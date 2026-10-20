AFP
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“Özlenecek!”: Martin Demichelis, milli takımdan ayrılışın ardından Lionel Messi ile yakın ilişkisini nostaljiyle anlattı
Saksonya’daki teknik direktör saygılarını sundu
Demichelis, efsanevi 10 numarayla yakın dostluğunu düşünürken onun millî takımdan ayrılmasının ardından nostaljiye kapıldığını itiraf etti. İkonik forvet, 6 Ekim'de Estadio Monumental'de Benin'e karşı oynanan hazırlık maçında Arjantin millî takımına resmen veda etti. Millî takım kariyerini 208 maçta 126 gol ve 70 asistle tamamladı.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası'nın ardından özel bir mesaj geldi
Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesindeki basın toplantısından önce konuşan Demichelis, Arjantin'in Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi yenmesinin ardından kendisine mesaj attığını hatırladı.
Aralarındaki yakın bağa ve eski kaptanının liderliğine değinen Demichelis, şunları söyledi: “O dönemde millî takımda onunla çok yakın takım arkadaşıydım. Leo evlendiğinde davetlilerden biriydim. Leo'yu mesajlarla rahatsız etmekten hiç hoşlanmazdım çünkü her gün milyonlarca mesaj aldığını tahmin ediyorum.
“Yarı finalden sonra ona yazdım çünkü İngiltere maçının ardından kendisini tebrik etme ihtiyacı hissettim. O maçta, takım olarak ve kaptan olarak o içgüdüsel duyguyu nasıl ortaya çıkaracağını bir kez daha çok özel bir şekilde gösterdi.
“O kararlılığı, bakışları, arzusu ve hepsinden önemlisi yaşı... Vay canına! Onu tebrik etme ve sonrasında ne olursa olsun bunun tadını çıkarmasını son bir kez daha söyleme ihtiyacı hissettim.”
Antrenörlük görevleri uzaktan izlemeyi zorunlu kıldı
Almanya'daki teknik direktörlük görevleri, Demichelis'in veda maçı için Buenos Aires'e gitmesine engel oldu. Demichelis maçı uzaktan izlemek zorunda kaldı.
Oyun kurucunun kalıcı mirasını öven Demichelis, şunları ekledi: "Emekliliğini açıkladığında ve o gün gelip çattığında, her Arjantinli gibi ben de nostaljiye kapıldım. Sosyal medyada karşıma çıkan videoları, o anları izlemeye başladım... İşim nedeniyle orada olamadım. Bir bakıma bunun için minnettarım çünkü bu, büyük bir kurumda işim olduğu anlamına geliyor. Ama bir Arjantinli, eski bir takım arkadaşı olarak nostaljiye kapıldım.
"Onu özleyeceğiz. Spor dünyasında ve futbol tarihimizde çok büyük bir miras bıraktı. Onunla aynı dönemde yaşamış olduğum için minnettarım."
- Getty Images Sport
Alman konukları Bernabeu'da bir sınav bekliyor
Vatandaşına saygılarını sunduktan sonra Demichelis, şimdi tüm dikkatini zorlu Avrupa sınavı öncesindeki basın toplantısına vermek zorunda. Bu hafta Santiago Bernabeu'da Leipzig'in başında sahaya çıkarak Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Madrid'le karşılaşacak. Bu arada Arjantin, uzun yıllardır takımın en önemli ismi olan oyuncusu olmadan yeni bir döneme alışmayı sürdürmek zorunda.
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