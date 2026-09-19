77' GOL - Kulenovic, orta saha ile hücum hattı arasındaki bölgede fazla yumuşak kalan De Silvestri'ye karşı pozisyonunu koruyor ve soldan hafif çaprazda, ceza sahası sınırına kadar dikine ilerliyor. Yerden falsolu vuruşunda Skorupski topa yetişiyor ancak müdahaleyi hatalı yapıyor ve top ağlara gidiyor. Bordo formayı giyen forvetin Serie A'daki ilk golü skoru 1-1'e getiriyor.





15' GOL - Fortini'nin sağda yaptığı kötü top kaybının ardından Bologna çok hızlı çıkıyor. Cambiaghi dikine gidip son çizgiye iniyor ve ceza sahasının ortasına yerden orta yapıyor; Bernardeschi de markajdan uzak şekilde topa tek vuruşla şutunu çekip, sonuçta oldukça merkezi kalan bu vuruşta yere inmekte reaksiyon veremeyen Perri'yi mağlup ediyor.





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