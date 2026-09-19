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Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Palladino'nun Bologna'sı beraberlikle yeniden başladı: Torino ile 1-1, ıslıklar arasında

Bologna
Torino
Bologna - Torino
Serie A

Raffaele Palladino’nun ilk maçı, Bologna’da bir dönüm noktası yaşanmasını sağlamıyor.

Raffaele Palladino yönetimindeki yeni Bologna, sezona tutuk başladı ve sahasında benzer sıkıntılar yaşayan bir Torino karşısında sadece maçın sonunda gelen 1-1'lik beraberlikle bir puan alabildi.

2026/2027 Serie A sezonunun 5. haftasında oynanan maç, 3-4-2-1'e geçiş ve Federico Bernardeschi'nin golüyle birlikte Emilia ekibi için iyi bir yola girmiş gibi görünüyordu.

Ancak ikinci yarıda, Bologna'nın hücumdaki düşük etkinliği ve Ignazio Abate'nin hücuma ağırlık katan değişiklikleriyle birlikte, Torino ilk ciddi fırsatında Skorupski'nin hatasının da etkisiyle eşitliği buldu ve Kulenovic Serie A'daki ilk golünü attı.

Maçın son bölümünde Heggem'in Oristanio'ya faulünde hakem Massa'nın verilmeyen net bir penaltı kararı, Torino cephesinin öfkesini artırdı. Ancak 1-1 sona kadar bozulmadı ve Dall'Ara'daki taraftarların ıslıklarını beraberinde getirdi. Taraftarlar daha iyi bir başlangıç ve puan durumunda da bir toparlanma bekliyordu; Bologna ise sadece 2 puanla kümede kalma mücadelesi hattında kalmaya devam etti. Abate içinse bu beraberlik, özellikle Monza'ya karşı İtalya Kupası'nda alınan çarpıcı ve can yakıcı yenilginin ardından, puan tablosunun yeniden hareketlenmesi açısından bir dönüm noktası olabilir.


BOLOGNA-TORINO 1-1

Goller: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)



  • BOLOGNA-TORINO: MAÇ KADROSU

    Bologna-Torino 1-1


    Goller: 15. dakikada Bernardeschi (B), 77. dakikada Kulenovic (T)


    BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland (58. dakikada De Silvestri), Heggem, Theate; Zortea (84. dakikada Holm), Pobega (77. dakikada Moro), Ferguson, Miranda; Bernardeschi (77. dakikada Orsolini), Cambiaghi (58. dakikada Odgaard); Piccoli. 

    Yedekler: Pessina, Happonen, Amondarain, Mbangula, Casale, El Azzouzi, Libra, Enem, Alhassane, Vitík.

    Teknik direktör: Palladino


    TORINO (3-5-2): Perri; Ismajli, Coco, Comert (68. dakikada Belghali); Fortini (46. dakikada Patterson), Fitz-Jim (55. dakikada Kulenovic), Mandragora, Bragança (68. dakikada Ilkhan), Cacciamani; Vlasic (68. dakikada Oristanio); Simeone. 

    Yedekler: Mascardi, Siviero, Biraghi, Aboukhlal, Rodríguez, Comuzzo, Gineitis, Luongo, Zapata

    Teknik direktör: Abate


    Hakem: Guida

    Sarı kartlar: -

    Kırmızı kartlar: -

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  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    77' GOL - Kulenovic, orta saha ile hücum hattı arasındaki bölgede fazla yumuşak kalan De Silvestri'ye karşı pozisyonunu koruyor ve soldan hafif çaprazda, ceza sahası sınırına kadar dikine ilerliyor. Yerden falsolu vuruşunda Skorupski topa yetişiyor ancak müdahaleyi hatalı yapıyor ve top ağlara gidiyor. Bordo formayı giyen forvetin Serie A'daki ilk golü skoru 1-1'e getiriyor.


    15' GOL - Fortini'nin sağda yaptığı kötü top kaybının ardından Bologna çok hızlı çıkıyor. Cambiaghi dikine gidip son çizgiye iniyor ve ceza sahasının ortasına yerden orta yapıyor; Bernardeschi de markajdan uzak şekilde topa tek vuruşla şutunu çekip, sonuçta oldukça merkezi kalan bu vuruşta yere inmekte reaksiyon veremeyen Perri'yi mağlup ediyor.


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