Szoboszlai, İngiliz futbolunun zirvesine yeniden dönmek için gereken standart konusunda takım arkadaşlarına net bir mesaj gönderdi. Liverpool'un Newcastle United ve Nottingham Forest karşısında puan kaybettiği yeni sezona karmaşık bir başlangıcı değerlendiren orta saha oyuncusu, son dönemde yaşanan sıkıntıların temel nedeni olarak yeterli agresifliğin eksikliğini gösterdi. Andoni Iraola yönetimindeki taktik değişikliğinin, önceki dönemin son aylarında tam olarak neyin yanlış gittiğini düzeltmek için tasarlandığına inanıyor.

Macar milli oyuncu, performans seviyesindeki düşüş konusunda açık konuştu ve takımın doğru modeli bulmak için Arne Slot yönetimindeki 2024-25 şampiyonluk sezonuna dönüp bakması gerektiğini söyledi. Szoboszlai, TNT Sports'a şunları söyledi: "Bence bunun değişmesi gerekiyor. Geçen sezon kaçırdığımız şey buydu. Eğer bu yoğunluğu, bunu diğerlerinden daha çok istediğimizi geri getirebilirsek, kaliteye sahibiz. Ve bunu birlikte yaparsak, kimse bizi durduramaz."