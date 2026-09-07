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‘Parayı gördüklerinde titremiyorlar’ - Eski Fransa milli oyuncusu, Bayern Münih'in Michael Olise için gelecek transfer tekliflerinden neden korkmadığını ve geleceğe dair yapılan tahmini açıkladı
Real Madrid için Olise'ye 223 milyon €'luk transfer gündeme geldi
Geçen sezon gol katkısı anlamında dikkat çekici rakamlar ortaya koyan Olise, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale uzanan yolculuğunda önemli bir rol oynadı. İspanya'ya olası bir transferle ilgili söylentilerin yoğunlaşması da o turnuva sırasında oldu.
La Liga devi Real Madrid, ‘Galacticos’ transfer politikasıyla tanınıyor ve Almanya'da dikkat çeken 24 yaşındaki bir hücum oyuncusunun bu profile uyduğu düşünülüyor. Bir aşamada rekor kıracak 223 milyon avroluk (£192m/$259m) bir teklifin değerlendirildiği konuşuluyordu; bu da Neymar'ın 2017'de Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferini geride bırakacaktı.
Ancak herhangi bir teklif yapılmadı; bunun yerine Real Madrid, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'ye yöneldi. Şu anda Santiago Bernabeu'da Olise'nin doldurabileceği acil bir yer yok. Bu, gelecekte yeni girişimlerin olmayacağı ya da eski Reading ve Crystal Palace yıldızına bir noktada yeniden Premier League'de boy gösterme fırsatları sunulmayacağı anlamına gelmiyor.
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Bayern neden La Liga ve Premier League ilgisini geri püskürtebilir
Ancak şimdilik Bayern, gelecek her türlü teklifi savuşturmaya hazır. Real Madrid ve İngiltere'nin önde gelen takımlarının Olise'yi Bavyera'dan koparmak için girişimlerini artırmasıyla ilgili soruya, Wiz Slots iş birliği kapsamında konuşan eski Fransa milli oyuncusu Sagna, GOAL'e şu yanıtı verdi: “Artık rekabetleri var, çünkü Bayern bir kurum.
“Bayern paraya bağlı değil, paradan korkmuyorlar, para gördüklerinde titremiyorlar çünkü istikrara sahipler, Alman disiplinine sahipler. Bu yüzden kim parayla gelirse gelsin, bundan etkilenmiyorlar.
“Bu, ona yaklaşmaya çalışan herhangi bir kulüp için zorluk olabilir, çünkü burası parası olan bir kulüp. Ayrıca Bayern büyük bir kulüp ve kötü bir kulüp değil, çok saygı görüyor, seviliyor. Kendisi büyük bir etki yaratıyor, takım ona mükemmel uyuyor, bu yüzden ayrılacağını düşünmüyorum.”
Bayern'in küresel süper yıldızla yollarını ayırma planı yok
Eski Bayern orta saha oyuncusu Dietmar Hamann, aynı konuyu değerlendirirken kısa süre önce GOAL'e şunları söyledi: “Önünde iki ya da üç yıl var. Uli Hoeness kategorik olarak bunun mümkün olmadığını söyledi çünkü her zaman bir oyuncu satan kulüp olmadıklarını vurguluyorlar. Oyuncuları sadece satmak istediklerinde satarlar.
“O, takımın açık ara öne çıkan oyuncusu oldu. Hiçbir niyetleri yok, hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Eğer oyuncu Bayern Münih'e gelip ‘Ayrılmak istiyorum’ derse, o zaman bu farklı bir teklif, farklı bir senaryo olabilir.”
Rekor bir bonservis bedelinin el değiştireceğine dair söylentiler hakkında, eski Fransa santrforu Louis Saha da daha önce GOAL'e şunları söylemişti: “Bunlar kesinlikle çılgın rakamlar. Ama bence bu tür övgüleri ve tartışmaları hak ediyor, çünkü bu çocuğun bir ila iki yıl içinde yaptıkları inanılmaz.
“Şunu hatırlamanız gerekiyor, sanki Crystal Palace'ta oynuyordu ve bence insanlar bu tür bir yeteneği gerçekten anlayamadı. Bu aynı zamanda çok güzel bir hikâye, çünkü belki umursamaz, aldırış etmeyen, belki de futbolu bizim sevdiğimiz gibi sevmeyen biri olduğu söylenebilecek birisi, bu dünyadaki herkesin ağzını kapattı ve ‘dinleyin, bunu kendi kimliğinizle yaptığınızda harika şeyler başarabilirsiniz’ dedi. Şimdi ise insanlar onun peşinden delicesine koşuyor. Bu çok güzel.”
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Olise'nin Allianz Arena'daki sözleşmesi sona erdiğinde
Bayern, Olise ile 2029'a kadar sözleşme imzaladığı için, en değerli oyuncularından biriyle yollarını ayırma konusunda herhangi bir baskı altında değil. Münih ekibi, Londra doğumlu yıldızın birkaç yıl daha Münih'te kalmasını umacaktır.
Alman ekibi, büyük bütçeli rakiplerin Almanya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğinin farkında olacaktır, ancak kendisi de Şampiyonlar Ligi kupası için her sezon yarışan takımlardan biri ve kolektif hedeflerinin herhangi bir bireyin hedefleriyle boy ölçüşebileceğine inanacaktır.
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