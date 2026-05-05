Liam Rosenior'un ayrılmasının ardından Chelsea şu anda geçici teknik direktör Calum McFarlane tarafından yönetiliyor; bu durum, kulübü çevreleyen istikrarsızlığı daha da vurguluyor. Sık sık yaşanan teknik direktör değişiklikleri, tutarlı bir taktik kimliği veya uzun vadeli bir proje oluşturmayı zorlaştırdı.

McFarlane, Chelsea'nin maçın ilk 15 dakikasında 2 gol geriye düşmesi nedeniyle takımının maça girişinin belirleyici olduğunu kabul etti. Daha sonra Cole Palmer'ın kaçırdığı penaltı ve geçersiz sayılan gol gibi fırsatlar olsa da, maçın başlarında alınan hasar aşılamayacak kadar büyüktü.

"Performanstan gerçekten hayal kırıklığına uğradım, sonuçtan hayal kırıklığına uğradım. Bugün, yapabileceğimizi bildiğimiz seviyeye hiç ulaşamadığımızı düşünüyorum," diye açıkladı McFarlane. "İlk 15 dakikada, olmamız gereken seviyenin çok uzağında olduğumuzu düşündüm.

Erken gelen gol biraz beklenmedik bir darbe oldu ve o andan itibaren gerçekten toparlanamadık gibi görünüyor. Gerçekten hayal kırıklığı yaratıcı. Wembley'de Leeds'e karşı o anı gerçekten iyi savunduğumuzu düşünmüştüm ama bu sefer o andan yeterince iyi toparlanamadık. İlk 15 dakika kabul edilemezdi."