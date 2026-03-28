Pancaro emin: "Şampiyonluk mu? Inter, Milan ve Napoli'nin baskısını hissediyor, ama buna ne kadar inanıyorlar?"

Giuseppe Pancaro, Sky Sport mikrofonlarına konuk olarak verdiği röportajda ligdeki şampiyonluk yarışından bahsetti ve Dünya Kupası'na katılmak için Bosna ile oynayacağı playoff finalini bekleyen Gennaro Gattuso'nun İtalya MilliTakımı hakkında görüşlerini paylaştı: “Maçı kazanmanın sevinci beni mutlu etti, ki bu en önemli şeydi. Maalesef geçmişin hayaletleri ortaya çıkabilirdi, nitekim ilk yarıda takım çok gergindi. Sonra gevşedi ve Tonali gibi muhteşem bir oyuncunun sürüklediği maçta hak ettiği bir galibiyet aldı.”
AFP
Çeviri:
Değişiklikler mi yapılacak, yoksa takım hazır mı?
“Genelde kazanan kadro değiştirilmez: Kanat oyuncuları iyi iş çıkardı. Ayrıca Spinazzola ve Palestra çok güçlü oyuncular; ben özellikle ikincisini çok beğeniyorum. Yine de kazanan kadroyu tekrar sahaya sürerdim. Bence zihinsel açıdan en zorlu maç ilk maçtır. Salı günü, ilk dakikadan itibaren elinden gelenin en iyisini yapıp Dünya Kupası’na geri dönmeye hazır bir takımımız olacağını düşünüyorum.”
ŞAMPİYONLUK BİTTİ Mİ?
Pancaro, daha sonra şampiyonluk yarışının sonuna dair görüşlerini şöyle tamamladı: “Bana göre yarış kesinlikle bitmiş değil. Inter, Milan ve Napoli’nin baskısını hissediyor: Ne kadar inandıklarını anlamak gerekiyor.”