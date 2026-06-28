Yerel saatle 19.20'de, şehir merkezinde yer alan Fenway Park'ta Boston Red Sox ile New York Yankees arasındaki karşılaşma başlayacak. Bu, MLB'nin en tarihi maçlarından biri ve en tarihi stadyumlardan birinde oynanacak.
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Paraguay ile oynanacak Dünya Kupası maçı öncesinde bilet indirimi ve ücretsiz tişört! DFB taraftarları efsanevi bir ABD klasiğini ele geçirecek mi?
Fenway Park, 1912 yılında açılmış olup, bu özelliği ile MLB’de halen maçların oynandığı en eski stadyumdur. 100 yıldan çok daha önce yapılan açılış maçında bile, bu stadyumun ev sahibi takımı Red Sox, yaklaşık dört saatlik araba yolculuğu mesafesindeki güneybatıda yer alan New York’tan gelen Yankees ile karşı karşıya gelmişti. Yıllar içinde iki kulüp arasındaki rekabet, MLB’nin muhtemelen en çekişmeli rekabeti haline geldi. 27 şampiyonlukla Yankees rekor şampiyonu konumunda olsa da, 2009 yılından beri World Series’i kazanmayı bekliyor. Red Sox ise bugüne kadar dokuz kez şampiyon oldu; en son 2018 yılında.
Ertesi gün yakınlardaki Foxborough’da oynanacak Almanya’nın on altıda bir final maçı vesilesiyle, DFB ve Boston Red Sox, Almanya taraftarları için özel bir teklif düzenledi. Bu amaçla oluşturulan özel bir bağlantı üzerinden rezervasyon yapanlara biletlerde on dolarlık indirim ve buna ek olarak “ücretsiz Red Sox Almanya forması” verilecek. DFB taraftarlarının resmi buluşma noktası, yerel saatle 17:00’de, 37.735 seyirci kapasiteli Fenway Park’ın hemen yanındaki “Game On” adlı spor barında olacak. Maç sırasında “TubaFrau Hofbräu Band” grubu, Alman esintili müziklerle ortamı renklendirecek.
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Almanya, Pazartesi günü Foxborough’da Paraguay ile karşılaşacak
İki hafta önce de Red Sox, bir MLB maçında çok sayıda futbol taraftarını ağırlamıştı. O zaman, İskoçlar, Foxborough’da Haiti ile oynadıkları Dünya Kupası açılış maçının ertesi günü, Texas Rangers ile oynanan karşılaşmayı doldurmuştu.
DFB takımı, Pazartesi günü Alman saatiyle 22.30'da orada Paraguay ile karşılaşacak. NFL kulübü New England Patriots'un stadyumu, Boston şehir merkezinin yaklaşık 40 kilometre güneyinde yer alıyor. Alman taraftarlar, saat 11'de stadyumun hemen yanındaki "Six Strings"de bir araya gelecek.
DFB takımı Paraguay’ı yenerse, 4 Temmuz’da Philadelphia’da Fransa ile sekizinci tur maçı oynayacak. Equipe Tricolore ise on altıncı turda İsveç ile karşılaşacak.