ÖZEL: Lionesses’in gelecek vaat eden oyuncusu Keira Barry, Manchester United’dan ayrılışını, Bay FC’ye geçişinin Sarina Wiegman’dan aldığı ilk çağrıya nasıl yol açtığını ve NWSL’ye akın eden İngiliz yetenekleri anlatıyor

Barry’nin potansiyeli uzun zamandır biliniyordu. 10 yaşından itibaren United’ın akademi yapısının bir parçası olan bu forvet, Kırmızı Şeytanlar’ın genç takımlarında dikkat çeken performanslar sergilemiş ve United taraftarlarının A takımda daha fazla şans bulmasını istediği en umut vaat eden isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.

Ancak ayak bileği sakatlıkları, Crystal Palace ve Sunderland’a kiralanmasını engelledi ve bu nedenle çocukluğundan beri forma giydiği kulüpte sadece iki maça çıkabildi; ardından Şubat ayında kariyerinin bu bölümüne son verdi.

"Büyüdüğünüz bir kulüpten ayrılmak her zaman zordur," diyor Barry. "United'da benim için bu hiçbir zaman sadece futbol değildi. Tüm çocukluğumu orada geçirdim ve United taraftarı olan ailem için de bu çok büyük bir şeydi; bu yüzden bu kararın kolay olacağı hiç yoktu ve nereye gidersem gideyim bu her zaman zor bir ayrılık olacaktı.

"Ama gitmem için doğru zamandı. O zorluğa ve yeni deneyime ihtiyacım olduğunu hissediyordum."