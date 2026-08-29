Bu yenilgi özellikle can yaktı; çünkü Tottenham'ı istenmeyen bir tarihin parçası hâline getirdi ve takımın 52 yıl sonra ilk kez lige başladığı ilk iki maçta da gol atamadan mağlup olmasına neden oldu. Tottenham, bir sezona başladığı ilk iki maçı da gol atamadan kaybetmeyi en son 1974-75 sezonunda yaşamıştı.

De Zerbi, takımının son bölgede soğukkanlılıktan uzak kalmasından yakındı ve özellikle kaleyi gördükleri anlarda daha iyi karar vermeleri gerektiğini söyledi. Teknik direktör, "İkinci yarının başında fırsata dönüşebilecek bazı pozisyonlar yakaladık. Gol atmak için çok sayıda fırsat ürettik, son kararı geliştirmemiz gerekiyor çünkü farkı bu yaratacak" dedi. "Sonuç ve taraftarlarımız adına hayal kırıklığı yaşıyoruz. Harika bir takım olmak için çalışıyoruz. Takım olduğumuzda, Tottenham için son iki sezonun hikâyesini değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Sahada iyi olmak için çalışıyoruz; eğer çalışmaya ve antrenmana inanıyorsanız her gün gelişmek zorundasınız."