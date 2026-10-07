Bir anlaşma yapılmalı mı? Herkes buna ikna olmuş değil. Kuzey Amerika'da yerel oyun büyümeye devam ediyor, peki dünü yaşayan sönmekte olan ikonlara yönelmek yerine yarının yıldızlarını bulmaya daha fazla önem verilmeli mi?

Inter Miami için bir başka yıldız transferi konusundaki duruşunu açıklaması istendiğinde, Kanada'daki online casinolar ile yaptığı iş birliği kapsamında konuşan eski FC Dallas kalecisi Hislop, GOAL'e şunları söyledi: “Neymar'ın MLS'e transferine sıcak bakmıyorum.

“Bakın, MSN etrafında inanılmaz bir yetenek vardı. Özellikle Barcelona için üçünün de ortaya koyduğu inanılmaz bir geçmiş var. Ancak Neymar korkunç sakatlıklar yaşadı. Bir zamanlar olduğu oyuncuya yakın olduğunu düşünmüyorum.

“Ve bunun MLS'e muhtemelen ne kadara mal olacağını düşündüğümüzde, o üçünü yeniden bir arada görmenin yaratacağı gösteri dışında, bunun parasının karşılığını vereceğinden emin değilim. Öte yandan Luis Suarez de yavaşlıyor. Hâlâ inanılmaz bir bitirici, ancak MLS'te ya da başka bir yerde bir zamanlar yaptığı etkiyi yaratacak gücü kaldı mı, bilmiyorum. Ve bu, oyunun nesiller boyu gördüğü en iyi bitiricilerden birine yapılmış bir saygısızlık değil.

“Neymar konusunda da benzer şekilde düşünüyorum. Zaman hepimizi yakalıyor, [Cristiano] Ronaldo ve Messi aksini göstermeye devam etse bile. Bu yüzden sadece iş açısından, finansal açıdan bakarsam, MLS'in başında olsaydım bunda bir değer göreceğimden emin değilim.”