'Özel oyuncu' - Xabi Alonso, Cole Palmer'ı 'merkezine alarak bir Chelsea takımı kuracağına' söz verdi

Alonso, antrenman sahasındaki ilk birkaç günlerinde Palmer ile çalışmaktan büyük bir heyecan duyduğunu ifade etti. Chelsea geçen sezon zor bir dönem geçirmiş, ligi 10. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırmıştı; ancak teknik direktör, kadronun üzerine inşa edilebilecek sağlam bir temele sahip olduğuna inanıyor. Alonso, Palmer’ın benzersiz yeteneklerine odaklanarak Stamford Bridge’de taktiksel bir devrim başlatmayı umuyor.

"Şu ana kadar birkaç gündür birlikteyiz ve o, olumlu bir zihniyet ve ruhla takıma katıldı. Futbol oynamaktan keyif almak istiyor," dedi Alonso. "O özel bir oyuncu, farklı bir sınıfa ve farklı bir kaliteye sahip. Eğer onun yeteneğinin parlamasını sağlayacak bir takım kurarak ona yardımcı olursak, başarıya daha da yaklaşacağız. Bundan eminim."