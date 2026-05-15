Sagna, Cherki’nin oyun stilinin onu birçok modern akademi mezunundan ayıran bir özellik olduğuna inanıyor; özellikle de oyunundaki yetenek ve özgürlüğü nedeniyle.

"Cherki özel bir oyuncu," diye itiraf etti Sagna. "Oynama tarzından bir şovmen olduğu anlaşılıyor. Tüm seyirciyi eğlendiriyor! O, bu seviyedeki yeteneği izlemek için stadyuma gittiğiniz türden bir oyuncu. Onu izlemek büyük bir keyif. Yaratıcı, çok doğal ve her zaman gülümseyerek oynamasını seviyorum. O, pek çok oyuncunun yapamadığı şekilde, zor durumları çözebilen teknik bir oyuncu."

"Oynama tarzından sokak futbolundan geldiği anlaşılıyor. Dribbling, oyun kurma ve top kontrolü yetenekleriyle bana Brezilyalı oyuncuları hatırlatıyor. Sokak futbolcularını seviyorum çünkü onların yetenekleri tamamen doğal. Bence gelecekte kesinlikle Ballon d'Or'u kazanabilir ve henüz çok genç olduğu için zamanı da lehine."