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Parasının karşılığını verir mi? MLS, Brezilyalı süperstarı Baba Zaman yakalarken Neymar'ın Inter Miami'de Lionel Messi ve Luis Suarez ile planladığı 'MSN' yeniden buluşmasına karşı uyarıldı
Neymar'ın Santos'taki sözleşmesi sona ermek üzere
Neymar'ın altyapısından yetiştiği kulüp Santos'la olan sözleşmesi, takvim yılı sona ermeden bitecek. 34 yaşındaki oyuncunun bundan sonra ne olacağına dair vermesi gereken bazı büyük kararlar var. Son dönemde sakatlıklar sorun oldu.
2017'de Paris Saint-Germain'e €222 milyon (£188 milyon/$249 milyon) karşılığında yaptığı transfer sayesinde hâlâ tüm zamanların en pahalı oyuncusu olan ismin, bir zamanlar onu bu kadar izlenir ve tehlikeli kılan yaratıcı kıvılcıma hâlâ sahip olup olmadığı da sorgulanıyor.
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Neymar, Inter Miami'de Messi'ye katılacak mı?
2026 Dünya Kupası, o turnuva için seçilmesinin çokça manşet yaratmasının ardından Neymar için planlandığı gibi geçmedi. Carlo Ancelotti tarafından süreleri kısıtlanan Brezilya tarihinin en golcü oyuncusu, kendisini milli takımı bırakmış halde buldu.
Oyuna olan tutkusu hiç azalmadı ve dünya genelinde kendisine büyük bir hayran kitlesi kazandıran çalımları da onu tamamen terk etmeyecek, bu da yeni bir meydan okuma ve taze bir başlangıcın hâlâ gündeme gelebileceği anlamına geliyor.
Arjantinli GOAT Messi'nin Miami ile sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. O, tanıdık yüzleri Amerika Birleşik Devletleri'ne getirmeyi alışkanlık hâline getirdi. Neymar'ın MLS'teki pazarlama cazibesi Sir David Beckham ve ekibi için son derece açık.
Neymar anlaşması MLS için mantıklı mı?
Bir anlaşma yapılmalı mı? Herkes buna ikna olmuş değil. Kuzey Amerika'da yerel oyun büyümeye devam ediyor, peki dünü yaşayan sönmekte olan ikonlara yönelmek yerine yarının yıldızlarını bulmaya daha fazla önem verilmeli mi?
Inter Miami için bir başka yıldız transferi konusundaki duruşunu açıklaması istendiğinde, Kanada'daki online casinolar ile yaptığı iş birliği kapsamında konuşan eski FC Dallas kalecisi Hislop, GOAL'e şunları söyledi: “Neymar'ın MLS'e transferine sıcak bakmıyorum.
“Bakın, MSN etrafında inanılmaz bir yetenek vardı. Özellikle Barcelona için üçünün de ortaya koyduğu inanılmaz bir geçmiş var. Ancak Neymar korkunç sakatlıklar yaşadı. Bir zamanlar olduğu oyuncuya yakın olduğunu düşünmüyorum.
“Ve bunun MLS'e muhtemelen ne kadara mal olacağını düşündüğümüzde, o üçünü yeniden bir arada görmenin yaratacağı gösteri dışında, bunun parasının karşılığını vereceğinden emin değilim. Öte yandan Luis Suarez de yavaşlıyor. Hâlâ inanılmaz bir bitirici, ancak MLS'te ya da başka bir yerde bir zamanlar yaptığı etkiyi yaratacak gücü kaldı mı, bilmiyorum. Ve bu, oyunun nesiller boyu gördüğü en iyi bitiricilerden birine yapılmış bir saygısızlık değil.
“Neymar konusunda da benzer şekilde düşünüyorum. Zaman hepimizi yakalıyor, [Cristiano] Ronaldo ve Messi aksini göstermeye devam etse bile. Bu yüzden sadece iş açısından, finansal açıdan bakarsam, MLS'in başında olsaydım bunda bir değer göreceğimden emin değilim.”
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Neymar, Barcelona ve PSG'de Messi'yle birlikte oynadı
Neymar, en azından kamuoyu önünde, yakın geleceğe dair planlarının ne olduğunu henüz açıklamadı. Brezilyalı yıldız, daha önce PSG'de de sekiz kez Ballon d’Or kazanan Messi ile aynı sahayı paylaşmışken, yakın arkadaşı Messi ile yeniden çalışma fırsatını değerlendirebilir.
Dünya çapındaki futbolseverlerin hayal gücünü harekete geçiren ‘MSN’ buluşması ise, Brezilyalı idolün ne yapmaya karar verdiğinden bağımsız olarak gerçekleşmeyebilir; çünkü Suarez'in Miami'deki sözleşmesi 39 yaşında sona eriyor.
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