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Palmisani FrosinoneGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Palmisani’nin menajeri Pastorello: "Juventus yazın onu alıp almamaya karar verebilirdi, şimdi ise ihtimaller havuzunda yer alıyor"

Juventus
L. Palmisani
Transfers
Serie A
Frosinone

Frosinone ve 21 Yaş Altı Milli Takımı kalecisinin menajeri konuştu. Ayrıca Meret’in durumunu da değerlendirdi

Menajer Federico Pastorello, Sportmediaset'e verdiği röportajda diğer isimlerin yanı sıra Lorenzo Palmisani hakkında da konuştu. 2004 doğumlu kaleci, Frosinone ve 21 Yaş Altı İtalya Milli Takımı'nda forma giyiyor.


"Palmisani Juventus için bir fikir mi? Juventus bu yaz zaten bir girişimde bulunmuştu, tıpkı birçok başka yabancı kulüp ve Premier League'den takımlar gibi. Juventus'un, onu Vicario'nun arkasında 12 numara olarak kadroya katıp katmama konusunda karar verebileceği bir dönemi oldu; bu da bir fırsat olurdu. Ama bu kadar genç ve bu kadar iyi bir oyuncunun oynaması gerekir... Juventus'un ihtimaller havuzunda olduğunu söyleyebiliriz, sonra neler olacağını göreceğiz" dedi Pastorello.

  • Meret hakkında

    Pastorello’nun temsil ettiği oyuncular arasında Alex Meret de var; 1997 doğumlu kalecinin Napoli ile sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona eriyor: “Napoli ile yeniden sözleşme uzatabilir mi? Elbette ortaya çıkacak fırsatları dinlemeye açık olacağız. Ama bir tahminde bulunmam gerekirse, Alex o ortama o kadar bağlı ki kalması ihtimal dışı değil; tabii Napoli onu isterse.”

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