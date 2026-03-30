Padovano: "Hapishanede bir gardiyan bana parayı kıçıma sokmamı söyledi... 17 yıllık bir cehennem, Vialli bana sırtını dönmeyen az sayıdaki kişiden biriydi"

Michele Padovano, bir adli hata yüzünden yaşadığı çileyi anlatıyor: Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının finansörü olduğu iddiasıyla tutuklanan Padovano, 2023 Ocak ayında beraat edene kadar hapiste kaldı.





Eski Juventus forveti, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Kesinlikle bir cehennemdi, özellikle de her zaman masum olduğumu ve olaylarla hiçbir ilgim olmadığını bildiğim için. On yedi yıl boyunca bir adaletsizliğe karşı mücadele ettim, hapishane hayatımı benden aldı ama şimdi onu geri kazandım. Beraat kararı benim için Şampiyonlar Ligi zaferi kadar değerli."





"En zor an? Birçok zor an vardı, muhtemelen tecrit. Günlerce kimseyi görmeden kalmak insana kendini kaybolmuş hissettiriyor. Bu duyguyu kelimelerle anlatmak zor, zaman hiç geçmiyor gibi geliyor. Üstelik o dönemde eşim de soruşturma altındaydı — 7 ay sonra dosya kapandı — ve birbirimizi arayamıyorduk bile. Son olarak, gardiyanların bana karşı tutumu: gerçekten çok ağırdı. Bunun bir futbolcu olmamdan da kaynaklandığını düşünüyorum. Bir gardiyan bana “paranı artık kıçına sok” dedi. Başka bir dünyadan şeyler. Karabinieri’ler bana “sen” diye hitap ediyor, beni bir paçavra gibi davranıyorlardı. İlk andan itibaren onurumu çiğnemeye çalıştılar."



