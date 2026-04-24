"Dünkü maçı izleyenler, ne kadar kaliteli bir oyun olduğunu görebilirler," dedi Belçikalı oyuncu, Alman rekortmeninin Cumartesi günü Bundesliga'da 1. FSV Mainz 05 ile oynayacağı deplasman maçı öncesinde heyecanla.
Çeviri:
Özellikle üç oyuncu dikkat çekiyor: Bayern teknik direktörü Vincent Kompany, Stuttgart ile Freiburg arasındaki DFB Kupası yarı final maçından övgüyle bahsediyor
Kompany, Perşembe akşamı özellikle beğendiği üç oyuncuyu öne çıkardı. "İngiltere'nin Almanya'dan çok sayıda kaliteli oyuncuyu transfer ettiği hep düşünülmüştür. Peki şimdi Almanya'da neler oluyor? Sahada (Yuito) Suzuki (SC Freiburg), (Johan) Manzambi (SC Freiburg) veya (Bilal) El Khannouss (VfB Stuttgart) gibi isimler var. Almanya'da yine yeni bir nesil üst düzey yetenekler ortaya çıkıyor."
Kompany, bu kadar çok sayıda genç ve gelişime açık oyuncunun varlığından sonuçta Bundesliga ve kulüplerinin sadece fayda sağlayabileceğini söyledi. "Futbol oynanıyor. Her iki takım da sonuna kadar mücadele etti."
Bu nedenle, Alman birinci ligindeki günlük yaşam, Bayern için de hiç de çocuk oyuncağı değil: "Bu ligde başarılı olmak kolay değil, başarılı kalmak da öyle."
- Getty Images
Manzambi, FC Bayern Münih'e mi transfer olacak?
Suzuki, Manzambi ve El Khannouss, bu sezon kendi kulüplerinde önemli oyunculara dönüştüler. Özellikle İsviçreli Manzambi olağanüstü bir sezon geçiriyor ve 41 maçta 13 gol katkısıyla Bundesliga'nın parlayan yıldızlarından biri haline geldi.
Bu nedenle son zamanlarda FC Bayern Münih'in ona ilgi duyduğu yönünde söylentiler çıktı. Hem defansif görevleri yerine getirebilen hem de gol tehdidi oluşturabilen bir orta saha oyuncusu olan Manzambi, yaz aylarında takımdan ayrılacak olan Leon Goretzka'nın ideal bir yedeği olabilir.
20 yaşındaki oyuncu, Freiburg ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kontratında çıkış maddesi bulunmadığından, ilgilenen kulüpler için transferin maliyeti, en azından bu yaz için oldukça yüksek olacak gibi görünüyor. Söylentilere göre SCF, yıldız oyuncusu için en az 30 milyon euro talep ediyor.