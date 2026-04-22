Çeviri:
Özel Haber: Man City kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya bir numaralı kaleci pozisyonunu kaptırmasının ardından düzenli forma şansı arayışına giren James Trafford için Liverpool ve Chelsea yarışta başı çekiyor
Premier Lig kulüpleri Trafford'u kadrolarına katmak için sıraya giriyor
Transfer dönemi başladığında Trafford'a talip olan kulüpler eksik olmayacak. GOAL'un edindiği bilgilere göre Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Aston Villa ve Newcastle, 22 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmak için ilgilerini dile getirmiş durumda. Newcastle, geçen yaz Trafford hâlâ Burnley'deyken onu kadrosuna katmak istemiş ve bir teklif sunmuştu; ancak City, sözleşmesindeki eşleştirme maddesini devreye soktu ve Trafford, Etihad Stadyumu'na geri döndü.
Magpies, Trafford'u kaçırdıktan sonra Southampton'dan Aaron Ramsdale'i kiralık olarak kadrosuna kattı ve hala uzun vadeli bir 1 numara arıyor. Ramsdale, Nick Pope'un sakatlıktan dönmesinin ardından son zamanlarda Eddie Howe'un ilk tercihi haline geldi. Tottenham da bir kaleci arayışında, zira Guglielmo Vicario'nun Inter'e katılması bekleniyor; ancak kuzey Londralılar küme düşerse Trafford'un transferi neredeyse kesin olarak rafa kalkacaktır.
Chelsea de bu sezon kaleci konusunda sorunlar yaşadı. Robert Sanchez, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain ile oynanacak maç öncesinde teknik direktör Liam Rosenior tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu kararın sonuçları çok kötü oldu, çünkü onun yerine geçen Filip Jorgensen ilk maçta 5-2'lik yenilgide kritik bir hata yaptı ve o günden beri forma giymedi.
Donnarumma'yla yaşanan rekabet, City'nin dönüşünü gölgeledi
Bu arada Alisson Becker’in, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala yaz aylarında Liverpool’daki sekiz yıllık serüvenine son vermesi bekleniyor. Bu durum Anfield’da bir boşluk yaratacak olsa da, Kırmızılar 2024 yılında Giorgi Mamardashvili’yi 29 milyon sterline transfer ederek, onun ileride Brezilyalı kalecinin bayrağını devralmasını planlıyor.
Trafford, 12 yaşında City'nin akademisine katıldı ve 2023'te 15 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer olana kadar toplam sekiz yıl kulüpte kaldı. Pep Guardiola'nın takımı, Burnley ile olan sözleşmesindeki, başka bir kulübün teklifini eşleştirmelerine izin veren maddeyi uyguladıktan sonra, geçen yaz City'ye geri döndü. Geldiğinde, 2026'da Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi sona erdiğinde onun yerini almadan önce Ederson ile 1 numara pozisyonu için rekabet etmesi bekleniyordu.
Ancak Ederson Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Trafford, Premier Lig sezonunun ilk üç maçında ilk 11'de yer alarak City'nin 1 numaralı kalecisi olarak sezona başladı. Ancak transfer dönemi kapanmadan hemen önce, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Gianluigi Donnarumma'nın 26 milyon sterlin karşılığında transfer olmasıyla 1 numaralı kaleci statüsü kısa sürede tehlikeye girdi.
"Başka bir deneyim"
Trafford o zamandan beri Premier Lig'de forma giymedi; Carabao Kupası ve FA Kupası'ndaki maçların yanı sıra Bayer Leverkusen'e karşı oynanan bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasıyla yetinmek zorunda kaldı. Tüm turnuvalarda toplam 14 maça çıkan oyuncu, geçen ay takıma başka kaleci katılmayacağı varsayımıyla City'ye geri dönmeyi kabul etmiş olsa da, yaz aylarında seçeneklerini değerlendireceğini itiraf etti.
Trafford Şubat ayında, "Donnarumma ile ilgili durumun yaşanmasını beklemiyordum ama oldu, o yüzden hayatıma devam ediyorum" demişti. "Olay oldu, bu yüzden her gün çok çalışıyorum ve ne olacağını bekliyorum, elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Futbol budur, neyse o, her gün çalışmaya devam etmelisin ve gelen maçlarda elinden geldiğince iyi oynamalısın. Bu, kariyerime ekleyeceğim bir başka deneyim ve iyi bir ders oldu."
Carabao Kupası finalindeki kahramanlıkların ardından Wembley'e dönüş bekliyor
Trafford, Cumartesi günü Wembley'de Southampton ile oynanacak FA Cup yarı finalinde ilk 11'de yer alacak. Wembley'de City formasıyla oynadığı son maçta, Arsenal'e karşı oynanan Carabao Cup finalinde muhteşem bir üçlü kurtarışa imza atarak kariyerinin ilk büyük kupasını kazanmıştı. Trafford, 2023'te Three Lions'ın U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında kahramanlık göstermiş ve ertesi hafta Uruguay karşısında İngiltere A Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıkmıştı. City formasıyla oynadığı son maç, Liverpool ile oynanan FA Cup çeyrek final maçıydı. Bu maçta Mohamed Salah'ın penaltısını kurtararak takımının 4-0'lık ezici galibiyetine katkıda bulunmuştu.