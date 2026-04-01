Getty Images Sport
Çeviri:
Palmeiras, Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester City'nin menajeriyle temasa geçmesi üzerine, Vinicius Jr ile karşılaştırılan 16 yaşındaki oyuncu için gelen 25 milyon avroluk teklifleri reddettiğini doğruladı
Avrupa'nın dev kulüpleri Eduardo Conceicao'nun peşinde
Allianz Parque'deki yetenek üretim hattı hız kesmeye hiç niyetli görünmüyor. Endrick'in Real Madrid'e, Estevao Willian'ın ise Chelsea'ye transfer olmasıyla gündeme gelen bu gelişmelerin ardından, Palmeiras, Conceicao'yu takımının bir sonraki yıldızı olarak belirledi. Şu anda U20 takımında forma giyen 16 yaşındaki forvet, Premier Lig'in dev kulüplerinin yoğun ilgisini çekmeye başladı.
UOL'e göre, Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester City'nin hepsi oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti. Bu ilgi, Eduardo'nun patlayıcı hızının Vinicius Junior ile karşılaştırıldığı prestijli Copinha turnuvası sırasında daha da yoğunlaştı. Artan baskıya rağmen Palmeiras, Ocak ayında imzalanan ve 2029'a kadar geçerli olan ilk profesyonel sözleşmeyle genç oyuncunun geleceğini güvence altına almış ve Brezilya dışındaki kulüpler için 100 milyon avroluk şaşırtıcı bir serbest kalma maddesi dahil etmiş olması nedeniyle güçlü bir pazarlık pozisyonunda bulunuyor.
Palmeiras, 35 milyon avroluk tekliflerin reddedildiğini doğruladı
Palmeiras'ın gençlik akademisinin vizyoner koordinatörü Joao Paulo Sampaio, kulübün genç oyuncu için sunulan önemli mali teklifleri şimdiden reddettiğini kamuoyuna açıkladı. Bu tekliflerin kaynağı ağırlıklı olarak İngiltere'nin en üst ligi; kulüpler, bu Brezilyalı yeteneğin piyasa değerinin daha da yükselmeden onu kadrolarına katmak istiyor.
ESPN'in "Fala a Fonte" programına konuşan Sampaio, ilginin boyutunu şöyle açıkladı: "Allan, [yaklaşan büyük transferler] listesinde yer alıyor. 30 milyon ila 35 milyon avro aralığında teklifler aldık, yani önemli bir transfer olacak. Ayrıca akademimizden 16 yaşındaki Eduardo var; kendisi milli takımla U-17 Güney Amerika Şampiyonası'nda oynamak üzere. Onun için de bonuslar hariç 20 milyon ile 25 milyon avro arasında iki teklif aldık. Dolayısıyla bana göre bu ikisi mali durumumuzu gerçekten güçlendirecek."
Bir sonraki Endrick'i bulma arayışı
Palmeiras, Eduardo'nun ayrılışı için net bir kriter belirledi. Kulüp yönetimi ve oyuncunun menajer ekibi, transferin ancak 60 milyon avroyu aşan teklifler için değerlendirilebileceği konusunda tam bir mutabakat içindedir; bu rakam, Endrick ve Estevao'nun transferlerinde belirlenen emsallere denk geliyor. Sözleşmesine 100 milyon avroluk serbest kalma maddesi eklendiği için, Verdao ucuz bir fiyata satmak zorunda kalmayacak.
Eduardo, Ocak ayında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve bu sözleşme onu Ocak 2029'a kadar kulübe bağlı tutuyor. Bu uzun vadeli taahhüt, Premier League'den gelen herhangi bir talipin, gerçek yaş grubunun birkaç yıl üzerinde oynayan bu forveti kadrosuna katmak için büyük bir meblağ ödemek zorunda kalacağını garanti ediyor. Gelişimi meteorik bir hızda ilerledi; U15 takımında oynama hakkı varken U17 takımında 38 maçta 13 gol attı.
Vinicius Junior'a benzer bir profil
Eduardo'yu Manchester City ve Liverpool gibi kulüpler için bu kadar cazip kılan şey, taktiksel zeka ve olağanüstü hızdan oluşan eşsiz yetenekleridir. Vinicius Junior ve Palmeiras'ın daha önceki ünlü oyuncularıyla yapılan karşılaştırmalar hafife alınmamalıdır, zira scoutlar, Flamengo'da Real Madrid yıldızını karakterize eden aynı korkusuzluğu ve sık sık top sürme özelliğini bu oyuncuda da görmektedir. 16 yaşındaki oyuncu Güney Amerika U17 Şampiyonası'na hazırlanırken, küresel profilinin daha da yükselmesi bekleniyor ve bu durum, birçok kişinin en üst seviyeye ulaşacağına inandığı bu oyuncu için Avrupa'nın seçkin kulüpleri arasında bir transfer savaşını tetikleyebilir.