24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Yosua Arya
Çeviri:

Paris Saint-Germain'in Barcelona galibiyetinde ön çapraz bağı kopan Khvicha Kvaratskhelia ameliyat olacak

K. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain - Barcelona
Şampiyonlar Ligi

Khvicha Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain'in Barcelona'yı yendiği Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı ciddi ön çapraz bağ sakatlığının ardından ameliyat olacak. PSG'nin üç sakatlıkla büyük darbe aldığı maçta Gürcistan millî futbolcusu, ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.

  • Kvaratskhelia sakatlık nedeniyle büyük darbe aldı

    Kvaratskhelia, sağ dizindeki ön çapraz bağın kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Gürcü kanat oyuncusu, salı gecesi Şampiyonlar Ligi’nde oynanan PSG’nin Barcelona’yı 4-2 yendiği maçta ciddi şekilde sakatlandı.

    Olay, Parc des Princes’te ikinci yarının başlarında Barcelona’dan Xavi Espart ile girdiği mücadele sırasında yaşandı. Kvaratskhelia, belirgin bir acıyla yere düşerken hemen sağ dizini tuttu. Sağlık ekibi sahada hızla hücum oyuncusuna müdahale etti. Saha dışına çıkarılmasına yardım edilirken sağ bacağına hiç yük veremedi.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    PSG cerrahi müdahaleyi doğruladı

    Paris ekibi, kanat oyuncusunun durumunun ciddiyetini doğrulayan sağlık açıklamasını Çarşamba sabahı resmen yayımladı. Fransız kulübü, 25 yaşındaki oyuncunun bağ hasarı nedeniyle ameliyat olması gerektiğini açıkladı.

    Kulüp, “Dün FC Barcelona'ya karşı oynanan maçta sağ dizindeki ön çapraz bağı kopan Khvicha Kvaratskhelia, önümüzdeki günlerde ameliyat olacak” açıklamasını yaptı.

    Bu haber, PSG'nin Avrupa hedeflerine ağır bir darbe vurdu. Kvaratskhelia, sakatlıktan önce hücum hattının kilit isimlerinden biri hâline gelmişti.



  • Parc des Princes’te üçlü darbe

    PSG'nin hareketli Avrupa karşılaşmasında verdiği tek kayıp Kvaratskhelia değildi. Kulüp, Ousmane Dembele ve Marquinhos'un da Barcelona karşısında yaşadıkları fiziksel sorunlar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldığını doğruladı.

    PSG, resmî sağlık açıklamasında, “Sol uyluğundan sakatlanan Ousmane Dembele'nin tedavisi önümüzdeki birkaç hafta boyunca sürecek” ifadelerini kullandı.

    Açıklamada, “Sağ uyluğundan sakatlanan Marquinhos'un tedavisi önümüzdeki birkaç hafta boyunca sürecek” denildi. Bu kayıplar, Fransız ekibini hem savunmada hem de hücumda ciddi ölçüde zayıflattı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    İyileşme adımları ve yakın gelecek

    Kvaratskhelia, uzun sürecek rehabilitasyon sürecine başlamadan önce önümüzdeki günlerde ameliyata hazırlanacak. Kulüp, iyileşmesi için kesin bir süre belirtmedi ancak ön çapraz bağ kopmaları genellikle birkaç aylık yoğun tedavi gerektiriyor.

    Bu arada PSG'nin sağlık ekibi, önümüzdeki birkaç hafta boyunca Dembele ve Marquinhos'un durumunu yakından takip edecek. Her iki oyuncunun da tedavileri sürerken yaklaşan lig ve kıta organizasyonu maçlarını kaçırması bekleniyor.

Gelecek maçlar
PSG

PSG

1. Lig

25 Eki 2026

OL

OL