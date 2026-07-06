Paraguaylı siyasetçi: "Mbappé, utanmadan Fransızmış gibi davranan bir Kamerunlu." Mbappé ise: "Aşağılık ve ülkesini temsil etmeye layık olmayan biri"

Mbappé, aynı kanala nazik ama kararlı yanıtını iletti.

"Sayın Celeste Amarilla, siz aşağılık bir kadınsınız ve görevinizin layıkı değilsiniz. Siz, turnuva boyunca tutku ve onurla dolu bir görüntü sergileyen Paraguay'ı temsil etmiyorsunuz. Sizin pervasızlığınız ve yüzsüz ırkçılığınız yüzünden, tüm dünya bu Dünya Kupası boyunca oyuncularınızın gösterdiği tarihi mücadeleyi ve başarıları çoktan unuttu; bunun yerine, ülkenize olabilecek en kötü imajı yansıtan beceriksiz bir bayana yer açtı. Sizin gibi kişilerin nefretlerini ve ırkçılıklarını tüm dünyaya yayma özgürlüğünü onlara asla tanımayacağım."