Raffaele Palladino yönetimindeki yeni Bologna, sezona tutuk başladı ve sahasında benzer sıkıntılar yaşayan bir Torino karşısında sadece maçın sonunda gelen 1-1'lik beraberlikle bir puan alabildi.
2026/2027 Serie A sezonunun 5. haftasında oynanan maç, 3-4-2-1'e geçiş ve Federico Bernardeschi'nin golüyle birlikte Emilia ekibi için iyi bir yola girmiş gibi görünüyordu.
Ancak ikinci yarıda, Bologna'nın hücumdaki düşük etkinliği ve Ignazio Abate'nin hücuma ağırlık katan değişiklikleriyle birlikte, Torino ilk ciddi fırsatında Skorupski'nin hatasının da etkisiyle eşitliği buldu ve Kulenovic Serie A'daki ilk golünü attı.
Maçın son bölümünde Heggem'in Oristanio'ya faulünde hakem Massa'nın verilmeyen net bir penaltı kararı, Torino cephesinin öfkesini artırdı. Ancak 1-1 sona kadar bozulmadı ve Dall'Ara'daki taraftarların ıslıklarını beraberinde getirdi. Taraftarlar daha iyi bir başlangıç ve puan durumunda da bir toparlanma bekliyordu; Bologna ise sadece 2 puanla kümede kalma mücadelesi hattında kalmaya devam etti. Abate içinse bu beraberlik, özellikle Monza'ya karşı İtalya Kupası'nda alınan çarpıcı ve can yakıcı yenilginin ardından, puan tablosunun yeniden hareketlenmesi açısından bir dönüm noktası olabilir.
BOLOGNA-TORINO 1-1
Goller: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)