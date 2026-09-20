Hakem şefi Howard Webb, hesap verebilirlik adına United ile iletişime geçti ve 'Match Officials Mic'd Up'ta sonucun kendisini derinden hayal kırıklığına uğrattığını kabul etti. Webb, hakemlerin tamamen Haaland'ın olası ofsaytına odaklandığını ve Fernandez'in ihlalini tamamen kaçırdığını açıkladı.

Hatanın hızla kabul edilmesine rağmen Carrick büyük ölçüde etkilenmedi. United patronu, "Özür pek bir anlam ifade etmiyor" dedi. "Yanıldıklarını kabul edip bunu söylemelerini anlayabiliyor ve buna saygı duyabiliyorum, bu olabiliyor. Biz de bununla başa çıkmak zorundayız."

Kararların zaman içinde dengelenebileceğini de ekledi ancak bu özel hatanın can yaktığını söyledi. Carrick, "Belki olasılıklar gereği ya da her neyse bir veya iki karar bizim lehimize olur ama o kararın maç üzerinde çok büyük bir etkisi vardı ve bu yüzden özellikle çok zordu" ifadelerini kullandı.

Yoğun hayal kırıklığına rağmen Carrick, teknolojiyi tamamen mahkûm etmeyi reddetti. "Tek seferlik şeyler olabilir" dedi. "O anda oldukça büyük bir olaydı, bunu biliyoruz. Bunu yeniden anlatmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama evet, ona (VAR) güveniyorum. Bu, üzerinde çalıştığımız ve kullandığımız sistem."



