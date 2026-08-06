Getty/GOAL
Çeviri:
'Para konuşur' ve Brezilya'ya kolay uçuşlar! Eski Newcastle yıldızı Chris Waddle, Bruno Guimaraes'in £75 milyonluk Arsenal transferinin nedenlerini açıkladı
Guimaraes, Newcastle'daki büyük ayrılığın bir parçası olacak
Guimaraes, 2022’nin kış transfer döneminde St James’ Park’a transfer oldu. Dört buçuk yıl boyunca 195 maça çıktı ve zaman zaman kaptanlık pazubandını da taktı.
2025’te Carabao Cup zaferini yaşadı ve Newcastle United adına kilit bir figür olarak Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterdi. Ancak 2026’da Tyneside’da değişim rüzgarları esiyor.
Anthony Gordon ve Sandro Tonali çoktan yüksek bonservisli transferlerle ayrıldı, Eddie Howe da teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Bir zamanlar sağlam olan temeller sarsılmaya başlarken başka satışlar da konuşuluyor ve Guimaraes de görünüşe göre bu toplu ayrılığın bir parçası olmak için bastırıyor.
- Getty
Guimaraes için Arsenal transferi neden mantıklı?
28 yaşındaki oyuncunun neden aklını İngiltere'nin son şampiyonu çeldiği sorulduğunda, eski Newcastle yıldızı Waddle, BetBrain iş birliğiyle GOAL'e şunları söyledi: “Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, Londra. Bir de şunu unutmayalım, çok yüksek bir sözleşme alacak. Paranın konuştuğunu biliyoruz.
“Evet, oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister, zirvede oynamak ister ve kupa kazanmak ister. Bunu da anlıyorum. O da duruma bakıp bunun bir sonraki aşama olduğunu düşündü.
“28, 29 yaşında, muhtemelen ondan iki yıl, iki ila üç yıl verim alacaklar. Onun açısından bakınca da bu açıkça Şampiyonlar Ligi'ni kazanma, Premier League'i, FA Cup'ı, Lig Kupası'nı kazanma fırsatı. Ve dediğim gibi, maddi olarak da çok daha iyi durumda olacak. Ayrıca Brezilya için oynadığında, bence Londra'dan Brezilya'ya gitmek Newcastle'dan gitmekten daha kolay.
“Yani işin bütün bu yönleri var ama muhtemelen Newcastle'a bakıp, ‘Gordon'dan çıktık, Tonali'den çıktık, bu takım nereye gidiyor?’ diye düşündü. Muhtemelen gidişatın ortada olduğunu gördü ve Arsenal gibi bir kulübün kendisi için gelmesiyle, büyük ihtimalle, ‘Bu fırsatı değerlendirmem gerek’ diye düşündü.”
Guimaraes, Arsenal takımında nereye oturur?
Guimaraes’in önündeki sorulardan biri şu: Mikel Arteta’nın takımında kendine nerede yer bulacak? Arsenal’ın zaten elinde Declan Rice, Martin Odegaard, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Mikel Merino ve Ethan Nwaneri gibi isimler var.
Bu soru kısa süre önce Jeremie Aliadiere’ye yöneltildiğinde, ‘Invincibles’ kadrosunun bir parçası olan eski oyuncu GOAL’e şunları söyledi: “Bu zor bir soru çünkü sezonu Zubimendi ile yeni bitirdiniz, o takıma bile giremedi. Myles Lewis-Skelly yeni geldi ve bir anda merkez orta sahadaki o yeri aldı. Ama bunu söylerken şunu da hissediyorum, Myles muhtemelen sezona o pozisyonda başlamaz.
“Sadece şöyle düşünüyorum, eğer Guimaraes gelecekse, tabii bu tamamen kimin hemen oynayabilecek durumda olduğuna bağlı çünkü Dünya Kupası’na giden o çocukların hepsi muhtemelen zaten daha geç dönecek ve sezona başlamaya hazır olmayabilir. Ama bence Guimaraes üst düzey, çok kaliteli bir oyuncu.
“O sisteme nerede uyacak? Bunu söylemek zor çünkü orada Declan Rice var, iyi oynayan Martin Odegaard var, çok iyi iş çıkarabilecek Eze var.
“Peki onu, üçlünün daha savunmacı ismi olarak 6 numarada mı oynatırsınız? Bilmiyorum çünkü Guimaraes de ileri çıkmayı, gol atmayı ve oralarda olmayı seviyor. O yüzden bilmiyorum. Açıkçası onu nasıl uyumlu hâle getireceklerini gerçekten bilmiyorum. Ama sonuçta, bence her zaman büyük oyunculara ve iyi seçeneklere sahip olmak harikadır ve sonrasında Mikel bunu kendi gördüğü şekilde işler hâle getirebilir.”
- Getty
Premier League şampiyonu kadrosuna derinlik katıyor
Arsenal, geçen sezon tarihi bir Avrupa kupasının peşinde koşarken finalde yaşadığı yıkımın ardından 2026-27'de Şampiyonlar Ligi zaferi arayışına geri dönecek ve Arteta, birden fazla kulvarda kupa yarışına girilebilmesi için kadrosunda derinliğe sahip olunması gerektiğinin farkında.
Newcastle, Guimaraes'in takım için taşıdığı değer göz önüne alındığında onu satmaya anlaşılabilir şekilde isteksiz, ancak Kuzey Doğu'daki zorlu dönem, işler kolaylaşmadan önce daha da çetin bir hâl alabilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun