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Pandomim kötüsü Bruno Fernandes taraftarları futboldan soğutuyor mu? Michael Owen, derbi gününde Man Utd kaptanının ‘tiyatralliklerini’ izledikten sonra endişe verici bir uyarıda bulundu
Foden, Fernandes'e tekme attığı için oyundan atıldı
Ezeli iki rakip arasındaki hararetli karşılaşmanın saatinde 23 dakikadan az bir süre görünürken, söz konusu mücadelenin ilk büyük kırılma anı yaşandı. City'nin oyun kurucusu Foden, taç çizgisi yakınında Manchester United kaptanı tarafından düşürüldüğünü düşündü.
Fernandes topu bırakmayı reddetti ve rakibini yerdeyken sıyrılan bir tekmeyle yakalamış gibi göründü. Foden da aldığı bu müdahaleyi doğal olarak hoş karşılamadı, yere yığıldıktan sonra ayağını yukarı doğru savurdu.
Bu savrulan krampon Fernandes'in karın bölgesine geldi ve onun da teatral bir düşüş yaşamasına yol açtı. Hakem Michael Oliver olay yerine gelerek City altyapısından yetişen 47 numaralı oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Foden şaşkına döndü, ancak VAR incelemesi onu kurtarmayınca tünele doğru ağır adımlarla yürümek zorunda kaldı. Fernandes hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı.
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VAR, Haaland'ın tartışmalı golünün geçerli sayılmasına izin verdi
United, o andan itibaren sayısal üstünlüğünü skora yansıtamadı; Erling Haaland, maçın kazanan golü olduğu anlaşılan vuruşu saatin dolmasıyla birlikte ağlara gönderdi. Ancak bu gol tartışmalardan uzak değildi; gol yollarında etkili Norveçli oyuncu için ilk anda ofsayt bayrağı kalktı\a.
Kısa süre içinde, üç kez Altın Ayakkabı kazanan oyuncunun aslında ofsaytta olmadığı belirlendi, ancak Enzo Fernandez son savunmacının gerisinden kendisini topa doğru atmıştı; top ona temas etmeden Haaland’a ulaştı. VAR odasındakiler, Arjantinli orta sahanın oyuna müdahale etmediğine ya da oyunu doğrudan etkilemeye çalışmadığına karar verdi. Pro Ref daha sonra, “hatalı değerlendirme” yapıldığını kabul ettiği bir özür yayımlamak zorunda kaldı.
Kırmızı kart draması ve video yardımcı hakem cephesindeki yeni tutarsızlıklar, sonunda dikkatleri Premier League’in en büyük ve en iyi gösterilerinden biri olması gereken karşılaşmadan uzaklaştırdı; üstelik dünyanın dört bir yanından izleyiciler ekran başına geçmişti.
Owen, Manchester derbisindeki drama hakkında görüşlerini paylaştı
Olaylara ilişkin görüşü ve Fernandes'in İngiltere'nin en üst düzey ligindeki en tartışmalı figür hâline gelip gelmediği sorulan eski United forveti Owen, şu anda Casino.org'un elçisi olarak Britanyalı oyuncuların Birleşik Krallık oyuncuları için seçilen en iyi online casinoları karşılaştırmasına yardımcı olurken, GOAL'e şunları söyledi: “Açıkçası bunun futbol adına kötü bir gün olduğunu düşündüm.
“Hepimiz futbolu seviyoruz. Ben hayatım boyunca bu oyundan geçimimi sağladım. Futbolda çalışmaya devam ediyorum ama oyunu ilk kez izleyen biriyseniz ve bunu görüyorsanız, muhtemelen televizyonda gördüğünüz o aşırı tepkiler ve tahrikler yüzünden kanalı değiştirirsiniz; Phil Foden'ı karşılık vermeye itmeye çalışmak, sonra aslında hiç sakatlanmamışken sergilenen o aşırı tepkiler ve ardından daha iyi bir ifade bulamadığım için söylüyorum, VAR'da yaşanan tam bir rezalet, tam bir kâbus. O maçtaki en büyük iki olay ve muhtemelen düşünüyorsunuzdur, futbolda bunca gürültü neyin nesi?
“Birçok açıdan oyunun karanlık yüzüydü. Ve böylesine büyük bir maçta, dünyanın dört bir yanında bu kadar çok göz onu izlerken, konuştuğumuz tek şeyin, hem de haklı olarak, iki farklı olay ama iki kötü davranış olması gerçekten çok üzücü. Eskiden futbolu seven ama tam da olanlar yüzünden artık izlemeyen arkadaşlarım var. Ve oyunda yeniyseniz, futbol adına iyi bir gün değildi.”
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VAR, 2026-27 sezonunda talihsiz manşetlere konu oluyor
United maçtan puansız ayrıldı; Haaland'ın golü, City'nin Manchester'da kısa bir yolculuğun ardından Etihad'daki evine üç puanı da cebine koyarak dönmesini sağladı ve bu süreçte 2026-27 sezonuna yüzde 100'lük başlangıcını korudu.
Fernandes'in davranışlarıyla ilgili kaçınılmaz olarak daha fazla soru sorulacak. Gizemli orta saha oyuncusu kim olduğu ve neyi temsil ettiği konusunda hiçbir özür dilemese de, VAR ise henüz yalnızca birkaç haftadır devam eden bir sezonda bir kez daha mercek altına alınıyor.
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