Palmeiras, Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester City'nin menajeriyle temasa geçmesi üzerine, Vinicius Jr ile karşılaştırılan 16 yaşındaki oyuncu için gelen 25 milyon avroluk teklifleri reddettiğini doğruladı

Allianz Parque'deki yetenek üretim hattı hız kesmeye hiç niyetli görünmüyor. Endrick'in Real Madrid'e, Estevao Willian'ın ise Chelsea'ye transfer olmasıyla gündeme gelen bu gelişmelerin ardından, Palmeiras, Conceicao'yu takımının bir sonraki yıldızı olarak belirledi. Şu anda U20 takımında forma giyen 16 yaşındaki forvet, Premier Lig'in dev kulüplerinin yoğun ilgisini çekmeye başladı.

UOL'e göre, Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester City'nin hepsi oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti. Bu ilgi, Eduardo'nun patlayıcı hızının Vinicius Junior ile karşılaştırıldığı prestijli Copinha turnuvası sırasında daha da yoğunlaştı. Artan baskıya rağmen Palmeiras, Ocak ayında imzalanan ve 2029'a kadar geçerli olan ilk profesyonel sözleşmeyle genç oyuncunun geleceğini güvence altına almış ve Brezilya dışındaki kulüpler için 100 milyon avroluk şaşırtıcı bir serbest kalma maddesi dahil etmiş olması nedeniyle güçlü bir pazarlık pozisyonunda bulunuyor.



