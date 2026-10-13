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Palmeiras karşısındaki ağır yenilginin ardından Corinthians'ın küme düşme krizi derinleşiyor: Memphis Depay, Clarence Seedorf'un ilk maçını kaçıracak
Hırçın tekme, zamansız bir men cezasına yol açtı
Depay, geçen hafta sonu Palmeiras'a karşı derbide alınan yenilgide gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve yeni teknik direktörünün takımın başındaki ilk maçında oynayamayacak. Hollandalı oyuncu, takımının 4-1 kaybettiği maçta topsuz alanda Vitor Roque'ye müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü. Bu anlık kontrol kaybı, onu yaklaşık iki hafta boyunca sahalardan uzak tutacak; Depay, ekim ayı sonundaki Rio de Janeiro deplasmanına kadar forma giyemeyecek.
- IPA Sport
Ayakta kalma mücadelesi için benzeri görülmemiş bir geri dönüş şart
Ezeli rakipleri karşısında aldığı ağır yenilginin ardından kulüp, 32 puanla 16. sırada kaldı. ESPN Brasil'in haberine göre Seedorf, ligde kalmayı garantilemek için geleneksel olarak gerekli görülen 45 puana ulaşabilmek adına teknik direktörlük kariyerinin en yüksek galibiyet oranını yakalamak zorunda. Daha önce AC Milan'da yüzde 53 ile kariyerinin en yüksek oranına ulaşan Seedorf, sonraki Shenzhen, Deportivo La Coruna ve Kamerun dönemlerinde yüzde 48 barajını hiç aşamadı.
Başarılarla dolu teknik direktör, dev bir sınavla karşı karşıya
Eski orta saha oyuncusuna Aralık 2027'ye kadar sözleşme verilmesi ise Fernando Diniz'in görevden alınmasının ardından atılmış çaresiz bir kumar hamlesi. Sahada yaşananlar da işini kolaylaştırmıyor. Depay, kulüp ve millî takım formasıyla çıktığı 27 maçta yalnızca bir gol ve üç asist üretebildiği kötü bir sezon geçiriyor. Sekiz maçlık mağlubiyet serisiyle düşme hattında Internacional ile aynı puanda kalmaları, baskıyı hızla artırıyor.
- Fotoarena
Kümede kalma mücadelesi kritik karşılaşmaları beraberinde getiriyor
Corinthians için en azından iyi bir haber var: Cezaları sona eren Rodrigo Garro ve Kaio Cesar, gelecek pazartesi Vitoria ile oynanacak ve mutlaka kazanılması gereken maçta forma giyebilecek. Neo Quimica Arena'daki bu iç saha maçının ardından Corinthians, kendisi gibi zor günler geçiren Vasco da Gama ve Mirassol ile kritik altı puanlık maçlara çıkacak. Ülkenin köklü futbol devlerinden biri olan Corinthians üst ligde kalma mücadelesi verirken, kalan sekiz maçta her puan büyük önem taşıyor.
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