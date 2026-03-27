Adhe Makayasa

Çeviri:

Paris, Bayern Münih ve Liverpool’un ilgisini savuşturmak için harekete geçerken Bradley Barcola, PSG ile dev bir sözleşme uzatması imzalamaya hazırlanıyor

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği bir dizi muhteşem performansın ardından Bradley Barcola'nın uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Luis Enrique yönetiminde vazgeçilmez bir isim haline geldi; bu durum, Avrupa'nın dev kulüplerinden gelen ilginin artmasıyla birlikte Fransız şampiyonunu hızlıca harekete geçirdi. Yeni bir sözleşme, eski Lyon yıldızının en verimli yıllarını Parc des Princes projesine adaması anlamına gelecek.

  • Paris, değerli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti

    Coupe de France'dan erken elenmeleriyle karışık bir iç saha performansına rağmen, PSG Avrupa'da müthiş bir performans sergiledi; özellikle Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea'yi toplamda 8-2'lik skorla ezip geçti. Barcola, bu zaferin mimarı oldu ve kıtanın en heyecan verici forvetlerinden biri olduğunu kanıtlayan iki kritik gol attı. Paris Team'e göre, kulüp danışmanı Luis Campos şu anda Fransız oyuncuyu 2030 yılına kadar PSG'ye bağlayacak iki yıllık bir sözleşme uzatmasını sonuçlandırmak için kulislerde çalışıyor. Bu proaktif hamle, 2023 yılında Lyon'dan 39 milyon sterlin (45 milyon avro) karşılığında transfer edildiğinden beri kanat oyuncusunun hızlı yükselişini takip eden Liverpool ve Bayern'in tekliflerini geri çevirmek amacıyla tasarlandı.

    • Reklam
  Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    Önemli bir maaş artışı

    Önerilen sözleşme uzatması, sadece zaman açısından bir taahhüt değil, aynı zamanda Barcola’nın kadro içindeki yükselen konumunun bir yansıması olup, önemli bir maaş artışı da içeriyor. Menajeri Moussa Sissoko’nun rehberliğinde, forvet oyuncusu başkentte yerleşmiş görünüyor ve kulübün süperstar sonrası döneminin temel taşlarından biri olmaya istekli. Yönetim, Barcola'yı sadece gelecek vaat eden bir oyuncu olarak görmüyor; o artık takımın hücum gücünün "motoru" haline gelmiştir. PSG, onunla sözleşme imzalayarak Enrique'ye önümüzdeki dört sezon için istikrarlı bir temel sunmayı ve en iyi yerli yeteneklerin Premier League veya Bundesliga'nın finansal gücü tarafından kaçırılmamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

  • Uzun vadeli bir hücum çekirdeği oluşturmak

    Barcola'ya gösterilen ilgi, kulübün en etkili hücum oyuncularını kadroda tutmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası. 23 yaşındaki oyuncunun bu sezon 38 maçta 12 gol ve 6 asistle katkı sağladığını gören kulüp, onu önümüzdeki yıllarda diğer yıldızlarla birlikte oynatmayı hedefliyor. Haberlere göre, Barcola'nın geleceği kesinleştiğinde, Paris yönetiminin tüm dikkatini Ousmane Dembele'ye yönelteceği belirtiliyor. Amaç, bu iki hücum motorunu bir arada tutarak, Şampiyonlar Ligi kupası için istikrarlı bir şekilde mücadele edebilecek sağlam bir forvet hattı oluşturmak. Barcola, bu turnuvada en büyük sahnede başarılı olabileceğini zaten kanıtlamıştı.

    Şampiyonluk yarışı ve Avrupa hedefleri

    PSG, Ligue 1'in zirvesinde sahip olduğu bir puanlık ince farkı korumaya çalışırken, özellikle en yakın rakibi Lens'e karşı bir maç eksiği avantajıyla Barcola, takımın kupa yolunda kilit bir rol oynamaya devam ediyor. Bu sözleşme uzatmasının zamanlamasının, Liverpool ile oynanacak ve Barcola'nın şimdiye kadarki en zorlu sınavına çıkacağı devasa Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi öncesinde takıma büyük bir moral desteği sağlaması bekleniyor. Mevcut sezonun ötesinde, Dünya Kupası öncesindeki süreç Barcola'ya Fransa milli takımındaki yerini sağlamlaştırmak için mükemmel bir fırsat sunuyor ve yeni uzun vadeli sözleşmesi resmi olarak başlamadan önce piyasa değerinin daha da yükselmesine neden olabilir.