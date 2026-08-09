Corriere della Sera'ya verdiği kapsamlı ve çarpıcı röportajda Maldini, FIGC teknik direktörü olarak kısa süren görev dönemine dair perdeyi araladı. AC Milan efsanesi, başlıca hedeflerinden birinin Guardiola'yı İtalya Milli Takımı'nın başına getirmek olduğunu açıkladı; bu hamle, uluslararası futbol dünyasında büyük yankı uyandırabilirdi. Maldini, eski sportif direktör Leonardo ile birlikte Katalonya'da gerçekleşen ve tarihi olabilecek bu görevlendirmenin temellerinin tüm ayrıntılarıyla ele alındığı kritik bir görüşmeyi anlattı.

Maldini, görüşmelerin ne kadar ileri seviyede olduğunu şu sözlerle açıkladı: “Bir milli takımı çalıştırma fikrini birkaç arkadaşına dile getirmişti. Onu Barcelona'da ziyarete gittik, birlikte öğle yemeği yedik, bütün gün konuştuk. Bu fikre çok sıcak bakıyordu. Kabul etmeye çok yaklaşmıştı. Hatta kâğıt parçalarının üzerine dizilişler yazmaya bile başlamıştı."