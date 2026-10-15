Palmisani'nin menajeri Pastorello: "Juventus onunla ilgileniyor ama herkes onu beğeniyor"

Menajeri şunları ekledi: "Şu anda harika bir sezon geçiriyorlar. Nihai değerlendirme sonunda yapılacak ama onun izlediği yolun mümkün olan en iyi yol olduğunu düşünüyorum. Peki, Juventus'un onun peşinde olduğunu doğruluyor muyum? Evet, ama herkesin beğendiği bir genç. Juventus'un birinci ve ikinci tercihini değiştirmesi gerekiyordu; en çok görüştüğüm takımlardan biri de Juventus ama bu büyük bir sır değil".