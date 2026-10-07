Palmisani’nin menajeri Pastorello: "Juventus yazın onu alıp almamaya karar verebilirdi, şimdi ise ihtimaller havuzunda yer alıyor"

Menajer Federico Pastorello, Sportmediaset'e verdiği röportajda diğer isimlerin yanı sıra Lorenzo Palmisani hakkında da konuştu. 2004 doğumlu kaleci, Frosinone ve 21 Yaş Altı İtalya Milli Takımı'nda forma giyiyor.





"Palmisani Juventus için bir fikir mi? Juventus bu yaz zaten bir girişimde bulunmuştu, tıpkı birçok başka yabancı kulüp ve Premier League'den takımlar gibi. Juventus'un, onu Vicario'nun arkasında 12 numara olarak kadroya katıp katmama konusunda karar verebileceği bir dönemi oldu; bu da bir fırsat olurdu. Ama bu kadar genç ve bu kadar iyi bir oyuncunun oynaması gerekir... Juventus'un ihtimaller havuzunda olduğunu söyleyebiliriz, sonra neler olacağını göreceğiz" dedi Pastorello.