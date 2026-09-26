AFP
Çeviri:
Panik bitti! Kylian Mbappe'nin diz sakatlığı korkulandan daha az ciddi, Real Madrid yıldızı Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico'ya yetişecek
Mbappe'ye olumlu teşhis
Santiago Bernabeu çevresindeki toplu endişe, Real Madrid'in yıldız forveti hakkında resmi bir sağlık güncellemesi yayımlamasının ardından sonunda dağıldı. Fransa'nın Türkiye ile oynadığı Uluslar Ligi karşılaşmasında oyundan erken çıkmasının ardından, 25 yaşındaki oyuncu sol bacağındaki hasarın boyutunu belirlemek için kapsamlı taramalardan geçti.
Kulübün sağlık ekibi, oyuncunun Kocaeli'ndeki olayın hemen ardından hem kulüp hem de milli takım için birincil endişe kaynağı olan yıkıcı bir bağ yırtığından kurtulduğunu doğruladı.
Kulübün resmi açıklamasında, Yapılan tıbbi tetkikler, oyuncunun sol dizinde arka kapsülde hiperekstansiyon tespit edildiğini doğruladı. ifadesine yer verildi ve bunun testlerin nihai sonucu olduğu belirtildi. Arka kapsülün aşırı gerilmesi anlamına gelen bu spesifik rahatsızlık, genellikle yaklaşık 10 ila 12 günlük bir dinlenme süresi gerektirir.
- Getty Images Sport
El Clasico'da forma giyebileceği doğrulandı
Madridistalar için belki de en hayati bilgi, Mbappe'nin artık sezonun ilk El Clasico'sunda oynama yolunda net biçimde ilerliyor olması. Barcelona'ya karşı büyük önem taşıyan karşılaşma 25 Ekim'de Spotify Camp Nou'da oynanacak ve bu da hücum oyuncusuna tam maç kondisyonunu yeniden kazanması için neredeyse bir ay süre tanıyor. Sezona ilk sekiz resmi maçında attığı sekiz golle müthiş bir giriş yapan oyuncunun ilk 11'de yer alması, Jose Mourinho'nun taktik düzeni açısından, takım yurt içi ve Avrupa'daki şampiyonluklarını savunmaya çalışırken kritik önem taşımayı sürdürüyor.
Sakatlığın zamanlaması, onun büyük olasılıkla Villarreal ile oynanacak yaklaşan La Liga maçını ve muhtemelen Roma deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kaçıracağı anlamına geliyor, ancak kısa süre sonra yeniden değerlendirmeye alınması bekleniyor. Sağlık ekibi, iki hafta sahalardan uzak kalabileceği ve ardından A takımın tam antrenmanlarına yeniden katılabileceği konusunda iyimser. Bu iyileşme süresi, kadroya temkinli bir şekilde yeniden dahil edilmesine olanak tanırken, önceki sezonda performans seviyesini olumsuz etkileyen aynı diz problemlerinin nüksetmemesini de sağlamayı amaçlıyor.
Zidane'ın ilk endişeleri hafifledi
Durum, Fransa kampından gelen açıklamaların ardından ilk etapta çok daha karanlık görünüyordu. Kulübede ilk maçına çıkan yeni Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, uğur getiren oyuncusunun galibiyet golünü attıktan kısa süre sonra aksayarak oyundan çıkmasını görünce endişeli bir görüntü verdi.
Efsane isim, oyuncunun yakın geleceği konusunda ciddi şüpheler dile getirmişti; bu da Fransa Futbol Federasyonu'nun, forvetin Belçika ve İtalya'ya karşı oynanacak yaklaşan maçlar için milli takım kadrosunda kalması yerine özel tedavi için İspanya'ya dönmesine izin vermesine yol açtı.
Zidane, o sırada sakatlıkla ilgili olarak, "Durumu iyi değil. Hiçbir risk almayacağız. Topa vurduğu sırada dizinden sakatlandı ve durum, devam edebilecek kadar iyi görünmüyor" dedi. Teknik direktör ayrıca, mixed zone'da ilk değerlendirmesi sorulduğunda maalesef durumun iyi görünmediğini de ekledi.
- Getty Images Sport
Savunmadaki sakatlık endişeleri sürüyor
Hücum hattıyla ilgili haberler son derece olumlu olsa da, Real Madrid savunmadaki kadro derinliği konusunda hâlâ zorlu bir dönemden geçiyor. Kulüp şu anda Ibrahima Konate'nin durumunu takip ediyor. Konate de sağ dizindeki bağ problemi nedeniyle Fransa kadrosundan çekilmek zorunda kaldı. Stoper, rehabilitasyon sürecine başlamak için Valdebebas'a döndü ve kulüp, milli takımdaki takım arkadaşında olduğu gibi, mevcut milli ara sona erdikten sonra onun da yeniden kadroya alınabilecek durumda olmasını umut ediyor.
Sağlık ekibi, Sevilla ve Villarreal'e karşı lig maçlarının yanı sıra kritik Şampiyonlar Ligi grup aşaması karşılaşmalarını da içeren zorlu fikstür öncesinde her iki oyuncuyu da hazır hâle getirmek için yoğun mesai harcayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun