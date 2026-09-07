Geçen sezon gol katkısı anlamında dikkat çekici rakamlar ortaya koyan Olise, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale uzanan yolculuğunda önemli bir rol oynadı. İspanya'ya olası bir transferle ilgili söylentilerin yoğunlaşması da o turnuva sırasında oldu.

La Liga devi Real Madrid, ‘Galacticos’ transfer politikasıyla tanınıyor ve Almanya'da dikkat çeken 24 yaşındaki bir hücum oyuncusunun bu profile uyduğu düşünülüyor. Bir aşamada rekor kıracak 223 milyon avroluk (£192m/$259m) bir teklifin değerlendirildiği konuşuluyordu; bu da Neymar'ın 2017'de Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferini geride bırakacaktı.

Ancak herhangi bir teklif yapılmadı; bunun yerine Real Madrid, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'ye yöneldi. Şu anda Santiago Bernabeu'da Olise'nin doldurabileceği acil bir yer yok. Bu, gelecekte yeni girişimlerin olmayacağı ya da eski Reading ve Crystal Palace yıldızına bir noktada yeniden Premier League'de boy gösterme fırsatları sunulmayacağı anlamına gelmiyor.