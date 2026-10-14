Gianluigi Donnarumma - 4/10

Eski takımının rakibine karşı zor bir gece geçirdi. 5 kurtarış yapsa da ilk yarıdaki yoğun baskı karşısında savunmasız göründü. Vitinha’nın uzak mesafeden şutunda aldığı pozisyon tartışmalıydı. PSG’nin hücuma geçişlerinde sürekli arada kalan savunma hattını organize etmekte de zorlandı.

Abdukodir Khusanov - 5/10

Dembele ve Doue’nin hızına ayak uydurmakta zorlandı. Geriden atağa katılan oyuncuları takip edemeyen savunma hattının bir parçasıydı. Yine de City maçın sonlarında geri dönüş yolu ararken oyun kurulumuna katkı sağladı.

Josko Gvardiol - 5/10

Her zamanki gibi hücuma destek veren bindirmeler yaptı ancak bu, City’nin sol kanadında sık sık PSG’nin değerlendirebileceği boşluklar bıraktı. PSG’li oyuncuları ofsayta düşürmek için savunma çizgisini yeterince ileride tutmakta zorlanması, konuk ekibin ikinci golünde bulduğu alana da katkıda bulundu.

Ruben Dias - 4/10

Kaptan, devre arasında oyundan alınmadan önce unutmak isteyeceği bir ilk yarı geçirdi. Ousmane Dembele’nin hareketlerine alışılmadık biçimde geç tepki verdi ve savunma çizgisini koruyamadı. City’nin maçı kaybetmesinde belirleyici olan 0-3’lük devre arası skorunda bunun da payı vardı.

Marc Guehi - 5/10

Savunmanın merkezindeki partnerine göre biraz daha soğukkanlı olsa da PSG’nin hızlı hücumlara katılan çok sayıdaki oyuncusu karşısında zorlandı. Birkaç kez tehlikeyi uzaklaştırdı ancak ilk yarıdaki kötü gidişi durduracak otoriteyi gösteremedi.