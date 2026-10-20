Üst üste iki kez şampiyon olan ekip, üç maçta topladığı 9 puanla lig aşaması tablosunun zirvesindeki yerini koruyor. Barcelona ise tüm kulvarlarda üst üste aldığı 11 galibiyetin ardından sezonun ilk yenilgisini yaşayarak 6 puanla beşinci sıraya geriledi.

Luis Enrique'nin taktiksel ısrarı sonuç verdi ve takımı, yüksek tempolu mücadelede konuk ekibe üstünlük kurdu. Barcelona ikinci yarıda iki kez skoru eşitleyerek maçın seyrini değiştirme tehdidi yaratsa da PSG'nin hücum bölgesindeki üstünlüğü belirgindi. Fransız ekibi 3,73 gol beklentisine (xG) ulaştı ve 15'i isabetli olmak üzere toplam 22 şut çekti.

Fransız şampiyonu, üstün fiziksel kondisyonu ve kadro derinliği sayesinde son on dakikada farkı açtı. İşte bu heyecan dolu Şampiyonlar Ligi maçında Paris Saint-Germain oyuncularının performans notları: