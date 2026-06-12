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Paolo Sorrentino AncelottiGetty Images

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Paolo Sorrentino, Carlo Ancelotti hakkında bir belgesel film çekmek üzere Brezilya milli takımının kampına katıldı

Brezilya
C. Ancelotti
Brezilya - Fas
Dünya Kupası

Oscar ödüllü yönetmen, Dünya Kupası'nda İtalyan teknik direktörü takip ediyor.

Brezilya, 2026 Dünya Kupası finallerinde Fas ile oynayacağı ilk maça hazırlanıyor.


Maç, 14 Haziran Pazar günü gece yarısı (İtalya saatiyle) New York'a yakın New Jersey'deki East Rutherford'daki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.


  • SORRENTINO, ANCELOTTI'DEN

    Bu arada, ABD'nin Morristown kentindeki Brezilya Milli Takımı kampında Paolo Sorrentino görüldü. 2014 yılında "La grande bellezza" filmiyle En İyi Yabancı Film dalında Oscar ödülünü kazanan yönetmen, teknik direktör Carlo Ancelotti hakkında bir belgesel film çekiyor.


    İkili, Sardunya'da geçirdikleri bir tatil sırasında tanışmış ve futbol hakkında konuşurken, Emiliano asıllı teknik direktörün hayatı üzerine bir film çekme fikrini ortaya atmışlardı. Ancelotti, Napolili yönetmenin kendisine gösterdiği ilgiden dolayı büyük onur duyduğunu belirtti.

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