Peru v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Harry Sherlock

Paraguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'ın kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey.

Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. 

Güney Amerika ekibi, CONMEBOL elemelerinde son otomatik yükselme pozisyonunu alarak turnuvaya katılmaya hak kazandı. Paraguay, Brezilya ile aynı sayıda olan 28 puanla altıncı sırada yer aldı. Ekip, yedinci sıradaki Bolivya'nın sekiz puan önünde yer aldı.

Paraguay, 1930, 1950, 1958, 1986, 2002, 2006 ve 2010 yıllarında olmak üzere toplam sekiz kez Dünya Kupası'na katıldı. 

Paraguay'ın turnuvadaki en iyi performansı 2010 yılında gerçekleşti; Paraguay çeyrek finale yükseldi, ancak 1-0 yenilgiyle turnuvanın son şampiyonu İspanya'ya elendi.

26 yıl sonra bu sihirli anı tekrarlayabilecekler mi?

    Kaleciler

    Paraguay'ın kalesinde tecrübeli Roberto Fernandez yer alıyor. Şu anda 37 yaşında olan ve milli takımda 30 kez forma giymiş olan Fernandez, en üst düzeyde engin bir deneyime sahip; 2011 yılında takımıyla Copa América'da gümüş madalya kazanmıştı. 

    Gaston Olveira ona yetkin bir destek sağlarken, genç kaleci Orlando Gill de yedek kulübesinden ek destek sağlayabilir; zira çoğu milli takım kadrosuna üç kaleci alır. 

    Diğer seçenekler ise dokuz kez milli formayı giymiş Sao Paulo kalecisi Carlos Coronel, Aldo Perez ve Juan Espinola.

    OyuncuKulüp
    Roberto FernandezCerro Porteno
    Orlando GillSan Lorenzo
    Gaston OlveiraOlimpia
    Carlos CoronelSao Paulo
    Juan EspinolaBarracas Central
    Aldo PerezGuarani
    Defans oyuncuları

    Paraguay’ın kadrosunda şu anda Premier Lig’de forma giyen ve Dünya Kupası’nda takım için kilit rol oynayabilecek bir savunma oyuncusu bulunuyor: Sunderland’dan Omar Alderete. Takımın savunma hattında yaş ortalaması yüksek bir kadro var; kaptan Gustavo Gomez, Junior Alonso ve Fabian Balbuena’nın hepsi 30 yaşın üzerinde ve bu oyuncuların hepsinin turnuvada süre alması muhtemel. Ancak Paraguay genellikle 4-4-2 dizilişiyle oynadığından, rekabetin şiddetli olması bekleniyor.

    Rusya'da Dinamo Moskova forması giyen 25 yaşındaki Juan Caceres ve 20 yaşındaki Alexandro Maidana, savunmada yer alabilecek genç seçenekler. Manchester United'da forma giyen Diego Leon, 18 yaşında milli takımda ilk kez forma giydi ve kadroda yer almayı umuyor. 

    OyuncuKulüp
    Gustavo GomezPalmeiras
    Junior AlonsoAtletico Mineiro
    Diego LeonManchester United
    Fabian BalbuenaGremio
    Omar AldereteSunderland
    Juan Caceres Dynamo Moskova
    Gustavo VelazquezCerro Porteno
    Alan BenitezLibertad
    Jose CanaleLanus
    Alexandro MaidanaTalleres
    Saul SalcedoNewell's Old Boys
    Blas RiverosCerro Porteno
    Agustin SandezRosario Central
    Orta saha oyuncuları

    Orta sahada Paraguay, hem tecrübeli isimlere hem de adından söz ettirmek isteyen genç yeteneklere sahip. 

    Eski Newcastle United yıldızı Miguel Almiron, turnuvada ilerleme umutlarının merkezinde yer alırken, Brighton'dan Diego Gomez ise dikkat çeken bir oyuncu olarak öne çıkıyor. 

    Matias Galarza, Almiron ile aynı kulüpte oynadığı ve birbirlerini iyi tanıdıkları için kadroda yer almayı umuyor. 

    OyuncuKulüp
    Miguel AlmironAtlanta United
    Alejandro Romero GamarraAl Ain
    Ramon SosaPalmeiras
    Andres CubasVancouver Whitecaps
    Braian OjedaOrlando City
    Diego GomezBrighton & Hove Albion
    Damian BobadillaSao Paulo
    Matias GalarzaAtlanta United
    Lucas RomeroUniversidad de Chile
    Mauricio Palmeiras
    Mathias VillasantiGremio
    Saldırganlar

    Forvet hattında Paraguay, en golcü forvet kadrosuna sahip olmasa da, bu bölgede gerçek bir potansiyel var. 

    Şu anda Strasbourg'da forma giyen Julio Enciso, Premier League tecrübesine sahip, çalımları ve becerisiyle dikkat çeken bir oyuncu. Antonio Sanabria ise milli takımda attığı yedi golle forvet hattını çekecek gibi görünüyor. 

    Boca Juniors'ın yıldızı Angel Romero da kadroda yer alacaktır, Portsmouth'un yıldızı Gustavo Caballero ise ABD, Meksika ve Kanada'ya gitmeyi planlamaktadır. 

    OyuncuKulüp
    Antonio SanabriaCremonese
    Julio EncisoStrasbourg
    Gabriel AvalosIndependiente
    Alex ArceIndependiente Rivadavia
    Gustavo CaballeroPortsmouth
    Angel RomeroBoca Juniors
    Ronaldo MartinezTalleres
    Isidro PittaRed Bull Bragantino
    Rodney RedesLDU Quito
    Adrian AlcarezOlimpia
    Paraguay'ın yıldız oyuncuları

    Paraguay, tecrübe dolu bir kadroya sahip ve savunmayı zorlayabilecek birden fazla oyuncuya da sahip. 

    Miguel Almiron, genellikle sol kanattan içeriye doğru kayarak 10 numara pozisyonunda oynadığı ve takım arkadaşlarıyla güçlü bir uyum içinde olduğu için şüphesiz kilit bir rol oynayacak. Julio Enciso, formunda olduğu günlerde savunmaları paramparça edebilen bir joker oyuncu, Manchester United'dan Diego Leon ise bu turnuvada kendini gösterme fırsatı bulabilecek bir genç yetenek. 

    Kaptan Gustavo Gomez, halihazırda 86 kez milli formayı giymiş durumda ve takımını gruptan çıkarmakla görevlendirilecek. Deneyimli kaleci Roberto Fernandez ise bunun, Dünya Kupası'nda kaleyi koruduğu son şans olabileceğinin farkında. 

    2026 Dünya Kupası için tahmin edilen Paraguay ilk 11'i

    Paraguay'da kaleci pozisyonunda, deneyimi nedeniyle Fernandez'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.

    Gomez savunmayı yönetecek ve Sunderland'da forma giyen Alderete de Premier League'de geçirdiği başarılı sezonun ardından ilk 11'de yer almayı umuyor.

    Almiron muhtemelen sol kanatta oynayacak ve içe doğru kayma özgürlüğüne sahip olacak, Enciso ise muhtemelen Sanabria ile forvette eşleşecek. 

    Paraguay'ın tahmini ilk 11'i (4-4-2): Fernandez; Caceres, G. Gomez, Alderete, Riveros; Gonzalez, Bobadilla, D. Gomez, Almiron; Enciso, Sanabria. 