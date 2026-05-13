Paraguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılacak?

Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.
Güney Amerika ekibi, CONMEBOL elemelerinde son otomatik yükselme pozisyonunu alarak turnuvaya katılmaya hak kazandı. Paraguay, Brezilya ile aynı sayıda olan 28 puanla altıncı sırada yer aldı. Ekip, yedinci sıradaki Bolivya'nın sekiz puan önünde yer aldı.
Paraguay, 1930, 1950, 1958, 1986, 2002, 2006 ve 2010 yıllarında olmak üzere toplam sekiz kez Dünya Kupası'na katıldı.
Paraguay'ın turnuvadaki en iyi performansı 2010 yılında gerçekleşti; Paraguay çeyrek finale yükseldi, ancak 1-0 yenilgiyle turnuvanın son şampiyonu İspanya'ya elendi.
26 yıl sonra bu sihirli anı tekrarlayabilecekler mi?