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ÖZEL: José Mourinho, Real Madrid’in bir dizi süperstar oyuncusunu acımasızca satacağına dair haberlere tepki gösterdi
Mourinho, Bernabéu’ya geri dönüyor
Mourinho, Temmuz başında Madrid’de resmen göreve başlayacak. Üç yıllık bir sözleşme imzalayan teknik adam, daha önce 2010 ile 2013 yılları arasında baş antrenörlük yaptığı ve rekor kıran bir La Liga şampiyonluğu da dahil olmak üzere üç kupa kazandığı Bernabéu’ya dikkat çekici bir dönüş gerçekleştirdi.
Ancak eski Chelsea teknik direktörünün önünde zorlu bir görev var; Madrid, Xabi Alonso’nun kovulmasının ardından Álvaro Arbeloa’nın görevi devraldığı 2025-26 sezonunda beklentilerin altında bir performans sergilemişti. Takım içindeki huzursuzlukla ilgili sık sık çıkan haberlerin ortasında, Los Blancos ligde ancak ikinci sırada yer alabildi; Albacete’ye karşı Copa del Rey’de utanç verici bir şekilde elenmesi ve Şampiyonlar Ligi’nde de çeyrek final aşamasında turnuvadan ayrılması, bir değişikliğin kaçınılmaz olduğunu gösterdi.
- AFP
Ünlü oyuncuların takımdan ayrıldığına dair haberlere ilişkin açıklama
Mourinho’nun atanmasının kesinleşmesinin ardından, İspanyol basınında 63 yaşındaki teknik direktörün, aralarında altı büyük ismin de bulunduğu oyuncu satışlarını da içeren kapsamlı değişiklikler planladığına dair söylentiler dolaşmaya başladı.
"Beast Mode On" podcast'inde Adebayo Akinfenwa ile konuşan Mourinho, bu spekülasyonlara değinerek şunları söyledi: "Real Madrid hakkında konuşmamalıyız ama küçük bir noktaya değinebilirim... Bazı haberlerde insanların şöyle dediğini okudum: 'José Mourinho buraya geliyor ve sezon boyunca bazı sorunlar yaşadığı iddia edilen en iyi oyunculardan bazılarını kadrodan çıkaracak'. Hayır.
"Ben bu oyuncuları istiyorum! En iyi oyuncuları istiyorum. Şimdi bir takım kurmanın bir yolunu bulmalıyım ve önceki sezonlarda yaşadıkları gibi sorunlar yaşamamalıyım – tabii ki bunlar sadece okuduklarım, kesin bir şey bilmiyorum. Eğer çok iyi olmayan oyuncularla sorun yaşıyorsanız, bu BÜYÜK bir sorundur. Büyük oyuncular, büyük oyunculardır."
Mourinho’nun oyuncularında aradığı nitelikler
Mourinho, Madrid’de yeteneklerle dolu, yıldızlarla süslenmiş bir kadronun başına geçiyor; Portekizli teknik adam, Marc Cucurella, Bernardo Silva ve Ibrahima Konate gibi isimleri kadrosuna katarak takımı daha da güçlendirdi.
Önümüzdeki birkaç ay içinde Bernabeu'ya yeni transferlerin gelmesi muhtemelken, bir oyuncuda özellikle ne aradığı sorulduğunda Mourinho şöyle ekledi: "Nitelikler. Bazen insanlar şöyle der: 'Bu oyuncu inanılmaz niteliklere sahip, ama fiziksel olarak pek iyi değil'. [Bu da demek oluyor ki] o oyuncu iyi değil. ‘Bu oyuncunun müthiş nitelikleri var ama istikrarlı değil, iniş çıkışları var.’ Yani o büyük bir oyuncu değil.
"Büyük oyuncu, her yönüyle eksiksiz bir pakettir. Teknik olarak iyi olmalı, fiziksel olarak iyi olmalı, zihinsel olarak da iyi olmalı. Takım oyuncusu olmalı. Benim aradığım budur. Bazen takımınızda bunlardan bolca olur ve bu cennet gibidir, bazen sayıları azdır ve iş biraz daha zorlaşır. Bir teknik direktörün niteliklerinden birinin de oyuncuları kendi vizyonuna çekmek olduğuna her zaman inanırım."
José Mourinho’nun konuk olduğu Beast Mode On Podcast’in tam bölümünü izleyin
Beast Mode On Podcast’in tüm bölümlerini resmi YouTube kanalı üzerinden dinleyebilirsiniz.
Ayrıca Spotify üzerinden bölümlerin tamamını dinleyebilirsiniz.
José Mourinho, Coca-Cola ile yaptığı ortaklık kapsamında Beast Mode On Podcast'e konuk oldu. Coca-Cola'nın "Jose vs Mourinho" projesinde, bu efsanevi teknik direktörün iki yapay zeka versiyonu, Dünya Kupası finalleri boyunca her gün Dünya Kupası ile ilgili konuları tartışarak karşı karşıya geliyor.