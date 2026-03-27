Paris, Bayern Münih ve Liverpool’un ilgisini savuşturmak için harekete geçerken Bradley Barcola, PSG ile dev bir sözleşme uzatması imzalamaya hazırlanıyor

Coupe de France'dan erken elenmeleriyle karışık bir iç saha performansına rağmen, PSG Avrupa'da müthiş bir performans sergiledi; özellikle Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea'yi toplamda 8-2'lik skorla ezip geçti. Barcola, bu zaferin mimarı oldu ve kıtanın en heyecan verici forvetlerinden biri olduğunu kanıtlayan iki kritik gol attı. Paris Team'e göre, kulüp danışmanı Luis Campos şu anda Fransız oyuncuyu 2030 yılına kadar PSG'ye bağlayacak iki yıllık bir sözleşme uzatmasını sonuçlandırmak için kulislerde çalışıyor. Bu proaktif hamle, 2023 yılında Lyon'dan 39 milyon sterlin (45 milyon avro) karşılığında transfer edildiğinden beri kanat oyuncusunun hızlı yükselişini takip eden Liverpool ve Bayern'in tekliflerini geri çevirmek amacıyla tasarlandı.