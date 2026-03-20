Goal.com
Canlı
Palermo Barbera nuovo stadioPopulous
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Palermo, stadyum konusunda ilerleme kaydedildi: Populous, yeni Barbera stadyumu için çalışmalara başladı

Ünlü mimarlık firması, Palermo'nun yeni stadyum projesinde görev alacak.

Artık resmiyet kazandı: Spor tesisleri alanında dünya lideri olan Populous mimarlık firması, yeni Renzo Barbera Stadyumu'nun inşası için Palermo ile birlikte çalışacak ve işbirliği yapacak.

Son günlerde Palermo, ön hizmetler konferansının sonuçlandığını duyurmuştu ve şimdi, daha önce fizibilite çalışmasına (DOCFAP) katkıda bulunmuş olan Populous uzmanlarının çalışmaları sayesinde bir sonraki aşamaya geçiliyor. Kamu yararı beyanı için gerekli olan bu sonuçla birlikte, bir sonraki adım karar konferansı olacak.

  • BASIN AÇIKLAMASI

    "Palermo FC, yeni Renzo Barbera Stadyumu projesine ilişkin hizmetler ön konferansının tamamlandığını duyurdu; bu, stadyumun modernizasyon sürecinde önemli bir teknik ve idari adımdır.

    Tasarım, spor ve eğlence tesisleri sektöründe dünya lideri olan Populous tarafından üstlenilecek. Populous İtalya ekibi, EMEA merkez ofisiyle işbirliği yapacak. Aynı uzmanlar, fizibilite çalışması (DOCFAP) için de teknik ve tasarım katkılarını sağlamıştı.

    Bu aşamanın tamamlanması, projenin kamu yararı beyanı için gerekli olan çalışmaların teknik ve idari olarak uygulanabilirliğini teyit etmektedir. Bir sonraki adım, karar konferansı olacak. Palermo FC, kulübün hedeflerine uygun, taraftarlar ve şehir için modern ve yüksek kaliteli bir stadyum inşa etmek amacıyla Belediye Meclisi ve yerel paydaşlarla çalışmaya devam ediyor. Ortak hedef, Barbera'yı 2032 Avrupa Şampiyonası'ndan başlayarak uluslararası müsabakaları ağırlayabilecek aday stadyumlardan biri haline getirmektir.

    Palermo CEO'su Giovanni Gardini, "Ön hizmetler konferansındaki çalışmaların başarılı sonuçlanması, Palermo'nun tüm topluluğun yararına modern ve işlevsel bir stadyumun inşası için ortak bir taahhütte bulunma konusundaki istekliliğini teyit etmesine olanak sağladı" dedi.

    Populous Italia'nın Kıdemli Direktörü Silvia Prandelli ise, "Taraftarlar ve Palermo şehri için yeni bir yuva yaratma konusunda kulübü ve belediyeyi desteklemekten gurur duyuyoruz. Yeni Renzo Barbera Stadyumu, ulusal ve uluslararası bir referans noktası ve sürdürülebilir kalkınma modeli olacak. Maçlar sırasında bir simge olacak ve her gün aktif kalacak" dedi.

    • Reklam

  • HEDEF: EURO 2032

    Calcio&Finanza'daki meslektaşlarımızın da belirttiği gibi, Barbera projesi, EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak stadyumlar arasına girmek için yarışıyor; bu, tüm Sicilya şehri için eşsiz bir fırsat. Hem siyasi hem de ekonomik açıdan bu projeye yatırım yapma ve Barbera'yı EURO 2032 için aday gösterme iradesi var.

Serie B
Calcio Padova crest
Calcio Padova
BSP
Palermo crest
Palermo
PAL