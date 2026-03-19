Goal.com
Canlı

Çeviri:

Pagliuca, Vicario'yu övüyor: "Inter en iyileri kaçırmaz." İşte bu yüzden yaş bir sorun değil

Nerazzurri'nin kalecisiyle ilgili sözler

"Inter'in güçlü bir kaleciye ihtiyacı var," diyor 1994 ABD Dünya Kupası'nda İtalya ile ikinci olduktan sonra beş yıl boyunca Nerazzurri'nin kalesini koruyan Gianluca Pagliuca ikna olmuş bir şekilde. Eski Bologna oyuncusu, bu tanımın Tottenham'da forma giyen Guglielmo Vicario'nun adıyla örtüştüğünü garanti ediyor; Vicario zorlu bir sezon geçiriyor olsa da Pagliuca, onun değerinden şüphe edilemeyeceğini savunuyor.

Vicario, Onana'nın Manchester United'a transferinden sonra Inter'e gelebilirdi, ancak Tottenham, Red Devils ile sürüncemede kalan görüşmelerden yararlanarak hızlıca devreye girdi. "Dünyanın en önemli liginde, birkaç yıl önce Premier League'i kazanmayı hedefleyen bir kulüpte oynadı. Geçen yıl Avrupa Ligi'ni kazandı, ancak bu yıl neredeyse küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya... Daha iyi bir karar veremezdi: Şampiyonlar Ligi finalini yeni oynamış bir takım seni ararsa, nasıl hayır diyebilirsin ki? Şimdi kötü bir sezon geçiriyor, ilk yılında olduğu kadar iyi performans gösteremedi, ama tüm takımın sorunlar yaşadığını gördük, teknik direktör değişti, sonra o Şampiyonlar Ligi'nde yerini kaybetti ve onun yerine kaleye geçen oyuncu felaketler yarattı... (ikinci kaleci Antonin Kinsky, ed.)"

  • VICARIO ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

    "Vicario şüphesiz şu anda sahalarda oynayan en iyi İtalyan kalecilerden biri. Henüz bir yıldız değil ama bence gerçekten transfer olursa, bu seçim onun milliyetinin ötesinde bir karar olacak. Inter'in mutlaka bir İtalyan istediğini sanmıyorum; son yıllarda sadece yabancı oyuncuların dönüşümlü olarak forma giydiğini gördük; bunlar piyasadaki en iyilerdi ve Inter onları kaçırmadı. Vicario, sahip olduğu profil nedeniyle seçilecek, hepsi bu. Ayrıca bu, transfer piyasasında gerçekten iyi bir fırsat gibi görünüyor. Vicario kale arasında çok iyi. Zayıf noktası olarak ise çıkışlarını düşünüyorum. Bazen onu kale çizgisine çok yakın görüyorum. Kesin olan şey, onun hiçbir zaman büyük bir İtalyan takımında oynamamış olması, bu yüzden bu tamamen yeni bir meydan okuma olacak. Göreceğiz. Ben sadece onun çok başarılı olmasını dileyebilirim."


  • NERAZZURRI ANILARI

    "94 Dünya Kupası finalini oynamıştım... Her neyse, Inter'de bir idol olan Walter Zenga'nın yerini almam gerekiyordu. Ama Sampdoria'da geçirdiğim yılların ardından bu kulübü seçtiğimde, bunu kendim için, daha da gelişmek için yaptım. Yeniden ayağa kalkmak isteyen bir kulüpte, beni cezbeden yeni bir maceraydı. Çok iyi karşılandım, Walterone'nin mirasını devralmam gerekmesine rağmen her şeyin oldukça kolay olduğunu söylemeliyim."

  • "Bu talihsiz dönemde bile Tottenham, transfer masasına oturmak için en zorlu muhatiplerden biri: Başkan Beppe Marotta ve sportif direktör Piero Ausilio, Eriksen dönemindeki katı tavırlarını çok iyi hatırlıyorlar. Bu sefer biraz daha esneklik olabilir, ancak çok şey başlangıçta belirlenen fiyata bağlı olacak: Vicario'nun 2028'e kadar sözleşmesi var ve 15 ila 20 milyon arasında bir bedele mal olacak; 1996 doğumlu olmasına ve Ekim ayında 30 yaşına girecek olmasına rağmen bu rakam "uygun" sayılabilir. "Prensip olarak, Inter'in içinde bulunduğu bu tarihsel dönemde bu yaştaki oyunculara yatırım yapılması tavsiye edilmez, ancak söz konusu pozisyon bu prensip kuralının dışında kalıyor: Vicario'nun transfer bedelini amorti etmek ve şu anda Premier Lig'in çalkantılı ortamında kaybolmuş gibi görünen eski yeteneğini kanıtlamak için önünde birkaç yıl var" diye yazıyor Gazzetta.

Premier Lig
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter crest
Inter
INT