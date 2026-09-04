‘Özel olacak’ - Ferran Torres, PSG yıldızı ‘heyecan verici’ Şampiyonlar Ligi buluşmasına hazırlanırken Barcelona’ya uyarı gönderdi

Torres, Katalonya'dan çok konuşulan ayrılığının arkasındaki motivasyonları açıkça anlattı. Hücum oyuncusu, Fransız devleriyle ilk görüşmelerin aslında bu yazki Dünya Kupası'ndan önce başladığını kabul etti.

"PSG ile temaslar Dünya Kupası'ndan bile önce başladı" diyen Torres'in sözlerini World Soccer Talk aktardı. "Bizi aradılar ve konuştuk. Sonra da ben zaten kararımı vermiştim çünkü PSG gibi bir kulüpte oynamak istiyordum. Avrupa şampiyonuna katıldığım için son derece gurur duyduğum, kariyerimde ileriye doğru bir adım bu.

"PSG şu anda Avrupa'nın en iyi takımı. Son iki Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Bu da rakiplerimiz üzerinde daha fazla baskı yaratıyor. Gelişmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üçüncü kez kazanmaya çalışacağız."