Padovano: "Hapishanede bir gardiyan bana parayı kıçıma sokmamı söyledi... 17 yıllık bir cehennem, Vialli bana sırtını dönmeyen az sayıdaki kişiden biriydi"

Eski Juventus forveti, bir adli hatadan dolayı yaşadığı çileyi anlatıyor.

Michele Padovano, bir adli hata yüzünden yaşadığı çileyi anlatıyor: Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının finansörü olduğu iddiasıyla tutuklanan Padovano, 2023 Ocak ayında beraat edene kadar hapiste kaldı.


Eski Juventus forveti, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Kesinlikle bir cehennemdi, özellikle de her zaman masum olduğumu ve olaylarla hiçbir ilgim olmadığını bildiğim için. On yedi yıl boyunca bir adaletsizliğe karşı mücadele ettim, hapishane hayatımı benden aldı ama şimdi onu geri kazandım. Beraat kararı benim için Şampiyonlar Ligi zaferi kadar değerli."


"En zor an? Birçok zor an vardı, muhtemelen tecrit. Günlerce kimseyi görmeden kalmak insana kendini kaybolmuş hissettiriyor. Bu duyguyu kelimelerle anlatmak zor, zaman hiç geçmiyor gibi geliyor. Üstelik o dönemde eşim de soruşturma altındaydı — 7 ay sonra dosya kapandı — ve birbirimizi arayamıyorduk bile. Son olarak, gardiyanların bana karşı tutumu: gerçekten çok ağırdı. Bunun bir futbolcu olmamdan da kaynaklandığını düşünüyorum. Bir gardiyan bana “paranı artık kıçına sok” dedi. Başka bir dünyadan şeyler. Karabinieri’ler bana “sen” diye hitap ediyor, beni bir paçavra gibi davranıyorlardı. İlk andan itibaren onurumu çiğnemeye çalıştılar."


  • "Her şey bir arkadaşıma borç para vermemle başladı. Onu çok uzun zamandır tanıyordum. Maddi durumum iyiydi ve zor durumda olan birine yardım etmek benim için sorun değildi, aksine. Ama o 35 bin avroyu ne yapacağını bilmiyordum. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Ona sadece "Senin baş belası olduğunu biliyorum, parayı karına ver" dedim. Ama şakacı bir şekilde. Oysa masum telefon görüşmelerimiz, şifreli kelimelerle yazılmış kodlu mesajlar olarak yorumlandı. "At", "vinç" ve "arazi"den bahsediyorduk ve soruşturmacılar için bunlar kokain sevkiyatlarıyla ilgili kod adlarıydı. Neyse ki gerçek ortaya çıktı. Elbette, kaybettiğim her şeyi kimse bana geri veremeyecek."


    "Başaramayacağımdan hiç korktum mu? İlk derece mahkemelerinde iki kez yenilgiye uğradıktan sonra biraz evet, daha çok masumiyetimi kanıtlayamayacağımdan korktum. Ama bir aslan gibi mücadele ettim ve asla pes etmedim. Azim, kendimde en çok gördüğüm niteliktir, sahada da öyleydim."


  • "Futbol dünyası beni terk mi etti? Birçoğu bana sırtını döndü ve hayal kırıklığına uğrattı, bu doğru. Yaşadığım her şey, hayatımı yeniden düzenlememe yardımcı oldu. Kimlerin gerçek dostum olduğunu, kimlerin ise sadece çıkar için yanımda olduğunu anladım. Tutuklandığımda futbolu bırakmıştım ve Alessandria'da genel müdürlük yapıyordum. Hapishane, dünyanın ve futbolun kapılarını bana kapattı; bir anda kimse seni hatırlamıyor gibi geliyor."


    "Luca Vialli benim kardeşim gibiydi, her hafta karım Adriana'yı arayıp nasıl olduğumu sorduğunu biliyorum. Her zaman çok yakındık, Juventus'ta oynarken de Londra'da da hep birlikteydik. Benim beraatımı göremeden vefat etmiş olması beni çok üzüyor, çünkü o bana her zaman bunu söylemiş ve beni desteklemişti, ama eminim ki cennette sevinçle kutlamıştır."



