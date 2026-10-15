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Palmisani FrosinoneGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Palmisani'nin menajeri Pastorello: "Juventus onunla ilgileniyor ama herkes onu beğeniyor"

Juventus
Frosinone
L. Palmisani

Frosinone ve 21 Yaş Altı Milli Takımı kalecisinin menajeri konuştu

Federico Pastorello, aralarında Lorenzo Palmisani'nin de bulunduğu futbolcuların menajeri. Frosinone'nin 2004 doğumlu kalecisi Palmisani hakkında TMW röportajında konuştu.


"Juventus, Palmisani ile ilgileniyor mu? Bu yıl kaleci piyasasında büyük bir hareketlilik yaşandı. Palmisani, Serie B şampiyonluğunda başrol oynadığı için aralarında yabancı takımların da bulunduğu pek çok kulüp onunla ilgilendi, diyor Pastorello. Görüşmeler yapıldı. Ancak henüz erkendi ve belki de yeterince kararlılık yoktu. Üstelik talepler oldukça yüksekti. Ama biz de kalmaktan memnunduk. Hatta Palmisani'nin gelişimini takdir eden Frosinone'ye herkesin önünde teşekkür ediyorum."



  • Menajeri şunları ekledi: "Şu anda harika bir sezon geçiriyorlar. Nihai değerlendirme sonunda yapılacak ama onun izlediği yolun mümkün olan en iyi yol olduğunu düşünüyorum. Peki, Juventus'un onun peşinde olduğunu doğruluyor muyum? Evet, ama herkesin beğendiği bir genç. Juventus'un birinci ve ikinci tercihini değiştirmesi gerekiyordu; en çok görüştüğüm takımlardan biri de Juventus ama bu büyük bir sır değil".

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