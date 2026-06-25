ÖZEL: José Mourinho, Real Madrid’in bir dizi süperstar oyuncusunu acımasızca satacağına dair haberlere tepki gösterdi

Mourinho, Temmuz başında Madrid’de resmen göreve başlayacak. Üç yıllık bir sözleşme imzalayan teknik adam, daha önce 2010 ile 2013 yılları arasında baş antrenörlük yaptığı ve rekor kıran bir La Liga şampiyonluğu da dahil olmak üzere üç kupa kazandığı Bernabéu’ya dikkat çekici bir dönüş gerçekleştirdi.

Ancak eski Chelsea teknik direktörünün önünde zorlu bir görev var; Madrid, Xabi Alonso’nun kovulmasının ardından Álvaro Arbeloa’nın görevi devraldığı 2025-26 sezonunda beklentilerin altında bir performans sergilemişti. Takım içindeki huzursuzlukla ilgili sık sık çıkan haberlerin ortasında, Los Blancos ligde ancak ikinci sırada yer alabildi; Albacete’ye karşı Copa del Rey’de utanç verici bir şekilde elenmesi ve Şampiyonlar Ligi’nde de çeyrek final aşamasında turnuvadan ayrılması, bir değişikliğin kaçınılmaz olduğunu gösterdi.