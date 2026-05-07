"Paramparça olur" - Chelsea, Liam Rosenior gibi "harika bir genç teknik direktör"ün başarısızlığa uğradığını gördükten sonra Cesc Fabregas'ı göreve getirmekten vazgeçti
Chelsea'nin yeni teknik direktörü: Blues kime yönelmeli?
2025-26 sezonunda Enzo Maresca ve Liam Rosenior ile yollarını ayıran Chelsea, yeni bir teknik direktör arayışına girdi. Todd Boehly’nin başını çektiği iddialı kulüp yönetimi, sürekli teknik direktör değişikliğinin yaşandığı takımda istikrarı yeniden tesis etmek zorunda.
Bu sezon Premier League'in ilk yedi sırasından düşmesine rağmen, Blues hala büyük bir çekiciliğe sahip ve transfer listesine çeşitli isimler eklendi. Her transfer döneminde büyük paralar harcanıyor ve bu da yeni gelen teknik direktörlerin takıma kendi damgasını vurmasına olanak tanıyor.
Maresca ve Rosenior, 2025-26 sezonunda görevden alındı
Son zamanlarda potansiyel ön plana çıkıyor; Manchester City’de Pep Guardiola’nın eski yardımcısı olan Maresca, görevinden ayrılmadan önce Conference League ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerine imza atmıştı. Rosenior ise İtalyan teknik adamın halefi olarak sadece 23 maçlık bir süreye sahip oldu.
Fabregas, Como ile İtalya'da birçok kişiyi etkileyen ve değeri giderek artan bir başka yüksek puanlı teknik direktördür, ancak henüz 39 yaşında ve birçok açıdan hâlâ işin inceliklerini öğrenme aşamasındadır. Bunu göz önünde bulundurursak, Chelsea takımın başına geçecek daha deneyimli bir taktikçi aramalı mı?
Fabregas'ın Stamford Bridge'de takımın başına geçmesi için henüz çok mu erken?
Stamford Bridge’deki teknik direktörlük koltuğunun Fabregas için henüz erken olup olmadığı ve şu an için Andoni Iraola ya da Marco Silva gibi Premier Lig tecrübesine sahip isimlerin daha uygun olup olmadığı sorulduğunda, eski Chelsea savunmacısı Dorigo – APWin’in izniyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şunları söyledi: “Evet, kesinlikle. Çünkü bu sezon Como'yu çok izledim ve açıkçası o inanılmaz bir iş çıkarıyor. Harika bir futbol stiline sahipler. Geçmişteki deneyimlerinden edindiği felsefeler bir araya gelmiş ve gerçekten çok iyi bir takım ortaya çıkarmışlar.
“Como ile ilgili ilginç olan şey, ne zaman öne geçseler ya da büyük maçlarda önde olsalar - büyük maçlardan bahsediyorum - bir şekilde dağılıyorlar. Inter maçını izledim, 2-0 öndelerdi, 4-2 kaybettiler. Coppa Italia'da yine 2-0 öndelerdi, 3-2 kaybettiler. Yani bir şeyleri eksik.
“Ve şunu söyleyebilirim ki, Como'da farklı bir baskı altında. Hemen Chelsea gibi bir kulübe gitmek, bence biraz fazla olurdu. Bence harika bir teknik direktör olacak. Onları Avrupa'ya taşıyacak, bence – Como, Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyor, ama muhtemelen Avrupa Ligi'nde bitirecekler.
“Bence biraz daha deneyim kazanması gerekiyor çünkü stil ve harika genç teknik direktörlerden bahsederken, önceki teknik direktörü [Rosenior] da örnek verebilirdim - ve orada ne olduğunu bir bakın.”
Dorigo, Chelsea'nin 2026 yazında kime yöneleceğini düşünürken Premier Lig sezonunun verilerini de hesaba kattığını belirterek şöyle devam etti: “Anlıyorum. Bence Fabregas'ın bu üst düzey oyuncuları daha iyi anladığı kesin, ama durum farklı.
“Brighton’daki Graham Potter’a dönersek, o inanılmaz bir teknik direktör, Premier League’i avucunun içi gibi biliyor, Chelsea’ye gidiyor ve orada farklı seviyede oyuncular ve zihniyetle karşı karşıya kalıyorsunuz.
“Bence bu baskı ve daha önce bu tür bir durumla karşılaşmamış olmak, ek bir zorluk oluşturuyor ve açıkça birçok menajer bunu aşamadı. Yani Fabregas, hayır, şu anda değil. Başka yerlere bakardım, ama gelecekte, kesinlikle.”
