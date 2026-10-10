Paris Saint-Germain, Ligue 1'de yükselen grafiğini Le Mans karşısında aldığı profesyonel 3-1'lik galibiyetle sürdürdü, ancak skor tabelası ikinci yarıdaki ciddi gerilim dönemini tam olarak yansıtmıyor. Enrique, gençlik ile tecrübeyi harmanlayan bir tercih yaptı ve bunun karşılığını da 19. dakikada Lucas Beraldo'nun penaltıyı gole çevirmesiyle aldı.

Paris ekibi topa hükmetti, yüzde 73 topa sahip olma oranına ulaştı ve etkileyici bir 4,10 Beklenen Gol (xG) üretti, ancak devre arasından önce maçı bitirecek son vuruşu yapamadı.

Karşılaşma 54. dakikada beklenmedik bir hal aldı. Louis Mafouta, PSG savunmasındaki az sayıdaki aksamalardan birini değerlendirerek attığı beraberlik golüyle Parc des Princes'i şaşkına çevirdi. Ancak Enrique'nin taktiksel esnekliği tüm açıklığıyla ortaya çıktı ve yaptığı oyuncu değişiklikleri kontrolü hemen yeniden sağladı.

Khvicha Kvaratskhelia, yedek kulübesinden gelip anında etki yaratarak takımını yeniden öne geçirdi. Kısa süre sonra Maghnes Akliouche'un belirleyici golü, Desire Doue'nin son bölümde kaçırdığı penaltıya rağmen sonucu şüpheye yer bırakmayacak hale getirdi.