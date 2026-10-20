Enrique, uzun süreli topa sahip olmak yerine doğrudan ileriye oynamaya öncelik veren, esnek bir 4-3-3 dizilişi kullandı. Oyun kurulurken Achraf Hakimi, Vitinha ve Joao Neves’e destek vermek için sık sık içe kat ederek merkeze geçti. Böylece PSG, topa sahipken 3-2-2-3 düzenine geçebildi. Kanat oyuncuları ileride ve çizgiye yakın kalarak sahayı genişletti ve Barcelona beklerini geride tuttu.

PSG, ilk yarıda savunmada agresif ve önde baskı yapan bir görüntü sergiledi; rakibini ileride karşılayıp fiziksel mücadelelere girdi. Bu yaklaşım neredeyse hemen sonuç veriyordu: Khvicha Kvaratskhelia, rakip yarı sahada kazanılan topun ardından ilk iki dakika içinde direğe takıldı. PSG aradığı golü 38. dakikada buldu. Lamine Yamal kendi ceza sahası yakınında topu kaybedince Desire Doue merkezden ilerledi ve ceza sahası dışından ağları havalandırdı. Devre arasında sonra ise PSG, pas kanallarını okuyup kapatmaya yöneldi.

Aslında Ferran Torres eski kulübüne karşı böylesine zor bir gece geçirmeseydi maç çok daha erken sonuçlanabilirdi. Sakatlanan Ousmane Dembele’nin yerine 20. dakikada oyuna giren Torres, geçmişinin etkisinden kurtulamıyor gibiydi. Önce 25. dakikada yakın mesafeden yakaladığı çok net fırsatı değerlendiremedi, ardından 71. dakikada sağ direği sarstı. Bu, Kvaratskhelia’nın maçın başındaki şutundan sonra PSG’nin ikinci kez direğe takılmasıydı.