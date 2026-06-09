Çünkü Gazzetta dello Sport'unhaberine göre, Inter Milan'dan Yann Bisseck için de Almanya'nın rekor şampiyonu ile bir transfer anlaşması için kapı açılmış durumda. Haberde, 25 yaşındaki stoperin FCB'nin ilgisinden gurur duyduğu ve "özellikle ilk kez Bundesliga'da as kadroda oynamak, üstelik Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen bir takımda oynamak fikrinden çok etkilendiği" belirtiliyor.
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"Özellikle ilgisini çekmiş" gibi görünüyor: FC Bayern, görünüşe göre bir başka transfer başarısı elde etmek için en iyi şansa sahip
Ancak bu girişim Münih'te başlangıçta zor olabilir. Dayot Upamecano ve Jonathan Tah, stoperde son derece sağlam bir ikili oluşturuyor; Min-Jae Kim de bu ikili karşısında zorlanmış ve yedek kulübesine çekilmek zorunda kalmıştı.
Güney Koreli oyuncu, Bisseck'in Münih'e transferi için de kilit rol oynuyor. Zira ancak Kim yaz aylarında Bayern'den ayrılır ve böylece transfer geliri elde edilirken kadroda bir yer açılırsa, Bayern'in Inter'in savunma oyuncusu için ciddi bir hamle yapması gerçekçi olur. Medya haberlerine göre, Hiroki Ito gibi Kim de uygun bir teklif gelirse ayrılabilir. En az 30 milyon euro talep ediliyor, Ito ise 20 milyon euroya gidebilir. Söylentilere göre Kim, Juventus Turin'e transfer için söz vermiş.
Ancak Bayern'de, Bisseck'in sağ bek pozisyonundaki yedeği için de rekabet oldukça yoğun. Konrad Laimer ve Josip Stanisic, sezonun gizli kazananları olarak görülüyor. İkisi de dörtlü savunmada bazen sol, bazen sağ kanatta oynadı, ancak çoğunlukla sağ kanadı devralan ve Münih formasıyla belki de en iyi sezonunu geçiren Laimer oldu. Avusturyalı oyuncunun sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Başlangıçtaki anlaşmazlıkların ardından, yeni sözleşme görüşmelerinin şu anda iyi bir yolda olduğu söyleniyor.
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Bisseck, FC Bayern'e transfer olduktan sonra nihayet milli takımda da etkili bir oyuncu olacak mı?
Anlamı: Bisseck’in Münih’te ilk 11’in değişmez oyuncusu olma hedefi oldukça dikkat çekici. Ancak son olarak Milano'da da benzer bir durumu başarıyla atlatmıştı. Nerazzurri'de Simone Inzaghi'nin yerine Cristian Chivu'nun gelmesiyle Bisseck, özellikle Serie A'da zor bir dönem geçirdi. Köln doğumlu oyuncu, ligin ilk sekiz maçının yedisinde 90 dakika boyunca yedek kulübesinde otururken, en azından Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak forma giyme şansı buldu.
Ekim sonunda rüzgar tersine döndü ve Bisseck, Manuel Akanji ve Alessandro Bastoni'nin yanında, Scudetto ve Coppa Italia'yı kazanma yolunda Inter'in üçlü savunmasının kilit oyuncusu olarak yerini sağlamlaştırdı. Ancak bu, Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi için yeterli olmadı. Onun yerine, Newcastle United'dan Malick Thiaw'ın iç savunma için son kadro yerinde tercih edilmesi oldukça sürpriz oldu.
Özellikle kaçırdığı Dünya Kupası göz önüne alındığında, Almanya'ya geri dönmek Bisseck için büyük bir cazibe olabilir. Böylece bu ülkede milli takım teknik direktörüne kendini daha iyi gösterebilir ve nihayet milli takımda da yerini alabilir (şimdiye kadar bir kez milli formayı giydi).
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FC Bayern ve Bisseck: Uzun yıllardır güvendiği bir isim, transfer hamlesinin anahtarı olacak mı?
Gazzetta dello Sport’a göre teknik direktör Chivu, Bisseck’i aslında takımdan göndermek istemiyor; zira Stefan De Vrij, Francesco Acerbi ve Matteo Darmian’ın ayrılmasıyla Alman oyuncunun rolü daha da önemli hale gelecek. Chivu, Bisseck’i son derece takdir ediyor; ancak Inter aynı zamanda savunmayı yeniden güçlendirmek için gelir elde etmek istiyor.
Gazzetta'ya göre Inter bu konuda şimdiden iki savunma oyuncusunu gözüne kestirmiş durumda: Bunlardan biri, Juventus'ta yetişen ve parlak bir gelecek vaat eden Sassuolo'lu Tarik Muharemovic. İkinci aday ise, uzun süredir Nerazzurri'ye transfer olacağı konuşulan Udinese'li Oumar Solet.
Her iki oyuncu için de Nerazzurri'nin en az 50 milyon Euro'luk bir transfer paketi hazırlaması gerekecek, bu nedenle Bisseck'in transfer isteği olması durumunda, 40 milyon Euro'luk bir tekliften itibaren en azından görüşmeye açık olacaklardır. Bisseck'in bu isteğini Milano'ya ilettiği, menajerini Giovanni Branchini ile değiştirmesi nedeniyle pek de olasılık dışı değildir.
Branchini ise Bayern'de hiç de bilinmeyen bir isim değil ve rekor şampiyonun sayısız transferinde iki taraf arasında arabulucu olarak yer aldı. Münih ekibinin onun katılımıyla gerçekleştirdiği en büyük transfer, 2013'te Pep Guardiola'nın FCB'ye geçişiydi. O dönemde Pep'in tarafı, Branchini'yi arabulucu olarak devreye sokmuştu. Ayrıca 2020'de Leroy Sane'nin Manchester City'den transferinde de rol almıştı. Münih'te, Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'nin başını çektiği güçlü yönetim kurulunun güvenilir bir ismi olarak görülüyor.
Ancak Bisseck ve Bayern'in, PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari veya Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown'ı transfer etmek için yaptıkları gibi, bu transferde de işlerin çabuk ciddiye dönüşmesi olası görünmüyor. Bisseck, sezonun bitiminden sonra "şimdi sadece kafasını dinlemek" istediğini, "sonra ne olacağını göreceğiz" dedi.