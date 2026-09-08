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'Özlediğimiz şey buydu' - Dominik Szoboszlai, Liverpool'a Andoni Iraola yönetiminde şampiyonluk getiren yoğunluğu yeniden yakalama çağrısı yaptı
Anfield'da kazandıran formülü yeniden yakalamak
Szoboszlai, İngiliz futbolunun zirvesine yeniden dönmek için gereken standart konusunda takım arkadaşlarına net bir mesaj gönderdi. Liverpool'un Newcastle United ve Nottingham Forest karşısında puan kaybettiği yeni sezona karmaşık bir başlangıcı değerlendiren orta saha oyuncusu, son dönemde yaşanan sıkıntıların temel nedeni olarak yeterli agresifliğin eksikliğini gösterdi. Andoni Iraola yönetimindeki taktik değişikliğinin, önceki dönemin son aylarında tam olarak neyin yanlış gittiğini düzeltmek için tasarlandığına inanıyor.
Macar milli oyuncu, performans seviyesindeki düşüş konusunda açık konuştu ve takımın doğru modeli bulmak için Arne Slot yönetimindeki 2024-25 şampiyonluk sezonuna dönüp bakması gerektiğini söyledi. Szoboszlai, TNT Sports'a şunları söyledi: "Bence bunun değişmesi gerekiyor. Geçen sezon kaçırdığımız şey buydu. Eğer bu yoğunluğu, bunu diğerlerinden daha çok istediğimizi geri getirebilirsek, kaliteye sahibiz. Ve bunu birlikte yaparsak, kimse bizi durduramaz."
- Getty Images Sport
Andoni Iraola'nın doğrudan tarzını benimsemek
Iraola yönetimine geçiş, Anfield'da en çok konuşulan konulardan biri oldu; Bask teknik adam, geçmişteki "heavy metal" futbolunu andıran yüksek presli ve doğrudan bir felsefe getirirken buna kendi modern dokunuşlarını da ekledi. Szoboszlai, Iraola'yla Bournemouth'ta çalışan milli takım arkadaşı Milos Kerkez'den, kendisini nelerin beklediğini anlamak için tavsiye aldığını açıkladı.
"Ondan hoşlanıyorum, hem de çok. Açıkçası onun oyun tarzının çok direkt ve yoğun olduğunu biliyorum, ki buna bayılıyorum. Takımın, rakiplerini kendilerine uyum sağlamaya zorlamasını istiyor; bunun tam tersi değil. Liverpool FC olarak diğer takımların ne yaptığına odaklanmalıyız ama onların, bizim ne yaptığımıza daha fazla odaklanması gerekir. O yüzden gelin mükemmel bir şey ortaya koyalım ve sonra görelim. Onlar da, 'Ah, şimdi Liverpool geliyor, ne yapacağız?' diye düşünsün" dedi Szoboszlai.
Yeni liderlik grubunda yükselişte
2023'te RB Leipzig'den katıldığından bu yana Szoboszlai, hem performansları hem de takım içindeki konumu açısından kulüpte hızla merkezi bir figür hâline geldi. Bu yaz, uzun yıllardır görev yapan sol bek Andy Robertson'ın ayrılığının ardından resmen liderlik grubuna yükseltilen 25 yaşındaki oyuncu için önemli bir dönüm noktası oldu. Milli takımının da kaptanlığını yapan orta saha oyuncusu, Alisson Becker ve Joe Gomez ile birlikte Liverpool'da ikinci kaptan olmanın gerekliliklerine tamamen uygun olduğunu düşünüyor.
Liderlik tarzı hakkında konuşan Szoboszlai, sözlerinin çoğu zaman yaptıklarıyla konuşmasını tercih ettiğini, ancak durum gerektirdiğinde sesini yükseltmekten çekinmediğini belirtti. "Bence öyleydi [hazırdım]. Dürüst olmak gerekirse, bu benim bir futbol kulübündeki en uzun dönemim, çünkü daha önce hiçbir kulüpte bu kadar uzun kalmadım. Bu benim dördüncü sezonum" dedi.
"Her gün, her maçta, her antrenmanda elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bazen soyunma odasında çok fazla konuşmuyor olabilirim ama bunun için Virgil, Joey, Ali gibi başka oyuncu tiplerimiz var, onlar benden de kıdemli."
Szoboszlai ideal rolünü açıkladı
Konu kısa sürede Macar oyuncunun sahadaki tercih ettiği role geldi; o, kanatlarda ya da savunmada değil, merkezde parlıyor. Takımın iyiliği için esnek olmaktan memnun olsa da Szoboszlai, en etkili olabileceği yer konusunda belirli tercihleri olduğunu kabul etti.
"Bence o (Iraola) bir keresinde bunu net şekilde söyledi; sağ bekte oynamayacağım. Bu benim için çok şey ifade etti. Ama bana orada ihtiyaç duyarsa, hazır olurum. Gerçekten sevmediğim tek pozisyon 7 numaraydı," diye açıkladı Szoboszlai. "8 ile 10 arası, yani ceza sahaları arasında gidip gelen bir 8 numara gibi. Topu savunmacıdan almak, uzun pasları vermek ama aynı zamanda ceza sahasına da girmek, biraz daha uzaktan şutlar çekmek. Benim gerçekten hoşuma giden şey bu,"
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