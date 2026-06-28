Paraguay ile oynanacak Dünya Kupası maçı öncesinde bilet indirimi ve ücretsiz tişört! DFB taraftarları efsanevi bir ABD klasiğini ele geçirecek mi?

İki hafta önce de Red Sox, bir MLB maçında çok sayıda futbol taraftarını ağırlamıştı. O zaman, İskoçlar, Foxborough’da Haiti ile oynadıkları Dünya Kupası açılış maçının ertesi günü, Texas Rangers ile oynanan karşılaşmayı doldurmuştu.

DFB takımı, Pazartesi günü Alman saatiyle 22.30'da orada Paraguay ile karşılaşacak. NFL kulübü New England Patriots'un stadyumu, Boston şehir merkezinin yaklaşık 40 kilometre güneyinde yer alıyor. Alman taraftarlar, saat 11'de stadyumun hemen yanındaki "Six Strings"de bir araya gelecek.

DFB takımı Paraguay’ı yenerse, 4 Temmuz’da Philadelphia’da Fransa ile sekizinci tur maçı oynayacak. Equipe Tricolore ise on altıncı turda İsveç ile karşılaşacak.