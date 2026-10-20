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FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Moataz Elgammal
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Paris Saint-Germain’in Barcelona karşısındaki oyuncu puanları: Doue ve Vitinha, Parc des Princes’teki nefes kesen maçın son bölümündeki yükselişe öncülük etti

Player ratings
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain - Barcelona
Barcelona
Şampiyonlar Ligi

Paris Saint-Germain, Parc des Princes’te Barcelona’yı kaotik geçen bir maçın sonunda 4-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’ndeki kusursuz başlangıcını sürdürdü.

Üst üste iki kez şampiyon olan ekip, üç maçta topladığı 9 puanla lig aşaması tablosunun zirvesindeki yerini koruyor. Barcelona ise tüm kulvarlarda üst üste aldığı 11 galibiyetin ardından sezonun ilk yenilgisini yaşayarak 6 puanla beşinci sıraya geriledi.

Luis Enrique'nin taktiksel ısrarı sonuç verdi ve takımı, yüksek tempolu mücadelede konuk ekibe üstünlük kurdu. Barcelona ikinci yarıda iki kez skoru eşitleyerek maçın seyrini değiştirme tehdidi yaratsa da PSG'nin hücum bölgesindeki üstünlüğü belirgindi. Fransız ekibi 3,73 gol beklentisine (xG) ulaştı ve 15'i isabetli olmak üzere toplam 22 şut çekti.

Fransız şampiyonu, üstün fiziksel kondisyonu ve kadro derinliği sayesinde son on dakikada farkı açtı. İşte bu heyecan dolu Şampiyonlar Ligi maçında Paris Saint-Germain oyuncularının performans notları:

  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Kaleci ve savunma

    M. Safonov - 6/10

    Safonov, kurtarış yapmasını gerektiren pozisyonlar açısından nispeten sakin bir akşam geçirdi ancak Barcelona'nın etkili bitiriciliği karşısında iki kez gol yedi. Maç boyunca 3 kurtarışla takımına yeterince güven verdi; ilk yarının büyük bölümünü ise oyunu izleyerek geçirdi.

    A. Hakimi - 8/10

    Sağ kanatta hiç durmadan çalışan Hakimi, PSG'nin hücuma geçişlerinde kilit rol oynadı. 86. dakikada Fabian Ruiz'in maçın sonucunu belirleyen dördüncü golünün asistini yaptı. İleri çıkarak Barcelona savunmasının geniş alana yayılmasını sağlaması, konuk ekip için maç boyunca sorun yarattı.

    W. Pacho - 7/10

    Ekvadorlu savunmacı, dörtlü savunmanın merkezinde fiziksel gücüyle öne çıktı. PSG'nin hava toplarında üstünlük kurmasında önemli rol oynayan Pacho, Barcelona'nın kontra atağa çıktığı anlarda baskı altında soğukkanlılığını korudu ve kritik uzaklaştırmalar yaptı.

    Marquinhos - 6/10

    Kaptan, üstün oynadıkları ilk yarıda savunma hattını iyi yönetti ancak devre arasından hemen sonra biraz kırılgan görünen savunmanın bir parçasıydı. 59. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Zabarnyi'ye bıraktı.

    L. Hernandez - 8/10

    Çok yönlü savunmacı, öne çıkan bir performans sergiledi. Hernandez, pozisyonu iyi sezerek 72. dakikada kritik bir kafa golü attı ve PSG'yi 2-1 öne geçirdi. Sahada büyük emek verdiği başarılı akşamı, 78. dakikada taktiksel bir değişiklikle oyundan alınmasıyla sona erdi.

  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Orta saha

    Vitinha - 9/10

    Takımın teknik açıdan kalbi. Vitinha, top ayağındayken harikaydı ve dar alanlarda rahatlıkla hareket etti. En parlak anı 81. dakikada geldi: Ceza sahası dışından attığı müthiş voleyle 2-2’lik eşitliği bozdu ve büyük gerilimin yaşandığı bir dönemde PSG’ye yeniden ivme kazandırdı.

    J. Neves - 7,5/10

    Neves, rakibin oyununu bozan başlıca isim ve geriden oyun kurucu rolünü üstlendi. 38. dakikada Desire Doue’nin açılış golüne akıllıca bir kafa pasıyla asist yaptı. Orta sahadaki çalışkanlığı, PSG’nin bu bölgedeki mücadelelere üstünlük kurmasını sağladı.

    F. Ruiz - 8/10

    Ruiz, maç boyunca ceza sahasına geriden yaptığı etkili koşularla dikkat çekti. 86. dakikada Hakimi’nin ortasını gole çevirerek takımının dördüncü golünü attı, iyi performansını taçlandırdı ve karşılaşmayı fiilen bitirdi.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Hücum

    D. Doue - 9/10

    Genç hücumcu, maça damga vuran etkili bir performans sergiledi. Doue, 38. dakikada ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla gol perdesini açtı. Ardından kullandığı kornerde Lucas Hernandez'in ikinci golüne asist yaptı. 78. dakikada hak ettiği dinlenme fırsatını bulup oyundan çıkana kadar Barcelona savunmasına sürekli zor anlar yaşattı.

    K. Kvaratskhelia - 7/10

    Gürcü millî oyuncu, maçın henüz ikinci dakikasında sol direğe takılarak golü bulma şansını kaçırdı. Tehlikeli pozisyonlar yaratmayı sürdürdü ancak 59. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    O. Dembele - 6/10

    Eski Barcelona kanat oyuncusu için eski takımıyla karşılaşması hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Dembele maça hareketli başladı ve 5. dakikada kaleciyi kurtarış yapmaya zorladı. Ancak uyluğundan sakatlanınca 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    F. Torres - 6,5/10

    Sakatlanan Dembele'nin yerine erken oyuna girdi. Maçın içinde oldukça aktifti. 25. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi harika bir kurtarış yapmaya zorladı, 71. dakikada ise şanssız bir şekilde sağ direğe takıldı.

    I. Zabarnyi - 7/10

    60. dakikada Marquinhos'un yerine oyuna girdi ve maçın temposuna hızla uyum sağlayarak ihtiyaç duyulan sağlamlığı getirdi.

    M. Akliouche - 6/10

    59. dakikada Kvaratskhelia'nın yerine oyuna girdi. Hücum bölgesine kattığı enerji ve dinamizmle yüksek baskının sürmesine yardımcı oldu.

    W. Zaire-Emery - 4/10

    Genç oyuncu için zorlu bir kısa süreli performanstı. 78. dakikada Lucas Hernandez'in yerine oyuna girdikten sonra topu kötü uzaklaştırdı ve Lamine Yamal'ı durduramadı. İspanyol oyuncu, onu çalımlayarak yalnızca bir dakika sonra Barcelona'nın ikinci beraberlik golünü attı.

    S. Mayulu - Değerlendirilmedi

    78. dakikada, olağanüstü bir performans sergileyen Desire Doue'nin yerine oyuna girdi. İstatistiklere kayda değer bir katkıda bulunacak kadar süre bulamadı.

    Luis Enrique - 8/10

    Enrique, proaktif oyun planı ve direnciyle büyük övgüyü hak ediyor. Üç kilit oyuncusunu (Dembele, Kvaratskhelia, Marquinhos) sakatlık nedeniyle kaybetmesine rağmen takımının agresif oyun düzenini korudu ve 22 şut çekmesini sağladı. Hücum felsefesi, maçın sonlarında eski kulübünü sonunda ezip geçti.

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