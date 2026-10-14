Etihad Stadyumu'nda kabus gibi geçen ilk 45 dakikada Manchester City'nin savunma düzeni çöktü. Enzo Maresca'nın ekibi, geçiş hücumlarında defalarca açık verdi ve Desire Doue, Ousmane Dembele ile Vitinha'nın golleriyle devre arasına üç farklı geride girdi. Merkezdeki savunma yerleşiminin dağınıklığı, PSG'nin City'nin önde kurduğu savunma hattını kolayca aşmasını sağladı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda çok zorlu bir görevle karşı karşıya kaldı.
Erling Haaland, alışıldık golcülük içgüdülerini göstererek farkı iki kez azaltsa da City'nin savunmadaki kırılganlığı sürüyordu. Maghnes Akliouche'un bir saatlik bölümün hemen ardından attığı gol, geri dönüşün ivmesini fiilen kesti. Topa %54 oranında sahip olup 27 şut çekmesine rağmen City, PSG'nin kontra ataklardaki hızını kontrol edemedi. Bu taktiksel başarısızlık, Maresca'nın takımının hücum ile hücum sırasında geride aldığı savunma önlemleri arasındaki dengeyi sorgulamasına yol açacak.
GOAL, Manchester City oyuncularına Etihad Stadyumu'ndaki performanslarına göre not veriyor.