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Paris Saint-Germain, Ajax'tan Belçikalı sansasyon Mika Godts için 55 milyon euroluk transferi tamamladı; Bradley Barcola'nın ayrılığı ufukta görünüyor
Ajax'ın genç yıldızı Paris'e transferini tamamladı
Paris Saint-Germain, Eredivisie devine göre bonuslarla birlikte sonunda 55 milyon avroya (£47 milyon) ulaşabilecek bir anlaşmayla Belçikalı kanat oyuncusu Godts'un Ajax'tan transfer edildiğini doğruladı. 21 yaşındaki yetenek, beş yıllık sözleşmeye imza atarak geleceğini Parc des Princes'e bağladı.
Kulübün resmi internet sitesine konuşan Godts, bu transferden duyduğu heyecanı dile getirdi. "Dünyanın en iyi kulüplerinden birine katıldığım için inanılmaz gururluyum" dedi. "Bu renkleri giymek, Parc des Princes'i ve taraftarlarını deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Başkan Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos ve teknik direktör Luis Enrique'nin bana duyduğu güvenin karşılığını vermek için sahada her şeyimi ortaya koyacağım."
- Getty Images
Çıkış yapılan sezon, elit bir transferi getirdi
Godts, Fransa'nın başkentine, Hollanda'da geçirdiği ve kendisini Avrupa futbolunun en üretken kanat oyuncularından biri olarak kabul ettirdiği sansasyonel bir yılın ardından geliyor. Geçen sezon Eredivisie'deki çıkış kampanyasında 17 gol ve 15 asist üreten oyuncu, 2010-11'den bu yana Ajax tarihinde tek bir sezonda 15 gol ve 15 asist barajına ulaşan yalnızca üç oyuncudan biri oldu.
Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, PSG'nin ilgisini resmileştirmesinin ardından kulübün bu transferi engelleme konusunda çaresiz kaldığını kabul etti. Cruyff, "Mika çok özel özelliklere sahip mükemmel bir oyuncu ve onu inanılmaz derecede özleyeceğiz" dedi. "Onu kaybetmek istemiyorduk ve en az bir sezon daha burada tutmayı tercih ederdik. Ancak Ajax'ta bu kadar yüksek seviyede performans gösterdiğinizde, bu kalibrede kulüpler kapınızı çalıyor."
Dünya Kupası kazananı Torres, 50 milyon € karşılığında katıldı
Godts'un transferi, Fransız devinin Barcelona'dan Ferran Torres'i yaklaşık 50 milyon € değerindeki toplam bir paketle resmen kadrosuna katmasını tamamlamasından yalnızca saatler sonra açıklandı. 2026 Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atan Torres, 2031'e kadar geçerli beş yıllık bir sözleşmeye de imza attı.
- Getty/GOAL
Barcola'nın geleceği, Liverpool'un ilgisi nedeniyle belirsizliğini koruyor
Eski Monaco kanat oyuncusu Maghnes Akliouche'un da aralarında bulunduğu hücum oyuncularının ani akını, Bradley Barcola'nın geleceği üzerindeki şüpheleri আরও artırdı. Fransa milli oyuncusu, Luis Enrique yönetiminde sıralamada daha altlara düştü ve haberler, Fransa milli oyuncusunun bu yaz Liverpool'a transfer olmaya açık olduğunu öne sürüyor.
Haberlere göre PSG, Barcola için şu anda dudak uçuklatan 140 milyon sterlin değer biçiyor; bu rakam Liverpool'un mevcut beklentilerinin çok üzerinde. Liverpool, oyuncunun temsilcileriyle ön görüşmeler gerçekleştirmiş olsa da anlaşmayı mümkün kılmak için talep edilen bonservis bedelinde çok büyük bir indirimi müzakere etmesi gerekecek.
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