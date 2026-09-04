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FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP
Yosua Arya

Çeviri:

‘Özel olacak’ - Ferran Torres, PSG yıldızı ‘heyecan verici’ Şampiyonlar Ligi buluşmasına hazırlanırken Barcelona’ya uyarı gönderdi

F. Torres
Paris Saint-Germain
Barcelona
1. Lig
Şampiyonlar Ligi

Ferran Torres, Barcelona'dan ayrılıp Avrupa'nın son şampiyonu Paris Saint-Germain'e 50 milyon avroluk transferini tamamladı ve bu hamleyi kariyerinde dev bir adım olarak tanımladı. İspanyol forvet, bu yılın ilerleyen bölümünde Şampiyonlar Ligi'nde eski takım arkadaşlarıyla duygusal bir buluşmaya hazırlanıyor.

  • Torres, PSG’ye sansasyonel transferini tamamladı

    Torres, Barcelona’daki kalışını uzatma fırsatını geri çevirdikten sonra PSG’ye 50 milyon € karşılığında transferini tamamladı. 26 yaşındaki oyuncu, 2026 Dünya Kupası’ndaki dikkat çekici performansının ardından Fransa’nın başkentine taşındı. Robert Lewandowski’nin Chicago Fire’a ayrılmasının ardından Barcelona, bu sezon hücum hattına Torres’in liderlik etmesini bekliyordu. Ancak sözleşmesinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte forvet, kendisini son Avrupa şampiyonunda denemeyi tercih etti.

    İspanyol oyuncu, Ligue 1 kariyerine şimdiden çok etkileyici bir başlangıç yaptı. Yeni takımı Stade Rennais karşısında 2-0 gerideyken oyuna sonradan giren Torres, ikinci yarıda iki gol attı ve ilk maçında 2-2’lik beraberliği kurtardı.



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  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    Forvetin PSG transferinde bir adım ileri gidildi

    Torres, Katalonya'dan çok konuşulan ayrılığının arkasındaki motivasyonları açıkça anlattı. Hücum oyuncusu, Fransız devleriyle ilk görüşmelerin aslında bu yazki Dünya Kupası'ndan önce başladığını kabul etti.

    "PSG ile temaslar Dünya Kupası'ndan bile önce başladı" diyen Torres'in sözlerini World Soccer Talk aktardı. "Bizi aradılar ve konuştuk. Sonra da ben zaten kararımı vermiştim çünkü PSG gibi bir kulüpte oynamak istiyordum. Avrupa şampiyonuna katıldığım için son derece gurur duyduğum, kariyerimde ileriye doğru bir adım bu.

    "PSG şu anda Avrupa'nın en iyi takımı. Son iki Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Bu da rakiplerimiz üzerinde daha fazla baskı yaratıyor. Gelişmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üçüncü kez kazanmaya çalışacağız."

  • Luis Enrique ile yeniden bir araya gelme kilit rol oynadı

    Transferde önemli bir etken, PSG teknik direktörü Luis Enrique ile yeniden bir araya gelme fırsatıydı. İkili, İspanya Milli Takımı'nda birlikte geçirdikleri dönemde güçlü bir çalışma ilişkisi kurdu.

    "İspanya Milli Takımı'na geldiğim günden bu yana Luis Enrique'nin benim için bir baba gibi olduğunu hep söyledim" dedi. "Bana her zaman inandı. PSG'ye imza atmam için bana güvendi. Bana her zaman büyük güven verdi ve umarım bu sezon bunun karşılığını verebilirim."

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    Büyük Barcelona buluşması için heyecan artıyor

    Kader, Torres'i şimdiden eski kulübüne karşı karşıya getirdi. 2026-27 Şampiyonlar Ligi lig aşaması kurasında PSG ile Barcelona eşleşti ve 20 Ekim'de Parc des Princes'te dev bir karşılaşmanın önü açıldı. İspanyol milli oyuncu bunun duygusal bir maç olacağını bekliyor, ancak PSG'nin üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmaya tamamen odaklanmış durumda.

    "Barcelona'ya karşı oynanacak maç özel olacak" dedi Torres. "Dört buçuk yıl boyunca takım arkadaşımdılar. Benim için de takım için de heyecan verici bir maç olacak. PSG-Barcelona maçları her zaman özeldir. Kazanmaya çalışacağız ama göreceğiz."

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