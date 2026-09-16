Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Ismaila Sarr ile Eddie Nketiah'nın kulübün tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi maçı için maç kadrosuna dönebileceğini açıkladı. Crystal Palace, perşembe akşamı lig aşamasındaki ilk maçında Selhurst Park'ta Polonya şampiyonu Lech Poznan'ı ağırlayacak. Geçen sezon takımın en golcü oyuncusu olan Sarr, yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon henüz resmi bir maçta forma giyemedi.

Öte yandan Nketiah, sezonun ilk üç maçına ilk 11'de başladı ancak geçen hafta Palace'ın sahasındaki karşılaşmaları kaçırdı. Bu nedenle iki oyuncunun da dönebilme ihtimali kadro adına büyük bir destek olabilir.