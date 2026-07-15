Getty/GOAL
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ÖZEL HABER: İngiltere’nin kahramanı Jude Bellingham, Harry Kane’i Ballon d’Or yarışında nasıl geçebileceğini anlattı; Michael Owen ise Üç Aslanlar’a Arjantin’le oynayacakları Dünya Kupası yarı finalinde bir vites daha yükseltmeleri çağrısında bulundu
- Getty/GOAL
Ölümsüzler ve Altın Nesil: İngiltere’nin kupa arayışları
Yaklaşık altmış yıl önce Jules Rimet Kupası’nın Wembley’deki güneş ışığında ilk kez parıldamaya başlamasından bu yana, büyük turnuvalarda boy gösteren her İngiltere milli takımına, 1966’nın efsanelerini taklit etme görevi yüklenmiştir.
Bazıları bu başarısızlık serisini sona erdirmeye diğerlerinden daha çok yaklaşmış olsa da, Gazza ve Gary Lineker 1990 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselme yolunda önemli katkılarda bulunmuştu. Sir Gareth Southgate ise 2018’de Üç Aslanlar’ı aynı aşamaya taşıdı ve üst üste iki kez Avrupa Şampiyonası finaline çıkmalarını sağladı.
Efsanevi “Altın Nesil” hiçbir turnuvada çeyrek finalin ötesine geçemedi – Cristiano Ronaldo, Owen, Rooney, David Beckham ve arkadaşları için zorlu bir rakip olduğunu kanıtladı – ancak umut sonsuzdur ve başarıya aç taraftar kitlesi hâlâ hayal kurmaya cesaret ediyor.
Kuzey Amerika topraklarında bir kez daha yarı finale ulaşıldı; Arjantinli “Tüm Zamanların En İyisi” Lionel Messi, rekorları alt üst eden kariyerinde İngiltere ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanıyor. Messi, Thomas Tuchel’in takımına pek çok sorun çıkaracak, ancak “Üç Aslanlar”ın da kükremek için hazır olan kendi maç kazandıran oyuncuları var.
Real Madrid’in “Galactico”su Bellingham, Euro 2024’teki “başka kim olabilir ki” dedirten performansının ardından bir kez daha takımın sembolü haline geldi; oynadığı altı maçta altı gol kaydetti ve bu gol havuzunda Meksika ve Norveç’e karşı attığı paha biçilmez ikili goller de yer alıyor.
Bellingham, Gazza ve Rooney’nin izinden gidiyor
Bellingham’ın, sihirli anlar yaratma konusunda bir zamanlar Gascoigne ve Rooney’nin giydiği tacı devralıp devralmadığı sorulduğunda, oyuncuların güvenilir İngiliz çevrimiçi kumarhane markalarını karşılaştırmasına yardımcı olmasıyla tanınan Casino.org’un Birleşik Krallık elçisi ve eski İngiltere forveti Owen, GOAL’a şunları söyledi: “En iyilerden birinden bahsediyoruz, değil mi? Henüz genç olmasına rağmen büyük turnuvalarda adeta canlanıyor. Real Madrid’de oynuyor ve Real Madrid takımının yıldızlarından biri. Açıkçası dünyanın en iyi oyuncularından biri.
“Kısa bir süre önce bile insanların onun gitmesi gerekip gerekmediğini ya da takımda yer alması gerekip gerekmediğini sorgulaması oldukça ürkütücü. Dünya klasında çok fazla oyuncumuz yok ve bunlardan birini takımdan çıkarmaya çalışmak oldukça ciddi bir durum.
“Ama ne olursa olsun, o olağanüstü bir oyuncu. Fiziksel olarak tam bir Rolls-Royce, değil mi? Hareket edişi, koşuşu, kat ettiği mesafe, saha içinde kapladığı alan. Zihinsel olarak da büyük maçlarda kendini gösteriyor.
“Eğer Dünya Kupası’nı kazanacaksak, onun seviyesinde üç ya da dört oyuncuya ihtiyacımız var. Fransa’ya ve onun gibi takımlara bakarsanız, kelimenin tam anlamıyla en üst seviyede dört ya da beş oyuncuya sahipler. Bizde ise bir ya da iki tane var. Harry Kane sonsuza kadar burada olmayacak. Şu an önemli, ama Dünya Kupası’nı kazanmak istiyorsak, birkaç tane Jude Bellingham’a ihtiyacımız var. Kesinlikle, o, etrafında bir takım kurabileceğiniz türden bir oyuncu.”
- Getty Images
Bellingham ya da Kane, 2026'da Ballon d'Or'u kazanabilir mi?
Bellingham’ın gösterdiği performans, bazılarının onun – 2024’te üçüncü sırada yer aldıktan sonra – Ballon d’Or ödülü için yeniden aday olabileceğini öne sürmesine neden oldu. Owen, 2001 yılında bu prestijli ödülü kendisi kazandığı için bunun ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyor. O, bu ödülü kazanan son İngiliz oyuncu olmaya devam ediyor.
Geçen sezon Bundesliga şampiyonu Bayern Münih formasıyla 61 gol atan Kane de Altın Top yarışında yer alıyor. İki Three Lions süperstarı için sorun, Fransa’nın 2026 Dünya Kupası’nda İspanya’ya yenilmeden önce Kylian Mbappé ve Michael Olise gibi isimlerin öncülüğünde çok korkutucu bir görüntü sergilemiş olması; Lamine Yamal ise finalde nefes kesici bir performans sergilerse o da adaylar arasına girebilir.
“Dünyanın en iyi oyuncusu” unvanı söz konusu olduğunda Bellingham’ın da adaylar arasında yer alıp almadığı sorulduğunda Owen şunları ekledi: “Bu, Dünya Kupası’nı kimin kazanacağına bağlı. Eğer biz Dünya Kupası’nı kazanırsak, o zaman evet, bence onun da ciddi bir şansı var.
“Eğer Dünya Kupası’nı kazanırsak, Harry Kane’in kulüp futbolunda başardıkları, Harry Kane’in lehine bir avantaj sağlayabilir. Ama kim bilir, eğer Jude Bellingham Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atarsa, bu durum dengeleri onun lehine çevirebilir.
“Her şeyden önce, bu iki oyuncudan birinin ödülü kazanabilmesi için Dünya Kupası’nı kazanmamız gerekiyor. Ancak Dünya Kupası’nı kazanırsak, elbette çok şey yarı final ve finalde neler olacağına bağlı olacak, çünkü adil olmak gerekirse ikisi de Dünya Kupası’nda eşit derecede iyi performans gösterdi.”
İngiltere’nin Arjantin’i yenmek için yapması gerekenler
Kane ve Bellingham, FIFA’nın en önemli turnuvasında ikisi de altı gol attı. İkisi birlikte İngiltere’yi yarı finale taşıdılar; bu yolda inatçı savunmaları, yüksek rakımı ve bunaltıcı sıcaklıkları aşarak ilerlediler.
Sırada Messi ve Arjantin var. Owen, 1998 Dünya Kupası’nda Albiceleste’ye karşı attığı muhteşem solo golle en büyük sahnede adını duyurmuştu. Kasım 2005’teki bir hazırlık maçı sonunda dramatik bir çift gol atarak bu rakibin kabusu haline geldi; bu, iki eski düşmanın en son karşı karşıya geldiği maçtı.
Bellingham ve Kane, Atlanta’da manşetlere daha fazla çıkmayı umuyor, ancak etraflarındaki takım arkadaşlarından biraz daha fazla destek almaları gerekebilir. Three Lions’ın şimdiye kadar sergilediği azim ve ruhu sorgulamak mümkün olmasa da, performanslar zaman zaman biraz çılgınca oldu ve bu çabayı tamamlamak için daha fazla kurnazlık gerekiyor.
Owen şöyle konuştu: “Tamamen katılıyorum. Meksika maçında belki de biraz istisna olmuştum. Herkes bunun şimdiye kadar gördükleri en iyi performans olduğunu söylüyor. Yani, ben başka bir maçı izlemiş olmalıyım.
“Bence en dramatik maçtı. Yıllar boyunca İngiltere olarak gerçekten dramatik maçlara sahne olduk, ama bence bu maç heyecan vericiydi, dramatikti, kahramanca bir maçtı, pek çok şey vardı ve iyi bir performanstı. Ancak sizin de dediğiniz gibi, ilk yarıda topu üç pas bile tutamadık. Sonra 10 kişi kaldık ve topu iki pas bile tutamadık. Zamanımızın yarısında sadece topu uzaklaştırıyorduk.
“Bu, ‘tamam, peki, Fransa karşısında da aynısını yaparsak onları yeneriz’ diye düşündürecek türden bir performans değildi. Asla olmaz. Fransa karşısında öyle oynarsak – canımıza okurlar! Bundan daha iyi oynamamız gerekiyor.
“Şimdi, pek çok başka açıdan harikaydı ve tabii ki bir kırmızı kart görmemiz ve tüm bu farklı olaylar yüzünden de öyle oldu, elbette öyleydi ve muhteşemdi. Ve dediğim gibi, kahramanca ve diğer her şey. Ama, bilirsiniz, bence daha fazlası var, bu oyuncuların içinde daha iyi performanslar var.
“Norveç’in bizden daha iyi oynadığını söyleyebilirsiniz. Peki kaç Norveçli oyuncu bizim takımımıza girebilir? Hiçbiri. Belki bir tane. Eğer [Erling] Haaland’ı Kane’e tercih ediyorsanız, tamam, sizinle tartışırım, ama neyse, sorun değil. Bizden daha iyi oynadılar.
“Yani hâlâ çok daha iyi oynayabiliriz ve çok daha iyi oynamamız gerekecek. Ama karşı karşıya kalacağımız takımların, ya da umarım takımların, bizden daha iyi performanslar ortaya çıkaracağını düşünüyorum çünkü buna mecbur kalacağız. Bence bu tür maçlarda seviyenizi yükseltebilmek doğal bir şey. Daha iyi oynamamız gerekecek ve bence oynayacağız da.”
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Wonderwall ve Three Lions: İngiltere, bir başka Dünya Kupası zaferini hayal ediyor
Messi ve dünya futbolunun son şampiyonlarıyla yapılacak bu tarihi karşılaşma, İngiltere’ye kendini kanıtlamak, teknik direktör Tuchel’in aldığı bazı tartışmalı kararları haklı çıkarmak ve deplasmana gelen taraftar ordusuna sevinç yaşatmak için ideal bir fırsat sunuyor.
Plan, Oasis’in marşı “Wonderwall”un – “Three Lions” ile birlikte – Georgia’daki Mercedes-Benz Stadyumu’nda yeniden yankılanmasını sağlamak. Eğer Kane ya da Bellingham kupayı eve getirebilirlerse, rekorlar yeniden yazılırken ve başarılarla dolu yeni bir dönemin kapıları açılırken, Dünya Kupası ve Ballon d’Or zaferlerinden oluşan dikkat çekici bir ikilinin tadını çıkarma şansı da oldukça yüksek olacaktır.
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