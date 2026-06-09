"Özellikle ilgisini çekmiş" gibi görünüyor: FC Bayern, görünüşe göre bir başka transfer başarısı elde etmek için en iyi şansa sahip

Ancak bu girişim Münih'te başlangıçta zor olabilir. Dayot Upamecano ve Jonathan Tah, stoperde son derece sağlam bir ikili oluşturuyor; Min-Jae Kim de bu ikili karşısında zorlanmış ve yedek kulübesine çekilmek zorunda kalmıştı.

Güney Koreli oyuncu, Bisseck'in Münih'e transferi için de kilit rol oynuyor. Zira ancak Kim yaz aylarında Bayern'den ayrılır ve böylece transfer geliri elde edilirken kadroda bir yer açılırsa, Bayern'in Inter'in savunma oyuncusu için ciddi bir hamle yapması gerçekçi olur. Medya haberlerine göre, Hiroki Ito gibi Kim de uygun bir teklif gelirse ayrılabilir. En az 30 milyon euro talep ediliyor, Ito ise 20 milyon euroya gidebilir. Söylentilere göre Kim, Juventus Turin'e transfer için söz vermiş.

Ancak Bayern'de, Bisseck'in sağ bek pozisyonundaki yedeği için de rekabet oldukça yoğun. Konrad Laimer ve Josip Stanisic, sezonun gizli kazananları olarak görülüyor. İkisi de dörtlü savunmada bazen sol, bazen sağ kanatta oynadı, ancak çoğunlukla sağ kanadı devralan ve Münih formasıyla belki de en iyi sezonunu geçiren Laimer oldu. Avusturyalı oyuncunun sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Başlangıçtaki anlaşmazlıkların ardından, yeni sözleşme görüşmelerinin şu anda iyi bir yolda olduğu söyleniyor.