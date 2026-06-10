"Para çılgınca bir rakamdı!" - Bayern Münih'in yıldızı, Alman devinin kendisine ayrılabileceğini söylemesi üzerine Luis Enrique'nin kendisini neredeyse PSG'ye çekmek üzere olduğunu itiraf etti

ZDF'de yayınlanan ve "Kaptan Kimmich" başlığını taşıyan samimi yeni belgeselde, çok yönlü orta saha oyuncusu, Bayern Münih'teki geleceğinin belirsiz göründüğü kariyerindeki çalkantılı bir dönemi anlattı. Bir yılı biraz aşan bir süre önce sözleşmesinin son aylarına girerken, Kimmich seçeneklerini değerlendirmek için zaman ayırdı; bu gecikmenin Bayern'in denetim kurulunu rahatsız ettiği ve kulübün teklifini kısa süreliğine geri çekmesine yol açtığı bildirildi. O dönemde Kimmich, sportif direktör Max Eberl dahil olmak üzere kulübün kilit isimlerinin ayrılma olasılığına açık olduğunu fark etti. Ancak Eberl ve Christoph Freund ile yapılan yeni görüşmelerin sonucunda Kimmich, Mart 2025'te 2029'a kadar sözleşme uzatımı imzaladı.

Bayern'in başkanıyla yaptığı önemli bir görüşmeden bahseden Kimmich, kulüpten ayrılması için kapının tamamen açık bırakıldığını açıkladı. Kimmich, "Max Eberl ile konuştum," dedi. "O da bana bunu tekrar teyit etti: 'Eğer gitmek istiyorsan, satılıksın, bu mümkün.'" Yönetim kurulunun bu teyidi, oyuncunun Almanya'nın rekor şampiyonu ile olan uzun vadeli geleceği hakkındaki düşüncesini önemli ölçüde değiştirdi.