"Özleyeceğimi bildiğim özel anlar" - Lionel Messi, Arjantin'e duygusal vedasına hazırlanıyor

Bu veda maçı, önceki karşılaşmalarda dinlendirilen Rodrigo De Paul, Nicolas Otamendi, Giovani Lo Celso ve Nicolas Tagliafico'nun da yeniden kadroya dönüşüne sahne olacak. Leandro Paredes, cezası nedeniyle oynayamayacak olsa da kaptanına tribünden destek vereceği kesinleşti; ancak Paulo Dybala ve Nahuel Molina forma giyemeyecek, çünkü AS Roma seyahatlerine izin vermedi. Tüm kadro, özel olarak hazırlanan bir anma formasıyla sahaya çıkacak; bu formanın üzerinde, uğurlarının kalıcı mirasını onurlandırmak için Mayıs Güneşi ve defne dalları yer alacak.