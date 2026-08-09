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Paolo Maldini, Pep Guardiola'nın vazgeçmeden önce İtalya görevinin başına geçmeye ne kadar yaklaştığını açıkladı
Barselona'daki gizli öğle yemeği
Corriere della Sera'ya verdiği kapsamlı ve çarpıcı röportajda Maldini, FIGC teknik direktörü olarak kısa süren görev dönemine dair perdeyi araladı. AC Milan efsanesi, başlıca hedeflerinden birinin Guardiola'yı İtalya Milli Takımı'nın başına getirmek olduğunu açıkladı; bu hamle, uluslararası futbol dünyasında büyük yankı uyandırabilirdi. Maldini, eski sportif direktör Leonardo ile birlikte Katalonya'da gerçekleşen ve tarihi olabilecek bu görevlendirmenin temellerinin tüm ayrıntılarıyla ele alındığı kritik bir görüşmeyi anlattı.
Maldini, görüşmelerin ne kadar ileri seviyede olduğunu şu sözlerle açıkladı: “Bir milli takımı çalıştırma fikrini birkaç arkadaşına dile getirmişti. Onu Barcelona'da ziyarete gittik, birlikte öğle yemeği yedik, bütün gün konuştuk. Bu fikre çok sıcak bakıyordu. Kabul etmeye çok yaklaşmıştı. Hatta kâğıt parçalarının üzerine dizilişler yazmaya bile başlamıştı."
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Maaş taleplerinin ardındaki gerçek
O dönemde çıkan söylentiler, FIGC için asıl tökezleme noktasının Guardiola'nın maaş talepleri olduğunu öne sürse de, Maldini İspanyol çalıştırıcının kararında açgözlülüğün rol oynadığına dair tüm düşünceleri hızla çürüttü. İtalya'da daha önce çıkan haberlerde, taktik dehasının sezon başına dudak uçuklatan 20 milyon avroluk bir maaş talep ettiği iddia edilmişti. Ancak Maldini, mali boyutun aslında görüşmelerin en kolay kısmı olduğunu ve Guardiola'nın olası ücret paketi konusunda şaşırtıcı derecede esnek davrandığını açıkladı.
Maaş söylentilerine doğrudan değinen Maldini, net bir dille şu yanıtı verdi: “Kesinlikle hayır. Para hiçbir zaman mesele olmadı. Pep bize açıkça şunu söyledi: Bana önceki teknik direktörün aldığından bir avro daha az verin, ben de kabul ederim.”
Premier League'in zihinsel yükü
Maldini daha sonra anlaşmanın neden gerçekleşmediğini açıkladı. Çok daha insani bir etkene işaret etti: kulüp futbolunun zirvesinde geçen on yılın yarattığı büyük fiziksel ve zihinsel yıpranma. Manchester City ile İngiltere'nin en üst düzey ligine damga vuran Guardiola üzerinde, işin yoğunluğu açıkça iz bırakmıştı. Tam anlamıyla futboldan uzak bir molaya duyduğu ihtiyaç, İtalya göreviyle ilgili merakını ve daha şimdiden başlamış olduğu taktik planlamayı geride bırakan belirleyici etken oldu.
"Yorgunluk nedeniyle" diyor Maldini, anlaşmanın neden gerçekleşmediği sorulduğunda. "Guardiola, Premier League'de geçen 10 zorlu yılın ardından geliyor. Sırt ameliyatı oldu, dinlenmek istiyor. Ama bu çok ciddi bir görümeşeydi, U17'lerden yukarıya doğru kadroları inceledik."
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Andrea Pirlo'ya dönerek
Guardiola'nın uygun olmaması üzerine Maldini, eski takım arkadaşı Andrea Pirlo'ya yöneldi. Bu tercih, katı savunma taktiklerinden ziyade teknik gelişime odaklanan, milli takıma genç ve modern bir yaklaşım getirmek için yapıldı. Ancak bu atama, kısmen Pirlo'nun Rus bahis şirketleriyle olan ticari bağları etrafındaki tartışma nedeniyle sert bir direnişle karşılaştı.
"Bunu bilmiyorduk. Kamuoyu görevini yaptı. Ama hukuki açıdan Andrea'nın milli takımın teknik direktörü olmasını engelleyecek hiçbir şey yoktu. Bu durum kesinlikle bir bakıma abartıldı. Pirlo, Rus bahis şirketiyle ilişkisini sonlandırmaya hazırdı."
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