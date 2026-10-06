Sebastian Frej
Çeviri:
"Özleyeceğimi bildiğim özel anlar" - Lionel Messi, Arjantin'e duygusal vedasına hazırlanıyor
- Sebastian Frej
Kaptan tarihi final antrenmanını tamamladı
Ezeiza tesislerinde yapılan son antrenman, kaptanın efsanevi milli takım kariyerinin son bölümünü işaret etti; Estadio Monumental'de son kez milli takım formasını giymeden önce bu hikâye kapanışa ulaştı. Duygusal anlar, takım arkadaşlarının ve destek vermek için bizzat gelen Pocho Lavezzi'nin de aralarında bulunduğu eski takım arkadaşlarının önünde yaşandı. Uğur getiren oyun kurucu, bu törensel maça milli takım formasıyla çıktığı 207 karşılaşmada attığı ülke rekoru 125 golle çıkıyor; uluslararası kariyerine nokta koymadan önce bu sayıyı daha da artırabilir.
Tılsım içten bir sosyal mesaj paylaştı
Scaloni yönetiminde taktik hazırlıklarını tamamlayan tecrübeli forvet, anın ruhunu yansıtmak için Instagram'a başvurdu. Paylaşımda, salı günkü hazırlık maçı öncesinde takımın deneyimli çekirdeği arasındaki sıcaklığı ve arkadaşlığı öne çıkaran, kadronun antrenman sırasında neşeli bir anı paylaştığı fotoğraflar yer aldı. Tarihi bir milli döneminin son saatlerini değerlendiren Messi, duygusal bir mesaj paylaştı: "Özleyeceğimi bildiğim özel anlar..."
Tecrübeli çekirdek kadro kutlama için yeniden bir araya geliyor
Bu veda maçı, önceki karşılaşmalarda dinlendirilen Rodrigo De Paul, Nicolas Otamendi, Giovani Lo Celso ve Nicolas Tagliafico'nun da yeniden kadroya dönüşüne sahne olacak. Leandro Paredes, cezası nedeniyle oynayamayacak olsa da kaptanına tribünden destek vereceği kesinleşti; ancak Paulo Dybala ve Nahuel Molina forma giyemeyecek, çünkü AS Roma seyahatlerine izin vermedi. Tüm kadro, özel olarak hazırlanan bir anma formasıyla sahaya çıkacak; bu formanın üzerinde, uğurlarının kalıcı mirasını onurlandırmak için Mayıs Güneşi ve defne dalları yer alacak.
- SOPA Images
Vedanın ardından yeni bir dönem kapıda
Buenos Aires'te son düdük çaldığında, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız dikkatini yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kulüp yükümlülükleri için Inter Miami'ye çevirecek. Scaloni için odak noktası ise, yaklaşan turnuva döngüsü öncesinde tılsımlı kaptanı olmadan yeni nesli takıma kazandırmak olacak.
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