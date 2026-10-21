Kvaratskhelia, uzun sürecek rehabilitasyon sürecine başlamadan önce önümüzdeki günlerde ameliyata hazırlanacak. Kulüp, iyileşmesi için kesin bir süre belirtmedi ancak ön çapraz bağ kopmaları genellikle birkaç aylık yoğun tedavi gerektiriyor.

Bu arada PSG'nin sağlık ekibi, önümüzdeki birkaç hafta boyunca Dembele ve Marquinhos'un durumunu yakından takip edecek. Her iki oyuncunun da tedavileri sürerken yaklaşan lig ve kıta organizasyonu maçlarını kaçırması bekleniyor.