"Parçalanmış bir kulüp" - Jamie Carragher, Nottingham Forest'ın "B takımı"na karşı alınan yenilgiyi sert bir dille eleştirirken, Chelsea'nin "şok edici" düşüşünün sorumlusu kulüp sahipleri
Chelsea'nin çöküşü eleştirilere yol açtı
Chelsea’nin zorlukları, kadrosunda büyük değişiklikler yapan Forest’a karşı evinde aldığı 3-1’lik ağır yenilginin ardından daha da şiddetlendi; konuk takım, Aston Villa ile oynayacağı Avrupa Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde kadrosunda sekiz değişiklik yapmıştı. Pahalı yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına rağmen, Blues pek çok kişinin Forest’ın yedek kadrosu olarak gördüğü bu takımı yenemedi.
Carragher, bu sonucun, yıllarca süren yüksek harcamalar ve sürekli kadro değişikliklerinin ardından Chelsea'nin uyum ve kimlik eksikliği konusundaki endişeleri daha da ortaya çıkardığına inanıyor. Bu mağlubiyet, kulübün mevcut sahipliği altındaki uzun vadeli stratejisi konusunda yeniden mercek altına alınmasına neden oldu.
Carragher, Chelsea’nin izlediği yolu sorguluyor
Sky Sports’un “Monday Night Football” programında konuşan Carragher, sorunların sahanın çok ötesine uzandığını öne sürerek kulübün yönetimini ve kültürünü eleştirdi.
Carragher, "Bu şok edici bir durum ve sorunun kaynağı kulübün tepesinde" dedi. "Bugün sahada beş ya da altı gerçekten üst düzey oyuncu var ve bunlar Nottingham Forest'ın B takımına yenildiler. 12 aydan daha kısa bir süre önce, [Kulüpler Dünya Kupası'nda] PSG'yi paramparça ediyorlardı. Oyuncular ile teknik ekip, oyuncular ile taraftarlar arasında hiçbir bağ yok. Bir bakıma bu iyi bir şey çünkü futbolun sadece para harcamak, oyuncu satın almak ve bu döner kapıdan ibaret olmadığını gösteriyor. Futbol, birliktelik yaratmakla ilgilidir ve burada hiçbir şey yok. Şu anda parçalanmış bir futbol kulübü gibi görünüyorlar."
Yönetimdeki istikrarsızlık, daha geniş kapsamlı sorunları daha da ağırlaştırıyor
Liam Rosenior'un ayrılmasının ardından Chelsea şu anda geçici teknik direktör Calum McFarlane tarafından yönetiliyor; bu durum, kulübü çevreleyen istikrarsızlığı daha da vurguluyor. Sık sık yaşanan teknik direktör değişiklikleri, tutarlı bir taktik kimliği veya uzun vadeli bir proje oluşturmayı zorlaştırdı.
McFarlane, Chelsea'nin maçın ilk 15 dakikasında 2 gol geriye düşmesi nedeniyle takımının maça girişinin belirleyici olduğunu kabul etti. Daha sonra Cole Palmer'ın kaçırdığı penaltı ve geçersiz sayılan gol gibi fırsatlar olsa da, maçın başlarında alınan hasar aşılamayacak kadar büyüktü.
"Performanstan gerçekten hayal kırıklığına uğradım, sonuçtan hayal kırıklığına uğradım. Bugün, yapabileceğimizi bildiğimiz seviyeye hiç ulaşamadığımızı düşünüyorum," diye açıkladı McFarlane. "İlk 15 dakikada, olmamız gereken seviyenin çok uzağında olduğumuzu düşündüm.
Erken gelen gol biraz beklenmedik bir darbe oldu ve o andan itibaren gerçekten toparlanamadık gibi görünüyor. Gerçekten hayal kırıklığı yaratıcı. Wembley'de Leeds'e karşı o anı gerçekten iyi savunduğumuzu düşünmüştüm ama bu sefer o andan yeterince iyi toparlanamadık. İlk 15 dakika kabul edilemezdi."
Stamford Bridge'de baskı artıyor
Sezonun son aşamalarına girilirken Chelsea, hem saha içinde hem de saha dışında durumunu dengelemek için giderek artan bir baskı altında. Bu mağlubiyet, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını da suya düşürdü; takım, kalan üç maçla birlikte ilk beşin on puan gerisinde kaldı. Artık tek umutları, en azından Avrupa Ligi veya Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkını elde etmek. Ancak, FA Cup finalinde Manchester City ile karşılaşacakları için hala bir kupa kazanma umutları var. Bu sezonun kalan Premier Lig maçlarında ise Liverpool, Tottenham ve Sunderland, Blues'un rakipleri olacak.