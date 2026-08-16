Godts, Fransa'nın başkentine, Hollanda'da geçirdiği ve kendisini Avrupa futbolunun en üretken kanat oyuncularından biri olarak kabul ettirdiği sansasyonel bir yılın ardından geliyor. Geçen sezon Eredivisie'deki çıkış kampanyasında 17 gol ve 15 asist üreten oyuncu, 2010-11'den bu yana Ajax tarihinde tek bir sezonda 15 gol ve 15 asist barajına ulaşan yalnızca üç oyuncudan biri oldu.

Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, PSG'nin ilgisini resmileştirmesinin ardından kulübün bu transferi engelleme konusunda çaresiz kaldığını kabul etti. Cruyff, "Mika çok özel özelliklere sahip mükemmel bir oyuncu ve onu inanılmaz derecede özleyeceğiz" dedi. "Onu kaybetmek istemiyorduk ve en az bir sezon daha burada tutmayı tercih ederdik. Ancak Ajax'ta bu kadar yüksek seviyede performans gösterdiğinizde, bu kalibrede kulüpler kapınızı çalıyor."



