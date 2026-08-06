28 yaşındaki oyuncunun neden aklını İngiltere'nin son şampiyonu çeldiği sorulduğunda, eski Newcastle yıldızı Waddle, BetBrain iş birliğiyle GOAL'e şunları söyledi: “Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, Londra. Bir de şunu unutmayalım, çok yüksek bir sözleşme alacak. Paranın konuştuğunu biliyoruz.

“Evet, oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister, zirvede oynamak ister ve kupa kazanmak ister. Bunu da anlıyorum. O da duruma bakıp bunun bir sonraki aşama olduğunu düşündü.

“28, 29 yaşında, muhtemelen ondan iki yıl, iki ila üç yıl verim alacaklar. Onun açısından bakınca da bu açıkça Şampiyonlar Ligi'ni kazanma, Premier League'i, FA Cup'ı, Lig Kupası'nı kazanma fırsatı. Ve dediğim gibi, maddi olarak da çok daha iyi durumda olacak. Ayrıca Brezilya için oynadığında, bence Londra'dan Brezilya'ya gitmek Newcastle'dan gitmekten daha kolay.

“Yani işin bütün bu yönleri var ama muhtemelen Newcastle'a bakıp, ‘Gordon'dan çıktık, Tonali'den çıktık, bu takım nereye gidiyor?’ diye düşündü. Muhtemelen gidişatın ortada olduğunu gördü ve Arsenal gibi bir kulübün kendisi için gelmesiyle, büyük ihtimalle, ‘Bu fırsatı değerlendirmem gerek’ diye düşündü.”