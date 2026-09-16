Sebastian Frej
Çeviri:
Palace'a Avrupa dopingi! Yıldız ikili Ismaila Sarr ve Eddie Nketiah, dramatik Avrupa Ligi dönüşüne hazır
Palace'ın Avrupa'daki ilk maçı öncesi zamanında gelen bir moral boostu
Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Ismaila Sarr ile Eddie Nketiah'nın kulübün tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi maçı için maç kadrosuna dönebileceğini açıkladı. Crystal Palace, perşembe akşamı lig aşamasındaki ilk maçında Selhurst Park'ta Polonya şampiyonu Lech Poznan'ı ağırlayacak. Geçen sezon takımın en golcü oyuncusu olan Sarr, yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon henüz resmi bir maçta forma giyemedi.
Öte yandan Nketiah, sezonun ilk üç maçına ilk 11'de başladı ancak geçen hafta Palace'ın sahasındaki karşılaşmaları kaçırdı. Bu nedenle iki oyuncunun da dönebilme ihtimali kadro adına büyük bir destek olabilir.
- Getty Images Sport
Sage'den fitness durumuna dair olumlu güncellemeler
Avrupa karşılaşması öncesinde konuşan Sage, haftanın başında antrenmanlara başarıyla dönen hücum ikilisiyle ilgili iyimser bir güncelleme paylaştı. Teknik direktör, iki oyuncunun da form durumlarını yeniden kazanmak için çok çalıştığını ve maç gününün ilk karşılaşması öncesinde keskin göründüğünü belirtti.
Sage, Sarr hakkında, "Yarın takımda olabilir, Eddie Nketiah da olabilir, çünkü bu hafta bizimle antrenmanlara başladılar ve formdalar" dedi.
Henderson, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmasına rağmen yeni sözleşme imzaladı
Sarr ve Nketiah sahalara dönmeye yaklaşırken, kaleci Dean Henderson Jean-Philippe Mateta ile birlikte hâlâ forma giyemiyor. Sage, yaklaşan milli ara sonrasında bu ikilinin geri dönebileceğini umuyor. Ancak Palace, basın toplantısından hemen önce saha dışındaki anlamda büyük bir moral kazandı; Henderson'ın 2030'a kadar geleceğini kulübe bağlayan yeni uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı açıklandı. Sage, kaptanının liderlik özelliklerini ve hem sahadaki hem de soyunma odasındaki etkisini övdü.
"Bizim adımıza gerçekten çok mutluyuz, onun adına da gerçekten çok mutluyuz, kaptanımız için uzun vadeli bir sözleşme bu," diyen Sage'in yüzü gülüyordu.
- Getty Images Sport
Odak tarihi Avrupa gecesine çevrildi
Kadroya takviyelerin ufukta görünmesi ve kaptanlarıyla yapılan yeni sözleşmenin desteğiyle Crystal Palace'ın kısa vadeli odağı, Avrupa'ya galibiyetle başlamak olacak. Perşembe günü Lech Poznan'a karşı oynanacak mücadele, kulüp için tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor; zira takım kendisini kıta sahnesinde test edecek. Sage, geri dönen hücum oyuncularının Selhurst Park'ta olumlu bir sonuç almak için gereken bitiriciliği sağlayacağını umacak.
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