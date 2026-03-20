Palermo, stadyum konusunda ilerleme kaydedildi: Populous, yeni Barbera stadyumu için çalışmalara başladı

"Palermo FC, yeni Renzo Barbera Stadyumu projesine ilişkin hizmetler ön konferansının tamamlandığını duyurdu; bu, stadyumun modernizasyon sürecinde önemli bir teknik ve idari adımdır.

Tasarım, spor ve eğlence tesisleri sektöründe dünya lideri olan Populous tarafından üstlenilecek. Populous İtalya ekibi, EMEA merkez ofisiyle işbirliği yapacak. Aynı uzmanlar, fizibilite çalışması (DOCFAP) için de teknik ve tasarım katkılarını sağlamıştı.

Bu aşamanın tamamlanması, projenin kamu yararı beyanı için gerekli olan çalışmaların teknik ve idari olarak uygulanabilirliğini teyit etmektedir. Bir sonraki adım, karar konferansı olacak. Palermo FC, kulübün hedeflerine uygun, taraftarlar ve şehir için modern ve yüksek kaliteli bir stadyum inşa etmek amacıyla Belediye Meclisi ve yerel paydaşlarla çalışmaya devam ediyor. Ortak hedef, Barbera'yı 2032 Avrupa Şampiyonası'ndan başlayarak uluslararası müsabakaları ağırlayabilecek aday stadyumlardan biri haline getirmektir.

Palermo CEO'su Giovanni Gardini, "Ön hizmetler konferansındaki çalışmaların başarılı sonuçlanması, Palermo'nun tüm topluluğun yararına modern ve işlevsel bir stadyumun inşası için ortak bir taahhütte bulunma konusundaki istekliliğini teyit etmesine olanak sağladı" dedi.

Populous Italia'nın Kıdemli Direktörü Silvia Prandelli ise, "Taraftarlar ve Palermo şehri için yeni bir yuva yaratma konusunda kulübü ve belediyeyi desteklemekten gurur duyuyoruz. Yeni Renzo Barbera Stadyumu, ulusal ve uluslararası bir referans noktası ve sürdürülebilir kalkınma modeli olacak. Maçlar sırasında bir simge olacak ve her gün aktif kalacak" dedi.