Getty Images Sport
Çeviri:
“Panik yok!”: Sarsılmayan Roberto De Zerbi, hayal kırıklığı yaratan Newcastle yenilgisinin ardından Tottenham taraftarlarına iddialı bir söz verdi
Newcastle karşısındaki çöküşü analiz etmek
Tottenham, Kuzey Londra'da zor bir öğleden sonra geçirirken Anthony Elanga ve Yoane Wissa'nın golleri konuk ekibe üç puanı getirdi. Maçın ardından konuşan De Zerbi, takımının dirençli Newcastle United savunmasını aşmakta zorlanmasına rağmen skorun oyunun akışını doğru yansıtmadığını düşündüğünü söyledi.
De Zerbi, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Yediğimiz ilk gole kadar Newcastle'dan daha iyi oynadığımızı düşünüyorum, bu yüzden sonuç adına hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi. "İlk yarıda topa sahip olmayı kaybettik çünkü doğru şekilde savunma yapmadık, savunmacılarla hücum oyuncuları arasındaki mesafe çok fazlaydı. Savunma anlarında gelişebiliriz ama bugün adil olmayan bir sonuç aldık."
- Getty Images Sport
Tarihsel sıkıntılar ve kaçırılan fırsatlar
Bu yenilgi özellikle can yaktı; çünkü Tottenham'ı istenmeyen bir tarihin parçası hâline getirdi ve takımın 52 yıl sonra ilk kez lige başladığı ilk iki maçta da gol atamadan mağlup olmasına neden oldu. Tottenham, bir sezona başladığı ilk iki maçı da gol atamadan kaybetmeyi en son 1974-75 sezonunda yaşamıştı.
De Zerbi, takımının son bölgede soğukkanlılıktan uzak kalmasından yakındı ve özellikle kaleyi gördükleri anlarda daha iyi karar vermeleri gerektiğini söyledi. Teknik direktör, "İkinci yarının başında fırsata dönüşebilecek bazı pozisyonlar yakaladık. Gol atmak için çok sayıda fırsat ürettik, son kararı geliştirmemiz gerekiyor çünkü farkı bu yaratacak" dedi. "Sonuç ve taraftarlarımız adına hayal kırıklığı yaşıyoruz. Harika bir takım olmak için çalışıyoruz. Takım olduğumuzda, Tottenham için son iki sezonun hikâyesini değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Sahada iyi olmak için çalışıyoruz; eğer çalışmaya ve antrenmana inanıyorsanız her gün gelişmek zorundasınız."
Uzun vadeli plan için sabır gerekiyor
Tottenham taraftarları arasında artan hayal kırıklığına rağmen De Zerbi, başarıya giden net bir yol haritasının hâlâ yürürlükte olduğu konusunda ısrarcıydı. Spurs, geçen sezon kümede kalmayı son haftada garantilediği dönemi geride bırakmakta kararlı bir şekilde yeni sezona girerken, yeni teknik direktörünü yaz dönemindeki transferlerde 350 milyon sterlini aşkın harcamayla destekledi. Ancak açılış gününde Brentford deplasmanında alınan ağır 3-0'lık yenilginin ve Newcastle karşısındaki bir başka kasvetli performansın ardından takım zorlanmaya devam ediyor. Bu sarsıntılı başlangıçta De Zerbi, kapsamlı şekilde yenilenen kadronun onun talepkâr taktik anlayışına uyum sağlaması için taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi.
Sky Sports'a konuşan teknik direktör, takımın yönünü sorgulayanlara net bir mesaj gönderdi: "Panik yok. Nereye gittiğimizi ve planın ne olduğunu biliyorum. Sonuç için taraftarlardan özür diliyorum. Gelişmemiz gerekiyor. Sahada çok çalışmalı ve oyuncular arasındaki bağı bulmalıyız.
- AFP
De Zerbi'nin takımını sıradaki zorlu sınav bekliyor
Tottenham, 5 Eylül'de Nottingham Forest deplasmanına çıktığında sezonunu yeniden rayına oturtmaya çalışacak. Liverpool karşısında bugün Anfield'da deplasmanda etkileyici bir 2-2 beraberlik alan Forest'ın özgüveni zirvedeyken, bunun De Zerbi'nin ekibi için bir başka zorlu sınav olması bekleniyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun