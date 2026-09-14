Olaylara ilişkin görüşü ve Fernandes'in İngiltere'nin en üst düzey ligindeki en tartışmalı figür hâline gelip gelmediği sorulan eski United forveti Owen, şu anda Casino.org'un elçisi olarak Britanyalı oyuncuların Birleşik Krallık oyuncuları için seçilen en iyi online casinoları karşılaştırmasına yardımcı olurken, GOAL'e şunları söyledi: “Açıkçası bunun futbol adına kötü bir gün olduğunu düşündüm.

“Hepimiz futbolu seviyoruz. Ben hayatım boyunca bu oyundan geçimimi sağladım. Futbolda çalışmaya devam ediyorum ama oyunu ilk kez izleyen biriyseniz ve bunu görüyorsanız, muhtemelen televizyonda gördüğünüz o aşırı tepkiler ve tahrikler yüzünden kanalı değiştirirsiniz; Phil Foden'ı karşılık vermeye itmeye çalışmak, sonra aslında hiç sakatlanmamışken sergilenen o aşırı tepkiler ve ardından daha iyi bir ifade bulamadığım için söylüyorum, VAR'da yaşanan tam bir rezalet, tam bir kâbus. O maçtaki en büyük iki olay ve muhtemelen düşünüyorsunuzdur, futbolda bunca gürültü neyin nesi?

“Birçok açıdan oyunun karanlık yüzüydü. Ve böylesine büyük bir maçta, dünyanın dört bir yanında bu kadar çok göz onu izlerken, konuştuğumuz tek şeyin, hem de haklı olarak, iki farklı olay ama iki kötü davranış olması gerçekten çok üzücü. Eskiden futbolu seven ama tam da olanlar yüzünden artık izlemeyen arkadaşlarım var. Ve oyunda yeniyseniz, futbol adına iyi bir gün değildi.”