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Çeviri:

'Özel oyuncu' - Xabi Alonso, Cole Palmer'ı 'merkezine alarak bir Chelsea takımı kuracağına' söz verdi

C. Palmer
Chelsea
X. Alonso
Premier Lig

Chelsea’nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, takımını “özel bir oyuncu” olan Cole Palmer’ın etrafında şekillendirme niyetinde olduğunu açıkladı. Üç Aslanlar’ın yarı finale yükseldiği devam eden Dünya Kupası’nda Thomas Tuchel’in İngiltere kadrosuna girememesine rağmen, bu forvet parlamak konusunda kararlı. Alonso, orta saha oyuncusunun Blues’u yeniden zirveye taşıyacak eşsiz niteliklere sahip olduğuna inanıyor.

  • Palmer, istatistikleri parıldarken İngiltere’yi uzaktan izliyor

    Tuchel, İngiltere’yi Arjantin ile oynanacak ve büyük heyecanla beklenen Dünya Kupası yarı finaline taşırken, Palmer milli takım arkadaşlarını televizyondan izlemek zorunda kalıyor. Ülkesinin milli takımında 14 kez forma giyip iki gol atan orta saha oyuncusu, sürpriz bir şekilde turnuva kadrosuna alınmadı.

    Bunun yerine, Alonso yönetimindeki sezon öncesi antrenmanlara odaklanan Palmer hakkında, Alonso BBC Sport’a yaptığı açıklamada bu yıldız oyuncuyla ilgili planlarından bahsetti. Eylül 2023’te Manchester City’den Chelsea’ye transfer olan Palmer, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Londra kulübü formasıyla 131 maça çıkan Palmer, bu olağanüstü dönemde 54 gol attı ve 32 asist yaptı.

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  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Özel bir yeteneği merkezine alarak bir takım kurmaya söz vermek

    Alonso, antrenman sahasındaki ilk birkaç günlerinde Palmer ile çalışmaktan büyük bir heyecan duyduğunu ifade etti. Chelsea geçen sezon zor bir dönem geçirmiş, ligi 10. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırmıştı; ancak teknik direktör, kadronun üzerine inşa edilebilecek sağlam bir temele sahip olduğuna inanıyor. Alonso, Palmer’ın benzersiz yeteneklerine odaklanarak Stamford Bridge’de taktiksel bir devrim başlatmayı umuyor.

    "Şu ana kadar birkaç gündür birlikteyiz ve o, olumlu bir zihniyet ve ruhla takıma katıldı. Futbol oynamaktan keyif almak istiyor," dedi Alonso. "O özel bir oyuncu, farklı bir sınıfa ve farklı bir kaliteye sahip. Eğer onun yeteneğinin parlamasını sağlayacak bir takım kurarak ona yardımcı olursak, başarıya daha da yaklaşacağız. Bundan eminim."

  • Kupalarla Stamford Bridge’deki hiyerarşide yol almak

    Chelsea’nin son dönemde iç sahada yaşadığı zorluklara rağmen, Palmer Londra’da şimdiden Avrupa’da başarıya imza attı; 2024-25 sezonunda Conference League’i, 2025’te ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandı.

    Alonso, yeniden yapılandırılan spor hiyerarşisi altında bu kupa dolabına yeni kupalar eklemek için sabırsızlanıyor. Önceki teknik direktörlerin aksine, Alonso “menajer” olarak atandı; bu da ona beş spor direktörüyle birlikte daha işbirlikçi bir rol veriyor. Alonso, bu yapının Palmer’ı destekleyecek doğru yetenekleri takıma kazandırmaya yardımcı olacağından emin. Alonso, Chelsea’nin büyük şampiyonluklar için yeniden mücadele edebilmesini sağlamak amacıyla kulübün transfer stratejisini saha içindeki vizyonuyla uyumlu hale getirmeye kararlı.

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  • Xabi alonsoGetty Images

    Blues için bundan sonra ne olacak?

    İleriye bakıldığında, Chelsea, Premier Lig sezonu başlamadan önce bir dizi hazırlık maçıyla sezon öncesi hazırlıklarına devam edecek. Alonso, kadroyu daraltmaya odaklanırken, ana oyun kurucusu etrafında taktiksel fikirlerini tam olarak hayata geçirmeyi hedefleyecek. Taraftarlar, bu yeni ortaklığın Blues’u tekrar ilk dörde taşıyıp kupa kazanmasını sağlayıp sağlayamayacağını merakla bekliyor.

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