Pancaro emin: "Şampiyonluk mu? Inter, Milan ve Napoli'nin baskısını hissediyor, ama buna ne kadar inanıyorlar?"

Giuseppe Pancaro, Sky Sport mikrofonlarına konuk olarak verdiği röportajda ligdeki şampiyonluk yarışından bahsetti ve Dünya Kupası'na katılmak için Bosna ile oynayacağı playoff finalini bekleyen Gennaro Gattuso'nun İtalya MilliTakımı hakkında görüşlerini paylaştı: “Maçı kazanmanın sevinci beni mutlu etti, ki bu en önemli şeydi. Maalesef geçmişin hayaletleri ortaya çıkabilirdi, nitekim ilk yarıda takım çok gergindi. Sonra gevşedi ve Tonali gibi muhteşem bir oyuncunun sürüklediği maçta hak ettiği bir galibiyet aldı.”