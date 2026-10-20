Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesindeki basın toplantısından önce konuşan Demichelis, Arjantin'in Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi yenmesinin ardından kendisine mesaj attığını hatırladı.

Aralarındaki yakın bağa ve eski kaptanının liderliğine değinen Demichelis, şunları söyledi: “O dönemde millî takımda onunla çok yakın takım arkadaşıydım. Leo evlendiğinde davetlilerden biriydim. Leo'yu mesajlarla rahatsız etmekten hiç hoşlanmazdım çünkü her gün milyonlarca mesaj aldığını tahmin ediyorum.

“Yarı finalden sonra ona yazdım çünkü İngiltere maçının ardından kendisini tebrik etme ihtiyacı hissettim. O maçta, takım olarak ve kaptan olarak o içgüdüsel duyguyu nasıl ortaya çıkaracağını bir kez daha çok özel bir şekilde gösterdi.

“O kararlılığı, bakışları, arzusu ve hepsinden önemlisi yaşı... Vay canına! Onu tebrik etme ve sonrasında ne olursa olsun bunun tadını çıkarmasını son bir kez daha söyleme ihtiyacı hissettim.”