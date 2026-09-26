Santiago Bernabeu çevresindeki toplu endişe, Real Madrid'in yıldız forveti hakkında resmi bir sağlık güncellemesi yayımlamasının ardından sonunda dağıldı. Fransa'nın Türkiye ile oynadığı Uluslar Ligi karşılaşmasında oyundan erken çıkmasının ardından, 25 yaşındaki oyuncu sol bacağındaki hasarın boyutunu belirlemek için kapsamlı taramalardan geçti.

Kulübün sağlık ekibi, oyuncunun Kocaeli'ndeki olayın hemen ardından hem kulüp hem de milli takım için birincil endişe kaynağı olan yıkıcı bir bağ yırtığından kurtulduğunu doğruladı.

Kulübün resmi açıklamasında, Yapılan tıbbi tetkikler, oyuncunun sol dizinde arka kapsülde hiperekstansiyon tespit edildiğini doğruladı. ifadesine yer verildi ve bunun testlerin nihai sonucu olduğu belirtildi. Arka kapsülün aşırı gerilmesi anlamına gelen bu spesifik rahatsızlık, genellikle yaklaşık 10 ila 12 günlük bir dinlenme süresi gerektirir.



