Paolo Sorrentino, Carlo Ancelotti hakkında bir belgesel film çekmek üzere Brezilya milli takımının kampına katıldı

Bu arada, ABD'nin Morristown kentindeki Brezilya Milli Takımı kampında Paolo Sorrentino görüldü. 2014 yılında "La grande bellezza" filmiyle En İyi Yabancı Film dalında Oscar ödülünü kazanan yönetmen, teknik direktör Carlo Ancelotti hakkında bir belgesel film çekiyor.





İkili, Sardunya'da geçirdikleri bir tatil sırasında tanışmış ve futbol hakkında konuşurken, Emiliano asıllı teknik direktörün hayatı üzerine bir film çekme fikrini ortaya atmışlardı. Ancelotti, Napolili yönetmenin kendisine gösterdiği ilgiden dolayı büyük onur duyduğunu belirtti.