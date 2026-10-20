Parc des Princes’teki taktik mücadelesi, farklı futbol anlayışlarının karşı karşıya geldiği ilgi çekici bir örnekti. Enrique, topa sahip olmayı isteyerek Barcelona’ya bırakırken yarı koridorlardan ve kanatlara yapılan geçişlerden yararlanmayı hedefledi; agresif önde baskı ile kompakt bir orta blok arasında gidip geldi. Flick ise kendine özgü agresif önde savunma çizgisini uyguladı. Ancak ilk 11’ini belirlerken pazar günü Real Madrid’e karşı oynanacak El Clasico’yu da düşündüğü açıktı. Bunun en belirgin göstergesi, orta sahanın kilit ismi Rodri’yi yedek kulübesinde bırakıp genç Marc Bernal’i tercih etmesiydi.
Paris Saint-Germain-Barcelona taktik tahtası: Enrique'nin son bölümdeki kaos teorisi Flick'in önde kurduğu savunma hattını aştı
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Paris Saint-Germain'in taktik düzeni
Enrique, uzun süreli topa sahip olmak yerine doğrudan ileriye oynamaya öncelik veren, esnek bir 4-3-3 dizilişi kullandı. Oyun kurulurken Achraf Hakimi, Vitinha ve Joao Neves’e destek vermek için sık sık içe kat ederek merkeze geçti. Böylece PSG, topa sahipken 3-2-2-3 düzenine geçebildi. Kanat oyuncuları ileride ve çizgiye yakın kalarak sahayı genişletti ve Barcelona beklerini geride tuttu.
PSG, ilk yarıda savunmada agresif ve önde baskı yapan bir görüntü sergiledi; rakibini ileride karşılayıp fiziksel mücadelelere girdi. Bu yaklaşım neredeyse hemen sonuç veriyordu: Khvicha Kvaratskhelia, rakip yarı sahada kazanılan topun ardından ilk iki dakika içinde direğe takıldı. PSG aradığı golü 38. dakikada buldu. Lamine Yamal kendi ceza sahası yakınında topu kaybedince Desire Doue merkezden ilerledi ve ceza sahası dışından ağları havalandırdı. Devre arasında sonra ise PSG, pas kanallarını okuyup kapatmaya yöneldi.
Aslında Ferran Torres eski kulübüne karşı böylesine zor bir gece geçirmeseydi maç çok daha erken sonuçlanabilirdi. Sakatlanan Ousmane Dembele’nin yerine 20. dakikada oyuna giren Torres, geçmişinin etkisinden kurtulamıyor gibiydi. Önce 25. dakikada yakın mesafeden yakaladığı çok net fırsatı değerlendiremedi, ardından 71. dakikada sağ direği sarstı. Bu, Kvaratskhelia’nın maçın başındaki şutundan sonra PSG’nin ikinci kez direğe takılmasıydı.
- AFP
Barcelona'nın taktik dizilişi
Flick’in 4-2-3-1 dizilişi, Pedri ve Bernal’den oluşan çift ön liberonun oyunu yeniden kurmasına ve geçişleri kontrol etmesine dayanarak PSG’yi boğmak için tasarlanmıştı. Ancak Barcelona’nın ciddi tehlike yaratması, Paris’in etkili hızlı çıkışlarına kıyasla çok daha fazla çaba gerektiriyordu. PSG’nin kompakt savunma bloğunu aşmak için üçüncü oyuncu koşularına başvuran Barcelona, bu taktiğin karşılığını 55. dakikada aldı. İlk yarıda oyuna giren Fermin Lopez, savunmacıları üzerine çekmek için merkezde etkili bir bağlantı oyuncusu rolü üstlendi ve beraberlik golü için Xavi Espart’ı savunma arkasına kaçırdı.
Kanatta Yamal, Lucas Hernandez ile bire bir kalmak için çizgiye çok yakın oynadı. Ancak Enrique’nin Hernandez’i ilk 11’de başlatma yönündeki sürpriz tercihi büyük ölçüde işe yaradı. Fransız savunmacı, kontrollü fiziksel müdahaleler ve taktik faullerle Yamal’ı durdururken 72. dakikada kritik bir kafa golü de attı. Barcelona’nın savunma çizgisini neredeyse orta sahaya kadar çıkarması ise sonunda pahalıya mal oldu. PSG, ilk baskıyı her aştığında az sayıda pasla Barcelona savunmasını deldi. Skorun daha ağır olmasını yalnızca kaleci Joan Garcia’nın 10 kurtarışlık olağanüstü performansı engelledi.
Taktik satranç mücadelesi
Belirleyici taktik mücadele, hücumdaki verimlilik farkının sonucu belirlediği hücuma geçiş anlarında yaşandı. İki takım da rakip ceza sahasında tam 32 kez topla buluştu ancak bu pozisyonları değerlendirme biçimleri birbirinden çok farklıydı. PSG, doğrudan kaleye yönelip fırsatları değerlendirdi ve 22 şutta 15 kez kaleyi buldu. Barcelona ise özenle hazırladığı ataklara rağmen yalnızca beş isabetli şut çekebildi.
Enrique, topa sahip olmaktan vazgeçerek (%47) Barcelona’ya sahte bir güven duygusu verdi ve maçın son bölümünde oyun düzeninin dağılmasına zemin hazırladı. Flick’in Rodri, Gavi ve Fermin Lopez’den oluşan yeni orta sahası Barcelona’ya kontrol sağladı. Ancak galibiyet golü arayışıyla daha fazla oyuncu ileri çıktıkça, bu orta saha ile hâlâ orta saha çizgisine yakın duran savunma hattı arasındaki boşluğu korumak imkânsız hâle geldi. PSG, geriden gelen oyuncularıyla bu boşluğu cezalandırdı: Fabian Ruiz’in engellenen şutunun ardından yarım uzaklaştırılan topa Vitinha, 81. dakikada nefis bir voleyle vurdu. Ardından Ruiz, 86. dakikada arka direkte savunmanın gözünden kaçıp Hakimi’nin sert ortasını gole çevirdi. İki gol de geriden gelip markajdan kurtulan orta saha oyuncularından geldi.
Maç içi düzenlemeler
Maçın seyrini, iki takımın da kadro derinliğini ve mental dayanıklılığını sınayan zorunlu ve taktiksel oyuncu değişiklikleri belirledi. İlk yarıda Dani Olmo’yu sakatlık nedeniyle kaybeden Flick, bir saatin dolduğu anlarda dinlendirdiği yıldızı Rodri’yi Gavi ve Karim Adeyemi ile birlikte oyuna alarak kontrolü tamamen ele geçirmeye çalıştı. Rodri, Barcelona’nın PSG’yi kendi yarı sahasına hapsetmesine ve ikinci yarıda topa sahip olma üstünlüğü kurmasına hemen yardımcı oldu. Ancak bu saha hâkimiyeti, belirleyici gol gelmeyince büyük ölçüde sonuçsuz kaldı.
Diğer tarafta, üst üste iki kez şampiyon olan takımı asıl farklı kılan, sakatlık krizi karşısındaki olağanüstü mental direnciydi. Tartışmasız üç ilk 11 oyuncusunu (Dembele, Kvaratskhelia ve kaptan Marquinhos) kaybeden Enrique, takımını maç içinde yeniden şekillendirmek zorunda kaldı. Belirleyici taktiksel hamle 78. dakikada geldi: Enrique, Hernandez ve Doue’nin yerine Warren Zaire-Emery ile Senny Mayulu’yu oyuna aldı. Yamal o ana kadar altı kez faulle durdurulmuştu; bu faullerin üçünü Hernandez, birini Doue yapmıştı. Onu durdurmakla görevli oyunculardan ikisi aynı anda sahadan ayrıldı. Bu sıkı markajdan kurtulan Yamal, yalnızca bir dakika sonra Zaire-Emery’nin kötü uzaklaştırdığı topu değerlendirerek skoru 2-2’ye getirdi. Ancak Enrique’nin oyuncuları, önceki yıllarda yapabilecekleri gibi dağılmak yerine bu darbeyi atlattı ve oluşan kaosu beş dakika içinde iki gollük etkili bir karşılığa dönüştürdü.
Sonuç
Sonuçta Barcelona’nın maçın son bölümündeki çöküşünün nedeni, Luis Enrique’nin topu rakibe bırakıp arkasında çok fazla boşluk bırakan agresif önde kurulu savunma hattını cezalandırmaya istekli olmasıydı. Flick’in taktik anlayışı ve Rodri’nin ikinci yarıda oyuna girmesi Barcelona’ya saha hâkimiyeti sağlasa da son on dakikada savunma güvencesi olmadan ileri çıkması takımı savunmasız bıraktı. PSG’nin acımasız dikine oyunu, yapısal direnci ve mental dayanıklılığı, en kritik anda Barcelona’nın sonuç vermeyen topa sahip olma oyununu kesin biçimde etkisiz hâle getirdi.
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