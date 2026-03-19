"Inter'in güçlü bir kaleciye ihtiyacı var," diyor 1994 ABD Dünya Kupası'nda İtalya ile ikinci olduktan sonra beş yıl boyunca Nerazzurri'nin kalesini koruyan Gianluca Pagliuca ikna olmuş bir şekilde. Eski Bologna oyuncusu, bu tanımın Tottenham'da forma giyen Guglielmo Vicario'nun adıyla örtüştüğünü garanti ediyor; Vicario zorlu bir sezon geçiriyor olsa da Pagliuca, onun değerinden şüphe edilemeyeceğini savunuyor.

Vicario, Onana'nın Manchester United'a transferinden sonra Inter'e gelebilirdi, ancak Tottenham, Red Devils ile sürüncemede kalan görüşmelerden yararlanarak hızlıca devreye girdi. "Dünyanın en önemli liginde, birkaç yıl önce Premier League'i kazanmayı hedefleyen bir kulüpte oynadı. Geçen yıl Avrupa Ligi'ni kazandı, ancak bu yıl neredeyse küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya... Daha iyi bir karar veremezdi: Şampiyonlar Ligi finalini yeni oynamış bir takım seni ararsa, nasıl hayır diyebilirsin ki? Şimdi kötü bir sezon geçiriyor, ilk yılında olduğu kadar iyi performans gösteremedi, ama tüm takımın sorunlar yaşadığını gördük, teknik direktör değişti, sonra o Şampiyonlar Ligi'nde yerini kaybetti ve onun yerine kaleye geçen oyuncu felaketler yarattı... (ikinci kaleci Antonin Kinsky, ed.)"