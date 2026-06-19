Paraguay’ın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Cesur ve ezber bozan bir ruha sahip olan deplasman forması, siyah ve turkuaz tonlarında derin, kamuflaj benzeri bir desene sahip olup, hareketlilik ve öngörülemezlik hissi yaratıyor. Taktiksel ve modern bir izlenim bırakan tasarım, Paraguay futbolunu tanımlayan azim ve uyum yeteneğini yansıtıyor – beklenmedik durumlara hazır olarak tasarlandı.































