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Keira Barry GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

ÖZEL: Lionesses’in gelecek vaat eden oyuncusu Keira Barry, Manchester United’dan ayrılışını, Bay FC’ye geçişinin Sarina Wiegman’dan aldığı ilk çağrıya nasıl yol açtığını ve NWSL’ye akın eden İngiliz yetenekleri anlatıyor

Women's football
İngiltere
ABD 1
Bay FC
K. Barry
Manchester United Women
WSL Lig İlkbahar Serisi
FEATURES

Keira Barry’nin İngiltere A Milli Takımı’na ilk kez çağrılmasının beklenmedik bir gelişme olduğunu söylemek yanlış olmaz. Profesyonel kariyerinin ilk yıllarını sakatlıklarla geçiren genç forvet, Şubat ayında Manchester United ile 10 yıllık ilişkisini sonlandırarak ABD’ye taşındı ve Bay FC ile sözleşme imzaladı. İlk maçına çıktıktan tam bir ay sonra, Wembley Stadyumu’nda Lionesses’in İspanya’yı 1-0 mağlup ettiği maçta yedek kulübesinde yer aldı.

Telefonu çaldığında Barry’nin kanepede uyuyor olması, bu haberi daha da kafa karıştırıcı hale getirmiş olmalı. Gözlerini açıp ekranında, cevap vermesini bekleyen Sarina Wiegman’ın yüzünü gören 21 yaşındaki oyuncu, tüm bu olayı “büyük bir şok” olarak nitelendiriyor.

“Elbette o aramayı hep istemiştim,” diyor GOAL’a. “Ama beklemiyordum.”

İngiltere milli takım teknik direktörüne defalarca teşekkür ettikten sonra – “Sanırım tek söylediğim kelime, defalarca tekrarladığım ‘teşekkür ederim’di” – Barry annesini aradı; İngiltere’nin kuzeybatısındaki birçok yaya, annesinin haberi alır almaz yerel alışveriş merkezinde heyecanla zıplarken görmüş olmalı.

Bu, şimdiye kadar pek çok talihsizlik yaşamış bir oyuncu için zaten gerçekten harika geçen 2026 yılının en önemli anı oldu. Ancak şimdi her şey değişmeye başlıyor; Barry, Wiegman’dan gelen telefonu “Bay FC’ye transfer olma kararımın doğru olduğunu netleştiren” bir olay olarak nitelendiriyor.

  • Keira Barry Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Ayrılmak için doğru zaman

    Barry’nin potansiyeli uzun zamandır biliniyordu. 10 yaşından itibaren United’ın akademi yapısının bir parçası olan bu forvet, Kırmızı Şeytanlar’ın genç takımlarında dikkat çeken performanslar sergilemiş ve United taraftarlarının A takımda daha fazla şans bulmasını istediği en umut vaat eden isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.

    Ancak ayak bileği sakatlıkları, Crystal Palace ve Sunderland’a kiralanmasını engelledi ve bu nedenle çocukluğundan beri forma giydiği kulüpte sadece iki maça çıkabildi; ardından Şubat ayında kariyerinin bu bölümüne son verdi.

    "Büyüdüğünüz bir kulüpten ayrılmak her zaman zordur," diyor Barry. "United'da benim için bu hiçbir zaman sadece futbol değildi. Tüm çocukluğumu orada geçirdim ve United taraftarı olan ailem için de bu çok büyük bir şeydi; bu yüzden bu kararın kolay olacağı hiç yoktu ve nereye gidersem gideyim bu her zaman zor bir ayrılık olacaktı.

    "Ama gitmem için doğru zamandı. O zorluğa ve yeni deneyime ihtiyacım olduğunu hissediyordum."

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  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Tamamen yeni bir zorluk

    Bu, Kaliforniya’nın San Jose bölgesindeki Bay FC’de gerçekleşecekti; buraya bazı tanıdık yüzler kısa süre önce taşınmıştı. Aralık ayı başında, İngiltere 23 Yaş Altı Milli Takımı baş antrenörü Emma Coates, görevinden ayrılıp bu NWSL takımının başına geçti ve yardımcısı Gemma Davies’i de yanında götürdü. Birkaç hafta içinde, Coates’in U23 kadrolarında düzenli olarak forma giyen Anouk Denton, West Ham’dan ayrılıp Bay FC’ye katıldı ve ardından, iki gün sonra, Barry’nin transferi açıklandı. Bu karar, Barry’nin Coates ile yaptığı ve koçun “beni caydıracak tek bir şey bile söylemediği” bir görüşmenin ardından geldi.

    "Elbette bu çok büyük bir değişiklik, ailemden çok uzaklara taşınmak anlamına geliyor, ama her şey son derece olumluydu," diye açıklıyor Barry. "Aileme haksızlık etmemek gerekirse, ikisi de 'Gitmelisin. Bu, hayır diyemeyeceğin kadar büyük bir fırsat' dediler.

    "Bu, hayatta her zaman karşınıza çıkmayan fırsatlardan biri. Hayır diyemezdim. Hayır dememin bir anlamı yoktu çünkü bu, hem hayattan hem de futboldan tam olarak istediğim şeydi.”

  • Keira Barry Bay FC 2026Getty Images

    İyice yerleşmek

    21 yaşındaki oyuncunun San Jose’ye geldiğinden beri yaşadıkları, onun bu düşüncesini haklı çıkarmaktan başka bir işe yaramadı. Saha dışında Barry, bu yaşam tarzının kendisine “tam olarak” uyduğunu belirtiyor; ister güzel havaya olan sevgisinden olsun, ister uçakta rahatça uyuyabilmesi sayesinde seyahat etmenin biraz daha kolay hale gelmesinden olsun.

    Her şey yolunda gitmedi tabii. Zaman zaman vatan hasreti çekmesi kaçınılmazdı; özellikle de saat farkı nedeniyle İngiltere’deki yakınlarıyla konuşmak biraz daha zorlaştığında. Ayrıca bazı aksan engelleri de vardı. “Anouk oldukça resmi konuşuyor ve ona kıyasla kimse benim söylediklerimi anlayamıyor,” diyor Barry gülerek.

    Ancak Denton’ın varlığı, Barry’nin ortama biraz daha uyum sağlamasına yardımcı oldu; koç ekibini ve dolayısıyla oyun stilini iyi tanıması da buna katkıda bulundu.

    "Çok küçük yaşlardan beri Emma ile çalışmaktan her zaman keyif aldım," diyor Barry, Coates'ten bahsederken. "Bence onun altında her zaman gerçekten iyi futbol oynadım ve o bana her zaman büyük bir güven duydu; bu da özellikle bir hücum oyuncusu olarak çok hoşuma gidiyor.

    "Ne yaparsan yap, saha kenarından destek göreceğini bilmek istersin. Bence bu çok önemli, özellikle de iki büyük sakatlıktan sonra geri dönerken. Sanırım gerçekten isteyebileceğim tek şey bu."

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  • Keira Barry Alessia Russo England training 2026Getty Images

    Telefon gelmesi

    Bu başarı sahaya da yansıdı; Barry, Bay FC’deki ilk ilk 11’de yer aldığı maçta ilk golünü attı. İtalyan yıldız Cristiana Girelli’nin zamanında yaptığı pasın ardından sol kanattan hızla içeri girerek topu alt köşeye gönderdi. Üç gün sonra, Nisan ayı uluslararası maç arası için İngiltere U23 kadrosuna seçildi; ancak ertesi hafta Freya Godfrey’in A milli takım kadrosundan çekilmek zorunda kalması üzerine Wiegman, Barry’ye başvurdu.

    21 yaşındaki oyuncu, “Sarina, genç oyuncuları takıma dahil etmek ve sürece dahil etmek konusunda harika bir iş çıkardı,” diyor. “U23 kamplarındayken bile o her zaman tanıdık bir yüz olurdu. Bu, biz genç oyuncular için çok önemli; aradaki farkın o kadar da büyük olmadığını bilmek. Bence bu, o çağrıyı almanın bizim için ulaşılabilir olduğunu bilmemiz sayesinde, hepimizin bu çağrıyı almak için çok daha fazla çabalamamızı sağlıyor.”

    Bunun birkaç örneği var; Denton ve Godfrey’in yanı sıra Jess Park, Aggie Beever-Jones, Laura Blindkilde Brown, Michelle Agyemang ve Erica Parkinson da bunlara dahil. Barry, Nisan ayında kadroya katıldığında bu listeye eklendi ve Wembley’de İspanya’ya karşı kazanılan Dünya Kupası eleme maçında yedekler arasında yer aldı; ancak kampta kalış süresi ayak bileğindeki bir sakatlık nedeniyle kısaldı.

    "O ilk hafta, antrenmanların nasıl olduğunu, oyuncuların nasıl olduğunu, standartlarının ne olduğunu görebilmek... Gerçekten çok iyi bir ortamdı. Sadece o hafta içinde çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim," diyor Barry. "Gerçekten çok faydalı oldu."

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Zamanında verilen mola

    Şimdi hedefi, o seviyeye geri dönmek. Bir aylık sakatlık arakasından sonra Barry, Haziran başında NWSL’de sezon ortası arası başlamadan önce yedek kulübesinden iki maça çıktı. Bu ara tam da zamanında geldi; hem Barry’nin spor salonunda birkaç hafta geçirerek kondisyonunu yeniden kazanmasına, hem de ilk 11 maçın sadece üçünü kazanabilen takımın genel olarak toparlanmasına imkân sağladı.

    "Muhtemelen daha önce hiç bu şekilde oynamamış bir grup oyuncuya yepyeni bir oyun tarzını aşılamaya çalışmak her zaman zordur," diyor Barry. “Bence son birkaç maçımızda, bu noktaya çok yaklaştık. Gerçekten iyi bir futbol oynamaya başladık ve bence Emma ile Gemma’nın her gün uyguladıkları çalışmalardan elde edilen faydalar artık görülmeye başlandı. Şimdi bunu yavaş yavaş maçlara yansıtmamız gerekiyor. Bize biraz zaman verin, hedefimize ulaşacağız.”

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Farklılıklara hoş geldiniz

    Rekabetçiliğiyle ve gerçekten de herkesin herkesi yenebileceği gerçeğiyle dünya çapında tanınan bu ligde, Bay FC ile play-offlar arasındaki fark da hızla kapatılabilir. “Bence bu, hem beni hem de Anouk’u bu lige çeken en önemli unsurlardan biriydi; yani herkesin herkesi yenebilmesi,” diyor Barry.

    NWSL’nin Avrupalı oyuncular için bir başka çekici yanı da oyun tarzlarındaki zıtlıktır. Şu anda şampiyon Gotham’da forma giyen İngiltere milli takım oyuncusu Jess Carter, daha önce Kadınlar Süper Ligi’nden ABD’ye geçmesinin, ligler arasındaki farklar nedeniyle zayıf yönlerine odaklanmasına olanak tanıdığını açıklamıştı.

    “Buna kesinlikle katılıyorum,” diye yanıtlıyor Barry. “Ligin kendisi çok dinamik. Top üzerinde hiç duraksama yok, her şey saatte 100 mil hızla ilerliyor, doğrudan kaleye gidiliyor. Ama bunun bana yardımcı olduğunu söyleyebilirim, çünkü geliştirmem gereken noktaların yüksek yoğunlukta baskı altındayken ortaya çıktığını hissediyorum; bu yüzden o baskıyı ve zorluğu yaşamaktan gerçekten keyif aldım.”

  • Keira Barry England Women 2025Getty Images

    Fırsat kapıyı çalıyor

    Bu zıtlık, Barry’nin Wiegman’ın dikkatini çoktan çeken bir şekilde gelişmesine olanak tanıyor ve okyanusu aşan tek umut vaat eden İngiliz genç oyuncu sadece o değil. Denton, Bay FC'de takım arkadaşı; U20 milli takım oyuncusu Princess Ademiluyi geçen yıl West Ham'dan Gotham'a transfer oldu; Arsenal'in orta saha oyuncusu Laila Harbert ise geçen sezon Portland Thorns'ta kiralık olarak oynadıktan sonra San Diego Wave'e transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler var.

    Arsenal'den Vivienne Lia ve Cecily Wellesley-Smith ikilisinin de şu anda İsveç'te kiralık olarak oynaması nedeniyle, WSL'nin genç, yerli oyunculara olması gerektiği gibi fırsatlar sunup sunmadığı konusunda sorular gündeme geldi. Nitekim, Avrupa'nın en iyi beş ligi ve NWSL arasında, 2025-26 sezonunda 23 yaşın altındaki yerli oyunculara en düşük dakika yüzdesini veren lig WSL oldu.

    Barry bu konu hakkında fazla konuşamıyor. “Benim yolculuğum, diyelim ki başka bir genç kadar basit değildi,” diyor ve United’da kendini kanıtlamaya çalışırken geçirdiği iki ciddi ayak bileği sakatlığı nedeniyle “oynamamın imkânsız olduğunu” belirtiyor.

    Ancak NWSL’deki fırsatlar hakkında konuşabilir. Futbolun en iyi altı ligi arasında, genç oyunculara verilen ortalama süre açısından birinci, 23 yaş altı oyunculara verilen süre açısından ise İspanya’nın Liga F’sinin hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor.

    “Harika bir lig,” diyor Barry. “Kendini ortaya koyma ve olmak istediğin türde bir oyuncu olma özgürlüğün var.”

    Barry, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk birkaç haftasında bunu kesinlikle başardı. Böyle devam ederse, Wiegman’dan gelecek yeni çağrılar pek de sürpriz olmayacaktır.