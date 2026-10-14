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Alvino Hanafi
Çeviri:

Paris Saint-Germain karşısında Manchester City oyuncu puanları: Erling Haaland'ın iki golü savunmadaki çöküşü gizlemeye yetmedi

M.City
M.City - Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi

Manchester City, ilk yarıdaki felaket savunma performansının bedelini ödeyerek sahasında Paris Saint-Germain'e 4-2 yenildi. Erling Haaland'ın öncülüğünde ikinci yarıda toparlanmasına rağmen konuk ekip, kontra ataklarda yakaladığı fırsatları değerlendirerek üç puanı aldı.

Etihad Stadyumu'nda kabus gibi geçen ilk 45 dakikada Manchester City'nin savunma düzeni çöktü. Enzo Maresca'nın ekibi, geçiş hücumlarında defalarca açık verdi ve Desire Doue, Ousmane Dembele ile Vitinha'nın golleriyle devre arasına üç farklı geride girdi. Merkezdeki savunma yerleşiminin dağınıklığı, PSG'nin City'nin önde kurduğu savunma hattını kolayca aşmasını sağladı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda çok zorlu bir görevle karşı karşıya kaldı.

Erling Haaland, alışıldık golcülük içgüdülerini göstererek farkı iki kez azaltsa da City'nin savunmadaki kırılganlığı sürüyordu. Maghnes Akliouche'un bir saatlik bölümün hemen ardından attığı gol, geri dönüşün ivmesini fiilen kesti. Topa %54 oranında sahip olup 27 şut çekmesine rağmen City, PSG'nin kontra ataklardaki hızını kontrol edemedi. Bu taktiksel başarısızlık, Maresca'nın takımının hücum ile hücum sırasında geride aldığı savunma önlemleri arasındaki dengeyi sorgulamasına yol açacak.

GOAL, Manchester City oyuncularına Etihad Stadyumu'ndaki performanslarına göre not veriyor.

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    Kaleci ve savunma

    Gianluigi Donnarumma - 4/10

    Eski takımının rakibine karşı zor bir gece geçirdi. 5 kurtarış yapsa da ilk yarıdaki yoğun baskı karşısında savunmasız göründü. Vitinha’nın uzak mesafeden şutunda aldığı pozisyon tartışmalıydı. PSG’nin hücuma geçişlerinde sürekli arada kalan savunma hattını organize etmekte de zorlandı.

    Abdukodir Khusanov - 5/10

    Dembele ve Doue’nin hızına ayak uydurmakta zorlandı. Geriden atağa katılan oyuncuları takip edemeyen savunma hattının bir parçasıydı. Yine de City maçın sonlarında geri dönüş yolu ararken oyun kurulumuna katkı sağladı.

    Josko Gvardiol - 5/10

    Her zamanki gibi hücuma destek veren bindirmeler yaptı ancak bu, City’nin sol kanadında sık sık PSG’nin değerlendirebileceği boşluklar bıraktı. PSG’li oyuncuları ofsayta düşürmek için savunma çizgisini yeterince ileride tutmakta zorlanması, konuk ekibin ikinci golünde bulduğu alana da katkıda bulundu.

    Ruben Dias - 4/10

    Kaptan, devre arasında oyundan alınmadan önce unutmak isteyeceği bir ilk yarı geçirdi. Ousmane Dembele’nin hareketlerine alışılmadık biçimde geç tepki verdi ve savunma çizgisini koruyamadı. City’nin maçı kaybetmesinde belirleyici olan 0-3’lük devre arası skorunda bunun da payı vardı.

    Marc Guehi - 5/10

    Savunmanın merkezindeki partnerine göre biraz daha soğukkanlı olsa da PSG’nin hızlı hücumlara katılan çok sayıdaki oyuncusu karşısında zorlandı. Birkaç kez tehlikeyi uzaklaştırdı ancak ilk yarıdaki kötü gidişi durduracak otoriteyi gösteremedi.

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    Orta saha

    Antoine Semenyo - 5/10

    Alıştığından daha geride bir rolde oynayan Semenyo, maçta etkili olamadı. PSG’nin orta bloğunu aşmak için gereken yaratıcılığı ortaya koyamadı ve savunmada gerekli desteği sağlayamadı. 61 dakika sonunda oyundan alındı.

    Elliot Anderson - 6/10

    Teknik kalitesini zaman zaman gösterdi ve orta sahaya enerji katmaya çalışan az sayıdaki oyuncudan biriydi. Ancak ilk yarıdaki gollere yol açan geçişlerde sık sık oyunun dışında kaldı.

    Rayan Cherki - 4/10

    10 numara rolünde hayal kırıklığı yarattı. Cherki, orta saha ile Haaland arasındaki bağlantıyı kuramadı; Vitinha ve Zaire-Emery’nin baskısı altında sık sık etkisiz kaldı. Büyük ölçüde varlık gösteremediği ilk yarının ardından devre arasında oyundan alınması taktiksel bir zorunluluktu.

    Enzo Fernandez - 6/10

    Orta sahada oyunu yönlendiren başlıca isim olan Fernandez, PSG savunmasının arasından dikine pas kanalları bulmaya çalıştı. Topun dolaşmasını sağlasa da karmaşık geçen ilk yarıda PSG’nin hızını kesmek için gereken savunma direncini gösteremedi. Son dakikada yerini O'Reilly’ye bıraktı.

  • imago-sport-1084535185.jpgAPL

    Hücum

    Jeremy Doku - 5/10

    İstikrarsız performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Doku birkaç kez rakibini geçmeyi başardı ancak son pasları yetersiz kaldı. Maresca hücumun son bölgesinde daha bitirici seçenekler ararken devre arasında yaptığı üç oyuncu değişikliğinde oyundan çıkan isimlerden biriydi.

    Erling Haaland - 8/10

    City adına tek gerçek teselliydi. Haaland, ikinci yarıda 53. ve 75. dakikalarda attığı iki golle ev sahibine bir nebze umut verdi. Ndiaye ve Bouaddi'den gelen pasları iyi değerlendirdi ve gol atmak için yarım fırsatların bile kendisine yettiğini bir kez daha gösterdi.

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  • imago-sport-1084539291.jpgPro Sports Images

    Yedekler ve teknik direktör

    Matheus Nunes - 6/10

    Devre arasında oyuna giren Nunes, orta sahaya daha fazla dinamizm kattı ve ikinci yarıda City'nin üstün oynadığı bölümlerde baskısını sürdürmesine yardımcı oldu.

    Ayyoub Bouaddi - 7/10

    Oyuna sonradan girip fark yarattı. 75. dakikada Haaland'ın ikinci golünün asistini yaptı ve genç yaşına rağmen böylesine kritik bir maçta rahat bir görüntü sergiledi.

    Iliman Ndiaye - 7/10

    Devre arasında oyuna girdikten sonra maçın temposunu değiştirdi. 53. dakikada Haaland'ın ilk golünün asistini yaptı ve yerine girdiği oyunculardan daha doğrudan bir hücum tehdidi yarattı.

    Nico O'Reilly - Puan yok

    90. dakikada Fernandez'in yerine oyuna girdi; skora etki etmek için yeterli zamanı olmadı.

    Enzo Maresca - 4/10

    İlk yarıdaki taktik planı felaketti. Maresca'nın oyun düzeni, savunmayı PSG'nin kontra atakları karşısında tamamen savunmasız bıraktı. Devre arasında yaptığı üç oyuncu değişikliği performansı iyileştirse de ilk 32 dakikada oluşan hasarı telafi etmek mümkün olmadı.

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