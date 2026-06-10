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"Para çılgınca bir rakamdı!" - Bayern Münih'in yıldızı, Alman devinin kendisine ayrılabileceğini söylemesi üzerine Luis Enrique'nin kendisini neredeyse PSG'ye çekmek üzere olduğunu itiraf etti
Eberl kalkış için onay verdi
ZDF'de yayınlanan ve "Kaptan Kimmich" başlığını taşıyan samimi yeni belgeselde, çok yönlü orta saha oyuncusu, Bayern Münih'teki geleceğinin belirsiz göründüğü kariyerindeki çalkantılı bir dönemi anlattı. Bir yılı biraz aşan bir süre önce sözleşmesinin son aylarına girerken, Kimmich seçeneklerini değerlendirmek için zaman ayırdı; bu gecikmenin Bayern'in denetim kurulunu rahatsız ettiği ve kulübün teklifini kısa süreliğine geri çekmesine yol açtığı bildirildi. O dönemde Kimmich, sportif direktör Max Eberl dahil olmak üzere kulübün kilit isimlerinin ayrılma olasılığına açık olduğunu fark etti. Ancak Eberl ve Christoph Freund ile yapılan yeni görüşmelerin sonucunda Kimmich, Mart 2025'te 2029'a kadar sözleşme uzatımı imzaladı.
Bayern'in başkanıyla yaptığı önemli bir görüşmeden bahseden Kimmich, kulüpten ayrılması için kapının tamamen açık bırakıldığını açıkladı. Kimmich, "Max Eberl ile konuştum," dedi. "O da bana bunu tekrar teyit etti: 'Eğer gitmek istiyorsan, satılıksın, bu mümkün.'" Yönetim kurulunun bu teyidi, oyuncunun Almanya'nın rekor şampiyonu ile olan uzun vadeli geleceği hakkındaki düşüncesini önemli ölçüde değiştirdi.
- AFP
PSG'nin yoğun ilgisi ve Luis Enrique faktörü
Bayern, teklifleri dinlemeye hazır olduğunu açıkça belirtince, Ligue 1 devi PSG hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Kimmich, teknik direktör Luis Enrique ve spor danışmanı Luis Campos’un önderlik ettiği Fransız ekibinin kendisinde büyük bir etki bıraktığını itiraf etti. Bu cazibe saldırısı o kadar agresifti ki, Campos oyuncuyu Fransız başkentindeki projeye ikna etmek için özel evini bile ziyaret etti.
31 yaşındaki oyuncu, Parc des Princes'teki yetkililerin gösterdiği kararlılıktan çok etkilendi. Kimmich, "Paris, çok kararlı bir kulüptü. Daha önce radarımda bile olmayan bir kulüptü" dedi. Önemli isimlerle yaptığı görüşmeler hakkında ayrıntılı bilgi veren Kimmich, "Gerçekten iyi bir iş çıkardılar ve beni gerçekten istedikleri izlenimini verdiler. Bu gerçekten dikkatimi çekti" diye ekledi.
Çılgın finansal teklifler ve aile paketleri
Paris'e transferiyle ilgili görüşmeler o kadar ileri bir aşamaya gelmişti ki, Kimmich ailesi ve dört çocuğu için lojistik planlamaya çoktan başlamıştı. Kendisinin olağanüstü olarak nitelendirdiği bir sözleşme teklifinin de etkisiyle, Paris'teki yerleşim bölgelerini ve okulları araştırdığını açıkladı. Masadaki cazip tekliflere rağmen Kimmich, nihai kararının yalnızca banka hesabındaki rakamlara bağlı olmadığını vurguladı.
Kimmich, müzakereler sırasında PSG yönetimi tarafından önerilen paketin büyüklüğünü saklamadı. "Mali açıdan teklif çılgınca idi. Gerçekten. Çok, çok çılgınca, söylemeliyim," diye itiraf etti.
Ancak süreç boyunca ayakları yere basan bir tavır sergiledi ve şunları ekledi: "Ama bunu belirleyici faktör haline getirmek istemedim." O dönemde oyuncu, ayrılmasının neredeyse kesin olduğunu hissediyordu ve şöyle dedi: "Şu an için, burada sözleşmemi yenilemem için ne olması gerektiğini bilmiyorum. Burada sözleşmemi yenileme ihtimalimin yüzde 95'i olmadığını düşünüyorum."
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Kompany döneminde kalmayı tercih etmek
"Yüzde 95" oranında ayrılmak üzere olmasına rağmen, ailevi nedenler ve yeni teknik direktörün göreve gelmesi, Kimmich'i nihayetinde kararından vazgeçirmeye ikna etti. Thomas Tuchel'in halefi olarak Vincent Kompany'nin atanması, bu sadık oyuncuyu Allianz Arena'da tutmada hayati bir rol oynadı; zira Belçikalı teknik direktör, orta saha oyuncusunu takımın temel direği olarak gören bir vizyon ortaya koydu.
Ortalık sakinleştikten sonra bu süreci değerlendiren Kimmich, Paris'in sunduğu zengin teklifleri reddedip Münih'te kalmakla doğru seçimi yaptığını düşünüyor. Takıma lider olarak yeniden entegre olan Kimmich, öngörülebilir gelecekte de kilit bir figür olmaya devam edecek gibi görünüyor. Orta saha oyuncusu, "Bayern ile sözleşmemi uzatmak doğru bir karardı" diyerek, Bundesliga tarihinin son dönemdeki en önemli transfer kaçırmalarından birinin perdesini kapattı.