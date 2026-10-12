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Moataz Elgammal
Çeviri:

Paris Saint-Germain kritik Manchester City maçına hazırlanırken Ousmane Dembele'nin az süre alması hararetli tartışmalara yol açıyor

O. Dembele
C. Dugarry
Paris Saint-Germain
M.City - Paris Saint-Germain
M.City
Şampiyonlar Ligi

Ousmane Dembele'nin son dönemde Paris Saint-Germain kadrosunda yer almaması, Fransız medyasında sert bir tartışma başlattı. Teknik direktör Luis Enrique'nin Ballon d'Or ödüllü forveti sık sık dinlendirmesi üzerine önde gelen yorumcular, bu son derece temkinli yaklaşımın Dembele'ye yarar mı sağlayacağını, yoksa kritik Avrupa maçları öncesinde kaçınılmaz bir sürtüşmeye mi yol açacağını sorguluyor.

  • Yıldız forveti dinlendirmek

    Paris Saint-Germain, bu sezon Dembele konusunda son derece temkinli bir yaklaşım benimsedi. Forvet oyuncusu, cumartesi günü Le Mans karşısında alınan 3-1'lik galibiyette tamamen dinlendirildi. Sezonun önceki bölümünde Lille maçında da forma giymemişti.

    RMC Sport'a göre kulüp, çarşamba günü Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde dinlenmesi gerektiğini resmî gerekçe olarak gösterdi. Ancak Dembele, Fransa'nın İtalya ve Belçika'ya karşı oynadığı son maçlarda kaptanlık pazubandını takarken de etkileyici bir performans sergileyemedi. Bu durum, oyuncunun Luis Enrique yönetimindeki mevcut maç ritmi ve maç kondisyonu hakkında soru işaretleri yarattı.

  • dembele psg(C)Getty Images

    Dugarry kaçınılmaz bir çatışma öngörüyor

    Pazartesi günü konuşan Christophe Dugarry, durumla ilgili derin endişelerini dile getirdi. Dugarry, “PSG'nin bizde olmayan verilere sahip olması gerekir ama bence bu durum bir noktada çatışmaya dönüşecek. Paris formasıyla oynadığı maçlarda performansı vasat, Fransa millî takımında da öyle. Bir süre sonra bu durum onu psikolojik olarak etkileyecek. Sakatlanmasından mı korkuyorlar, yoksa Şubat ayına formda girmesini mi istiyorlar? Ama şimdi ile Şubat arasında onu ne kadar süre dinlendireceksiniz? Bu şekilde hareket etmelerini fazlasıyla şaşırtıcı buluyorum” dedi.

  • Ballon d'Or'un imajını sorgulamak

    Dugarry, oyuncuya verilen mesajı sorgulamayı sürdürdü. “Peki ya iyi bir seviyeye ulaşamazsa? Ballon d'Or sahibi olan, sözleşmesini astronomik bir maaşla uzatan ve Fransa formasıyla iyi performans göstermesi beklenen bu oyuncuya ne diyeceksiniz? Ona ne açıklayacaksınız? Önemli değil, o Ballon d'Or sahibi... Ballon d'Or sahibi hakkında nasıl bir imaj çizdiğinizin farkında mısınız? Ödülü kesinlikle hak etti ama onu üç maçtan yalnızca birinde oynatmanın amacı ne?”

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    Dembele ve PSG’yi bundan sonra ne bekliyor?

    Eric Di Meco, teknik direktörün yöntemlerini hemen savundu. “Arsenal deplasmanında onu maç kadrosuna almayarak ya da maçların son bölümlerinde yalnızca ara sıra oynatarak ondan yüzde 100, hatta yüzde 120 verim alan bir teknik direktör varsa o da Luis Enrique’dir. Ama sizi iki kez Avrupa şampiyonu yapan kişiyi eleştirmeye devam edin,” dedi. Dembele, PSG’nin çarşamba günü Manchester City’ye konuk olacağı maçta eleştirileri susturmaya çalışacak.

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