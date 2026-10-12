Pazartesi günü konuşan Christophe Dugarry, durumla ilgili derin endişelerini dile getirdi. Dugarry, “PSG'nin bizde olmayan verilere sahip olması gerekir ama bence bu durum bir noktada çatışmaya dönüşecek. Paris formasıyla oynadığı maçlarda performansı vasat, Fransa millî takımında da öyle. Bir süre sonra bu durum onu psikolojik olarak etkileyecek. Sakatlanmasından mı korkuyorlar, yoksa Şubat ayına formda girmesini mi istiyorlar? Ama şimdi ile Şubat arasında onu ne kadar süre dinlendireceksiniz? Bu şekilde hareket etmelerini fazlasıyla şaşırtıcı buluyorum” dedi.