Özel Haber: Man City kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya bir numaralı kaleci pozisyonunu kaptırmasının ardından düzenli forma şansı arayışına giren James Trafford için Liverpool ve Chelsea yarışta başı çekiyor

Transfer dönemi başladığında Trafford'a talip olan kulüpler eksik olmayacak. GOAL'un edindiği bilgilere göre Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Aston Villa ve Newcastle, 22 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmak için ilgilerini dile getirmiş durumda. Newcastle, geçen yaz Trafford hâlâ Burnley'deyken onu kadrosuna katmak istemiş ve bir teklif sunmuştu; ancak City, sözleşmesindeki eşleştirme maddesini devreye soktu ve Trafford, Etihad Stadyumu'na geri döndü.

Magpies, Trafford'u kaçırdıktan sonra Southampton'dan Aaron Ramsdale'i kiralık olarak kadrosuna kattı ve hala uzun vadeli bir 1 numara arıyor. Ramsdale, Nick Pope'un sakatlıktan dönmesinin ardından son zamanlarda Eddie Howe'un ilk tercihi haline geldi. Tottenham da bir kaleci arayışında, zira Guglielmo Vicario'nun Inter'e katılması bekleniyor; ancak kuzey Londralılar küme düşerse Trafford'un transferi neredeyse kesin olarak rafa kalkacaktır.

Chelsea de bu sezon kaleci konusunda sorunlar yaşadı. Robert Sanchez, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain ile oynanacak maç öncesinde teknik direktör Liam Rosenior tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu kararın sonuçları çok kötü oldu, çünkü onun yerine geçen Filip Jorgensen ilk maçta 5-2'lik yenilgide kritik bir hata yaptı ve o günden beri forma giymedi.