Kilyan Mbappé, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Fransa'nın, ikinci yarıda kendisinin attığı penaltı golü sayesinde Paraguay'ı mağlup etmesinin ardından, Paraguaylı siyasetçi Celeste Amarilla'nın X üzerinden kendisine yönelttiği gerçekten ciddi bir kişisel saldırıya yanıt vermek istedi. Sırayla anlatalım.
Çeviri:
Paraguaylı siyasetçi: "Mbappé, utanmadan Fransızmış gibi davranan bir Kamerunlu." Mbappé ise: "Aşağılık ve ülkesini temsil etmeye layık olmayan biri"
İLK SALDIRI
Paraguaylı forvet ile kaleci Orlando Gill arasındaki gerginliği aktaran birkaç gönderiye yanıt olarak Amarilla önce şunu paylaştı:
"Sömürgeleştirilmiş Kamerunlu, utanmadan Fransızmış gibi davranan, kin dolu, yeni zengin olmuş, kibirli ve çirkin. Maç boyunca sinirliydi ve korkudan ölüyordu, tıpkı tüm takımı gibi; tek bir gol bile atamadılar, kıl payı kazandılar... Albirroja oyuncularına çoğumuzun tek eleştirisi, maç bittikten sonra ona açık eliyle bir tokat atmamış olmaları. Üstelik ben bir futbol fanatiği bile değilim."
İKİNCİ SALDIRI
İkinci gönderi ise daha da ciddi:
"Bu cahil adam yazmayı bile öğrenmemiş, anne sütü yerine hindistancevizi emmiş ve duyduğu en bilgili şey şempanzelerdi. Keşke ona orta parmağımı göstersemdi, Orlando Gill, ben bunu senatoda yapıyorum ve hiçbir şey olmuyor!!!"
CELESTE AMARILLA KİM?
Celeste Amarilla, Ulusal Kongre’de uzun bir siyasi kariyere sahip bir Paraguaylı senatördür; açık sözlü üslubuyla ve pek çok kez tartışmalara yol açan açıklamalarıyla tanınır. Parlamento üyesi olarak medyada güçlü bir varlığını sürdürmekte ve sosyal medyada aktif olarak yer almaktadır; burada siyasi ve güncel konularda sık sık görüşlerini dile getirmektedir (hangi görüşe sahip olduğunu belirtmeye gerek yok).
MBAPPE'NİN CEVABI
Mbappé, aynı kanala nazik ama kararlı yanıtını iletti.
"Sayın Celeste Amarilla, siz aşağılık bir kadınsınız ve görevinizin layıkı değilsiniz. Siz, turnuva boyunca tutku ve onurla dolu bir görüntü sergileyen Paraguay'ı temsil etmiyorsunuz. Sizin pervasızlığınız ve yüzsüz ırkçılığınız yüzünden, tüm dünya bu Dünya Kupası boyunca oyuncularınızın gösterdiği tarihi mücadeleyi ve başarıları çoktan unuttu; bunun yerine, ülkenize olabilecek en kötü imajı yansıtan beceriksiz bir bayana yer açtı. Sizin gibi kişilerin nefretlerini ve ırkçılıklarını tüm dünyaya yayma özgürlüğünü onlara asla tanımayacağım."
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