'in uygun yedeği olarak görülen Aston Villa'nın sol bek oyuncusu Lucas Digne'yi gündemine aldı. Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alan eski Barcelona ve Roma savunma oyuncusunun sözleşmesinde 10 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Digne, 2013'ten 2015'e kadar Paris'te forma giymişti.
Getty Images Sport
Çeviri:
Paris Saint-Germain, Lucas Digne’ye ilgi gösteriyor: Aston Villa, Milan’dan Pervis Estupinan’a yeniden yöneliyor
ESTUPINAN'DAKİ VİLLA
Digne'nin ayrılması, Aston Villa'yı sol kanat pozisyonu için değerlendirme yapmaya zorluyor: Villans yönetiminin göz önünde bulundurduğu isimler arasında, geçen yıl 17 milyon avro artı prim karşılığında transfer edilen Milan'dan Pervis Estupinan da yer alıyor. Brighton formasıyla toplam 104 maça çıkmış ve 5 gol atmıştır.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun