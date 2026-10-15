Palmisani'nin menajeri Pastorello: "Juventus onunla ilgileniyor ama herkes onu beğeniyor"

Federico Pastorello, aralarında Lorenzo Palmisani'nin de bulunduğu futbolcuların menajeri. Frosinone'nin 2004 doğumlu kalecisi Palmisani hakkında TMW röportajında konuştu.
"Juventus, Palmisani ile ilgileniyor mu? Bu yıl kaleci piyasasında büyük bir hareketlilik yaşandı. Palmisani, Serie B şampiyonluğunda başrol oynadığı için aralarında yabancı takımların da bulunduğu pek çok kulüp onunla ilgilendi, diyor Pastorello. Görüşmeler yapıldı. Ancak henüz erkendi ve belki de yeterince kararlılık yoktu. Üstelik talepler oldukça yüksekti. Ama biz de kalmaktan memnunduk. Hatta Palmisani'nin gelişimini takdir eden Frosinone'ye herkesin önünde teşekkür ediyorum."