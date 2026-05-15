"Özel" Rayan Cherki, Ballon d'Or'u kazanacağına dair bahisler alırken, Manchester City'nin oyun kurucusu Bacary Sagna'ya Brezilyalı bir "şovmen"i hatırlatıyor
Sagna, Cherki’nin yeteneğini ve yaratıcılığını övüyor
Sagna, Cherki'yi Avrupa futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak övdü ve Fransız oyuncunun doğal yeteneği ve yaratıcılığıyla taraftarları eğlendirme becerisine dikkat çekti. Oddschecker'a konuşan eski Fransa ve Manchester City savunma oyuncusu, Lyon altyapısından yetişen bu oyuncuyu, tekniği ve hayal gücüyle rakip savunmaları aşabilen nadir bir hücum yeteneği olarak tanımladı.
Sagna, Cherki'yi Brezilyalı sokak futbolcularıyla karşılaştırıyor
Sagna, Cherki’nin oyun stilinin onu birçok modern akademi mezunundan ayıran bir özellik olduğuna inanıyor; özellikle de oyunundaki yetenek ve özgürlüğü nedeniyle.
"Cherki özel bir oyuncu," diye itiraf etti Sagna. "Oynama tarzından bir şovmen olduğu anlaşılıyor. Tüm seyirciyi eğlendiriyor! O, bu seviyedeki yeteneği izlemek için stadyuma gittiğiniz türden bir oyuncu. Onu izlemek büyük bir keyif. Yaratıcı, çok doğal ve her zaman gülümseyerek oynamasını seviyorum. O, pek çok oyuncunun yapamadığı şekilde, zor durumları çözebilen teknik bir oyuncu."
"Oynama tarzından sokak futbolundan geldiği anlaşılıyor. Dribbling, oyun kurma ve top kontrolü yetenekleriyle bana Brezilyalı oyuncuları hatırlatıyor. Sokak futbolcularını seviyorum çünkü onların yetenekleri tamamen doğal. Bence gelecekte kesinlikle Ballon d'Or'u kazanabilir ve henüz çok genç olduğu için zamanı da lehine."
Kompany, Guardiola’nın uzun vadeli halefi olarak gösteriliyor
Sagna, City'nin geleceği ve mevcut teknik direktör Pep Guardiola'nın yerine geçecek kişi konusunda da konuştu. Eski bek, şu anda Bayern Münih'i çalıştıran eski City kaptanı Vincent Kompany'nin görevi devralmak için ideal aday olacağına inanıyor.
"Bence Vincent Kompany," dedi. "O eski bir kaptan, Manchester City hayranı ve Robinho'dan sonra City'ye gelen ilk büyük oyunculardan biriydi. Bence Kompany, City için mükemmel bir isim olur. Onu kulübüne geri getirmek mantıklı bir hareket olur."
Şehir, kıyasıya şampiyonluk mücadelesine odaklandı
Geleceğin yıldızları ve uzun vadeli yönetim planları hakkındaki tartışmalar sürerken, City mevcut sezona odaklanmaya devam ediyor. Guardiola’nın takımı şu anda, ligin zirvesinde iki puan farkla lider konumda bulunan Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yarışında başa baş gidiyor. Ancak, ligde Bournemouth ile karşılaşmadan önce, Cityzens Cumartesi günü FA Cup finalinde Chelsea ile karşı karşıya gelecek.