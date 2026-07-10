ÖZEL: Lionesses’in gelecek vaat eden oyuncusu Keira Barry, Manchester United’dan ayrılışını, Bay FC’ye geçişinin Sarina Wiegman’dan aldığı ilk çağrıya nasıl yol açtığını ve NWSL’ye akın eden İngiliz yetenekleri anlatıyor

Telefonu çaldığında Barry’nin kanepede uyuyor olması, bu haberi daha da kafa karıştırıcı hale getirmiş olmalı. Gözlerini açıp ekranında, cevap vermesini bekleyen Sarina Wiegman’ın yüzünü gören 21 yaşındaki oyuncu, tüm bu olayı “büyük bir şok” olarak nitelendiriyor.
“Elbette o aramayı hep istemiştim,” diyor GOAL’a. “Ama beklemiyordum.”
İngiltere milli takım teknik direktörüne defalarca teşekkür ettikten sonra – “Sanırım tek söylediğim kelime, defalarca tekrarladığım ‘teşekkür ederim’di” – Barry annesini aradı; İngiltere’nin kuzeybatısındaki birçok yaya, annesinin haberi alır almaz yerel alışveriş merkezinde heyecanla zıplarken görmüş olmalı.
Bu, şimdiye kadar pek çok talihsizlik yaşamış bir oyuncu için zaten gerçekten harika geçen 2026 yılının en önemli anı oldu. Ancak şimdi her şey değişmeye başlıyor; Barry, Wiegman’dan gelen telefonu “Bay FC’ye transfer olma kararımın doğru olduğunu netleştiren” bir olay olarak nitelendiriyor.