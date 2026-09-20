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‘Özürleri pek bir anlam ifade etmiyor’ - Michael Carrick, VAR hatasının Manchester City derbisindeki yenilgide Manchester United’a pahalıya mal olmasının ardından Pro Ref’in açıklamasına tepki gösterdi
Derbi mağlubiyetine VAR tartışması gölge düşürdü
Manchester City, Old Trafford'da 1-0'lık galibiyet aldı ancak belirleyici an büyük tartışma yarattı. Haaland maçın tek golünü attı, ancak City'nin rekor transferi Fernandez, oyuna müdahale ederken açıkça ofsayt pozisyonundaydı. Video yardımcı hakem ekibi ise müdahalede bulunmadı ve gol geçerli sayıldı.
Hakem kurumu Pro Ref, son düdükten sonraki üç saat içinde Manchester United'dan resmen özür diledi. Bu bariz hatadan sorumlu hakemler, VAR Matt Donohue ile yardımcısı Blake Antrobus, daha sonra bir sonraki hafta sonunun maçlarında görevden alındı.
- Getty Images Sport
Carrick içi boş özrü reddetti
Hakem şefi Howard Webb, hesap verebilirlik adına United ile iletişime geçti ve 'Match Officials Mic'd Up'ta sonucun kendisini derinden hayal kırıklığına uğrattığını kabul etti. Webb, hakemlerin tamamen Haaland'ın olası ofsaytına odaklandığını ve Fernandez'in ihlalini tamamen kaçırdığını açıkladı.
Hatanın hızla kabul edilmesine rağmen Carrick büyük ölçüde etkilenmedi. United patronu, "Özür pek bir anlam ifade etmiyor" dedi. "Yanıldıklarını kabul edip bunu söylemelerini anlayabiliyor ve buna saygı duyabiliyorum, bu olabiliyor. Biz de bununla başa çıkmak zorundayız."
Kararların zaman içinde dengelenebileceğini de ekledi ancak bu özel hatanın can yaktığını söyledi. Carrick, "Belki olasılıklar gereği ya da her neyse bir veya iki karar bizim lehimize olur ama o kararın maç üzerinde çok büyük bir etkisi vardı ve bu yüzden özellikle çok zordu" ifadelerini kullandı.
Yoğun hayal kırıklığına rağmen Carrick, teknolojiyi tamamen mahkûm etmeyi reddetti. "Tek seferlik şeyler olabilir" dedi. "O anda oldukça büyük bir olaydı, bunu biliyoruz. Bunu yeniden anlatmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama evet, ona (VAR) güveniyorum. Bu, üzerinde çalıştığımız ve kullandığımız sistem."
United, öldürücü içgüdüsünü bulmak için mücadele ediyor
Derbi mağlubiyeti, maçları bitirmekte zorlanan Manchester United için berbat geçen bir ayı daha da kötüleştirdi. United kısa süre önce Brighton karşısında sahasında iki gollü üstünlüğünü kaybedip yenildi; bu, yarım asırdaki bu tür ilk çöküşüydü. Bu hayal kırıklığının öncesinde ise Everton'la 2-2 berabere kaldıkları maçta iki ayrı kez yakalanmaları gelmişti.
Bu zorlu dönemde kadrosunun bitiricilikten yoksun olması hakkında soru sorulduğunda teknik direktör, oyuncularını savunmayı sürdürdü. Carrick, "Bence bu gerçekten son bir hafta civarında yaşananlar açısından oldukça anlık bir durum, maçlarda ortaya çıkan bazı şeylerle ilgili, ama bu bir anda büyük, devasa bir problem olduğu anlamına gelmiyor ve bunu değerlendirmek de açıkçası benim açımdan denge meselesi" dedi. "Sırf yakın zamanda oldu diye, bunun bir anda uzun zamandır gelmekte olan bir şey olduğunu düşünmek çok kolay. İlerlerken takım olarak bizim de bazı maçlarda futbolda neler olabileceğini ve bundan sonra neleri düzeltmemiz gerektiğini anlamamızın bir parçası da bu."
- Getty Images Sport
Fulham deplasmanı, kendini affettirme fırsatı sunuyor
United, pazar günü Premier League'de Fulham'a konuk olmaya hazırlanırken son dönemdeki hayal kırıklıklarını hızla geride bırakmak zorunda. Carrick, takımının form düşüşüne ve hakem kararlarındaki aksaklıklara uygun şekilde tepki vermesini isterken zihinsel olarak yeniden odaklanmanın önemini vurguladı.
Teknik adam, pahalıya mal olan VAR hatasıyla ilgili olarak, "O anda bir etkisi olabilir, büyük bir etkisi olabilir" dedi. "Ama bunun sezonun geri kalanını etkilemesine izin veremeyiz, mümkün olan en kısa sürede yeniden kazanma yoluna girmek bize bağlı."
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