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imago-sport-1084350229.jpgZUMA Press Wire
Mohamed Saeed
Çeviri:

Paris Saint-Germain - Le Mans maçında oyuncu puanları: Khvicha Kvaratskhelia ve Maghnes Akliouche ikinci yarıdaki yükselişi ateşledi

Paris Saint-Germain
Player ratings
Le Mans
Paris Saint-Germain - Le Mans
1. Lig
K. Kvaratskhelia
Luis Enrique

Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Le Mans karşısında kısa süreli bir korku yaşasa da -1'lik galibiyeti aldı. Maça baskın başlayan ekip, konuk takımın ikinci yarıdaki eşitlik golünün ardından sarsıldı ancak kulübeden gelen bireysel kalite Luis Enrique'nin takımında gidişatı değiştirdi.

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de yükselen grafiğini Le Mans karşısında aldığı profesyonel 3-1'lik galibiyetle sürdürdü, ancak skor tabelası ikinci yarıdaki ciddi gerilim dönemini tam olarak yansıtmıyor. Enrique, gençlik ile tecrübeyi harmanlayan bir tercih yaptı ve bunun karşılığını da 19. dakikada Lucas Beraldo'nun penaltıyı gole çevirmesiyle aldı.

Paris ekibi topa hükmetti, yüzde 73 topa sahip olma oranına ulaştı ve etkileyici bir 4,10 Beklenen Gol (xG) üretti, ancak devre arasından önce maçı bitirecek son vuruşu yapamadı.

Karşılaşma 54. dakikada beklenmedik bir hal aldı. Louis Mafouta, PSG savunmasındaki az sayıdaki aksamalardan birini değerlendirerek attığı beraberlik golüyle Parc des Princes'i şaşkına çevirdi. Ancak Enrique'nin taktiksel esnekliği tüm açıklığıyla ortaya çıktı ve yaptığı oyuncu değişiklikleri kontrolü hemen yeniden sağladı.

Khvicha Kvaratskhelia, yedek kulübesinden gelip anında etki yaratarak takımını yeniden öne geçirdi. Kısa süre sonra Maghnes Akliouche'un belirleyici golü, Desire Doue'nin son bölümde kaçırdığı penaltıya rağmen sonucu şüpheye yer bırakmayacak hale getirdi.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    Kaleci ve savunma

    Matvey Safonov - 7/10

    İlk 50 dakikada büyük ölçüde seyirci kalan Rus kaleci için nispeten sakin bir akşamdı. Savunma onu açıkta bırakırken, Mafouta'nın iyi değerlendirdiği beraberlik golünde yapabileceği fazla bir şey yoktu. Maçı iki kurtarışla tamamladı, ancak asıl katkısı PSG'nin uzun süreli yerleşik topa sahip olma sekanslarında oyunun akışını sürdürmek oldu.

    Achraf Hakimi - 7/10

    Gecede kaptan olarak sahaya çıkan oyuncu, sağ kanatta her zamanki yüksek tempolu hücum katkısını verdi. Hakimi, ilk yarıdaki üstünlükte kilit rol oynadı ve geleneksel bir bekten çok yardımcı bir oyun kurucu gibi görev yaptı. Le Mans'ın alçak blok savunmasını sürekli esnettiği performansının ardından 72. dakikada oyundan alındı.

    Illia Zabarnyi - 6/10

    Birkaç kritik araya girme yapan Ukraynalı milli oyuncudan dengeli bir performans geldi. Ancak Le Mans'ın golünde Mafouta'nın koşusunu takip edememelerindeki kolektif başarısızlık nedeniyle hayal kırıklığı yaşayacaktır. Bu an dışında, doğrudan uzun topları karşılamada ve önde kurulan savunma hattını korumada rahat göründü.

    Lucas Hernandez - 7/10

    Tecrübeli oyuncu, Le Mans'ın zaman zaman geliştirdiği kontra atakları kontrol etmek için gereken mücadeleyi ve taktik disiplini ortaya koydu. Pozisyon alışı mükemmeldi ve tehlike gerçek bir tehdide dönüşmeden önce orta sahaya çıkarak onu önlemede proaktif davrandı.

    Lucas Digne - 7/10

    Digne solda genişlik ve kaliteli ortalar sundu, ancak belki de karşı kanattaki Hakimi kadar maceracı değildi. Orta saha için güvenilir bir pas istasyonu oldu ve Le Mans derine gömüldüğünde PSG'nin topa sahip olmayı hızlıca yeniden kurabilmesini sağladı.

  • imago-sport-1084347733.jpgAnadolu Agency

    Orta saha

    Lucas Beraldo - 7/10

    Savunmadaki bir rolde görev yaptı ancak niyetli şekilde ileri çıktı; Beraldo, 19. dakikada penaltı noktasından attığı açılış golünde büyük bir soğukkanlılık sergiledi. Enrique, beraberlik golünün ardından hücumdaki itici gücü artırmak isteyince, oyuncu saat dolmadan hemen önce oyundan alındı.

    David Fernandez - 6/10

    Fernandez ilk yarıda metronom rolünü üstlendi ve topun verimli şekilde dolaşmasını sağladı. Hatları kıracak öldürücü bir pası olmasa da yapısal disiplini, Neves ile Godts'un daha tehlikeli bölgelere kaymasına imkan tanıdı. 58. dakikada yapılan çift değişiklik sırasında oyundan çıkarıldı.

    Joao Neves - 7/10

    Genç oyuncu, teknik güvenliği ve alan farkındalığıyla etkilemeye devam ediyor. Neves, yaklaşık bir saat boyunca PSG orta sahasının motor gücü oldu; sürekli topu istedi ve dikine geçişleri başlatmaya çalıştı. Enrique kıdemli yıldızlarına yönelince 58. dakikada oyundan alındı.

  • imago-sport-1084342699.jpgZUMA Press Wire

    Hücum

    Mika Godts - 6/10

    Godts'tan enerji ve niyet açısından umut verici bir performans geldi. Orta saha ile hücum hattı arasında bağlantı kurmak için çok çalıştı. Boş alanları iyi buldu ancak zaman zaman Le Mans'ın kalabalık ceza sahasına karşı son paslarda zorlandı. 59. dakikada yerini Kvaratskhelia'ya bıraktı.

    Maghnes Akliouche - 8/10

    İlk 11'deki hücum oyuncuları arasında maçın öne çıkan ismiydi. Akliouche, konuk ekip için sürekli bir tehdit oldu ve 68. dakikada performansının hak ettiği golü atarak skoru 3-1'e getirdi. Dar alanlarda dönebilme ve savunmanın merkezine doğru dripling yapabilme yeteneği, PSG'nin en iyi işlerinin çoğunun katalizörü oldu.

    Ferran Torres - 6/10

    İspanyol oyuncu için sinir bozucu bir akşamdı. Hücumun ucunda yer aldı ancak PSG'nin toplam 22 şutuna rağmen gol atmayı başaramadı. Hareketliliği zekiceydi; sık sık savunmacıları pozisyonlarından çıkararak Akliouche ve diğerlerine alan açtı, ancak son bölgede gereken bitirici dokunuştan yoksundu.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Warren Zaire-Emery - 7/10

    58. dakikada oyuna girdi ve fizik gücüyle top taşıma becerisi, Le Mans'ın beraberlik golünün ardından ibreyi anında yeniden PSG lehine çevirdi. Kısa süreliğine eksik kalan aciliyet duygusunu takıma geri getirdi.

    Fabian Ruiz - 6/10

    Daha fazla denge ve topa sahip olma adına Zaire-Emery ile birlikte oyuna dahil oldu. 1-1'lik golün ardından yaşanan kaotik bölümde orta sahanın dengelenmesine yardımcı oldu.

    Vitinha - 7/10

    59. dakikada oyuna girdiğinde hücuma yaratıcı bir incelik kattı. Oyun görüşü, son iki golde Le Mans savunmasının kilidinin açılmasına yardımcı oldu.

    Khvicha Kvaratskhelia - 8/10

    Maçın kaderini değiştiren isimdi. 59. dakikada oyuna girdikten sadece iki dakika sonra ağları havalandırarak PSG'yi 2-1 öne geçirdi. Doğrudan oyunu ve yeteneği, yorulan Le Mans savunması için fazlasıyla ağır geldi.

    Desire Doue - 5/10

    Genç hücumcu için inişli çıkışlı bir kısa performanstı. 72. dakikada oyuna girdikten sonra canlı görünse de uzatma dakikalarında penaltı noktasından dördüncü golü atmak için yakaladığı altın fırsatı değerlendiremedi.

    Luis Enrique - 8/10

    Teknik direktör, proaktif oyuncu değişiklikleri nedeniyle büyük övgüyü hak ediyor. Maçın 1-1'de elden kaydığını fark ederek Kvaratskhelia ile Zaire-Emery'yi oyuna alma kararı, olası bir beraberliği rahat bir galibiyete çevirdi. Taktik planı 4,10 gibi çok yüksek bir xG üretti ve sisteminin bol miktarda fırsat yarattığını gösterdi.

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