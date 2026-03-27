Paris, Bayern Münih ve Liverpool’un ilgisini savuşturmak için harekete geçerken Bradley Barcola, PSG ile dev bir sözleşme uzatması imzalamaya hazırlanıyor
Paris, değerli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti
Coupe de France'dan erken elenmeleriyle karışık bir iç saha performansına rağmen, PSG Avrupa'da müthiş bir performans sergiledi; özellikle Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea'yi toplamda 8-2'lik skorla ezip geçti. Barcola, bu zaferin mimarı oldu ve kıtanın en heyecan verici forvetlerinden biri olduğunu kanıtlayan iki kritik gol attı. Paris Team'e göre, kulüp danışmanı Luis Campos şu anda Fransız oyuncuyu 2030 yılına kadar PSG'ye bağlayacak iki yıllık bir sözleşme uzatmasını sonuçlandırmak için kulislerde çalışıyor. Bu proaktif hamle, 2023 yılında Lyon'dan 39 milyon sterlin (45 milyon avro) karşılığında transfer edildiğinden beri kanat oyuncusunun hızlı yükselişini takip eden Liverpool ve Bayern'in tekliflerini geri çevirmek amacıyla tasarlandı.
Önemli bir maaş artışı
Önerilen sözleşme uzatması, sadece zaman açısından bir taahhüt değil, aynı zamanda Barcola’nın kadro içindeki yükselen konumunun bir yansıması olup, önemli bir maaş artışı da içeriyor. Menajeri Moussa Sissoko’nun rehberliğinde, forvet oyuncusu başkentte yerleşmiş görünüyor ve kulübün süperstar sonrası döneminin temel taşlarından biri olmaya istekli. Yönetim, Barcola'yı sadece gelecek vaat eden bir oyuncu olarak görmüyor; o artık takımın hücum gücünün "motoru" haline gelmiştir. PSG, onunla sözleşme imzalayarak Enrique'ye önümüzdeki dört sezon için istikrarlı bir temel sunmayı ve en iyi yerli yeteneklerin Premier League veya Bundesliga'nın finansal gücü tarafından kaçırılmamasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Uzun vadeli bir hücum çekirdeği oluşturmak
Barcola'ya gösterilen ilgi, kulübün en etkili hücum oyuncularını kadroda tutmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası. 23 yaşındaki oyuncunun bu sezon 38 maçta 12 gol ve 6 asistle katkı sağladığını gören kulüp, onu önümüzdeki yıllarda diğer yıldızlarla birlikte oynatmayı hedefliyor. Haberlere göre, Barcola'nın geleceği kesinleştiğinde, Paris yönetiminin tüm dikkatini Ousmane Dembele'ye yönelteceği belirtiliyor. Amaç, bu iki hücum motorunu bir arada tutarak, Şampiyonlar Ligi kupası için istikrarlı bir şekilde mücadele edebilecek sağlam bir forvet hattı oluşturmak. Barcola, bu turnuvada en büyük sahnede başarılı olabileceğini zaten kanıtlamıştı.
Şampiyonluk yarışı ve Avrupa hedefleri
PSG, Ligue 1'in zirvesinde sahip olduğu bir puanlık ince farkı korumaya çalışırken, özellikle en yakın rakibi Lens'e karşı bir maç eksiği avantajıyla Barcola, takımın kupa yolunda kilit bir rol oynamaya devam ediyor. Bu sözleşme uzatmasının zamanlamasının, Liverpool ile oynanacak ve Barcola'nın şimdiye kadarki en zorlu sınavına çıkacağı devasa Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi öncesinde takıma büyük bir moral desteği sağlaması bekleniyor. Mevcut sezonun ötesinde, Dünya Kupası öncesindeki süreç Barcola'ya Fransa milli takımındaki yerini sağlamlaştırmak için mükemmel bir fırsat sunuyor ve yeni uzun vadeli sözleşmesi resmi olarak başlamadan önce piyasa değerinin daha da yükselmesine neden olabilir.