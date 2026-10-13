Corinthians için en azından iyi bir haber var: Cezaları sona eren Rodrigo Garro ve Kaio Cesar, gelecek pazartesi Vitoria ile oynanacak ve mutlaka kazanılması gereken maçta forma giyebilecek. Neo Quimica Arena'daki bu iç saha maçının ardından Corinthians, kendisi gibi zor günler geçiren Vasco da Gama ve Mirassol ile kritik altı puanlık maçlara çıkacak. Ülkenin köklü futbol devlerinden biri olan Corinthians üst ligde kalma mücadelesi verirken, kalan sekiz maçta her puan büyük önem taşıyor.