AFP
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Paris Saint-Germain'in Barcelona galibiyetinde ön çapraz bağı kopan Khvicha Kvaratskhelia ameliyat olacak
Kvaratskhelia sakatlık nedeniyle büyük darbe aldı
Kvaratskhelia, sağ dizindeki ön çapraz bağın kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Gürcü kanat oyuncusu, salı gecesi Şampiyonlar Ligi’nde oynanan PSG’nin Barcelona’yı 4-2 yendiği maçta ciddi şekilde sakatlandı.
Olay, Parc des Princes’te ikinci yarının başlarında Barcelona’dan Xavi Espart ile girdiği mücadele sırasında yaşandı. Kvaratskhelia, belirgin bir acıyla yere düşerken hemen sağ dizini tuttu. Sağlık ekibi sahada hızla hücum oyuncusuna müdahale etti. Saha dışına çıkarılmasına yardım edilirken sağ bacağına hiç yük veremedi.
- AFP
PSG cerrahi müdahaleyi doğruladı
Paris ekibi, kanat oyuncusunun durumunun ciddiyetini doğrulayan sağlık açıklamasını Çarşamba sabahı resmen yayımladı. Fransız kulübü, 25 yaşındaki oyuncunun bağ hasarı nedeniyle ameliyat olması gerektiğini açıkladı.
Kulüp, “Dün FC Barcelona'ya karşı oynanan maçta sağ dizindeki ön çapraz bağı kopan Khvicha Kvaratskhelia, önümüzdeki günlerde ameliyat olacak” açıklamasını yaptı.
Bu haber, PSG'nin Avrupa hedeflerine ağır bir darbe vurdu. Kvaratskhelia, sakatlıktan önce hücum hattının kilit isimlerinden biri hâline gelmişti.
Parc des Princes’te üçlü darbe
PSG'nin hareketli Avrupa karşılaşmasında verdiği tek kayıp Kvaratskhelia değildi. Kulüp, Ousmane Dembele ve Marquinhos'un da Barcelona karşısında yaşadıkları fiziksel sorunlar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldığını doğruladı.
PSG, resmî sağlık açıklamasında, “Sol uyluğundan sakatlanan Ousmane Dembele'nin tedavisi önümüzdeki birkaç hafta boyunca sürecek” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, “Sağ uyluğundan sakatlanan Marquinhos'un tedavisi önümüzdeki birkaç hafta boyunca sürecek” denildi. Bu kayıplar, Fransız ekibini hem savunmada hem de hücumda ciddi ölçüde zayıflattı.
- Getty Images Sport
İyileşme adımları ve yakın gelecek
Kvaratskhelia, uzun sürecek rehabilitasyon sürecine başlamadan önce önümüzdeki günlerde ameliyata hazırlanacak. Kulüp, iyileşmesi için kesin bir süre belirtmedi ancak ön çapraz bağ kopmaları genellikle birkaç aylık yoğun tedavi gerektiriyor.
Bu arada PSG'nin sağlık ekibi, önümüzdeki birkaç hafta boyunca Dembele ve Marquinhos'un durumunu yakından takip edecek. Her iki oyuncunun da tedavileri sürerken yaklaşan lig ve kıta organizasyonu maçlarını kaçırması bekleniyor.
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