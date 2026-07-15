ÖZEL HABER: İngiltere’nin kahramanı Jude Bellingham, Harry Kane’i Ballon d’Or yarışında nasıl geçebileceğini anlattı; Michael Owen ise Üç Aslanlar’a Arjantin’le oynayacakları Dünya Kupası yarı finalinde bir vites daha yükseltmeleri çağrısında bulundu

Yaklaşık altmış yıl önce Jules Rimet Kupası’nın Wembley’deki güneş ışığında ilk kez parıldamaya başlamasından bu yana, büyük turnuvalarda boy gösteren her İngiltere milli takımına, 1966’nın efsanelerini taklit etme görevi yüklenmiştir.

Bazıları bu başarısızlık serisini sona erdirmeye diğerlerinden daha çok yaklaşmış olsa da, Gazza ve Gary Lineker 1990 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselme yolunda önemli katkılarda bulunmuştu. Sir Gareth Southgate ise 2018’de Üç Aslanlar’ı aynı aşamaya taşıdı ve üst üste iki kez Avrupa Şampiyonası finaline çıkmalarını sağladı.

Efsanevi “Altın Nesil” hiçbir turnuvada çeyrek finalin ötesine geçemedi – Cristiano Ronaldo, Owen, Rooney, David Beckham ve arkadaşları için zorlu bir rakip olduğunu kanıtladı – ancak umut sonsuzdur ve başarıya aç taraftar kitlesi hâlâ hayal kurmaya cesaret ediyor.

Kuzey Amerika topraklarında bir kez daha yarı finale ulaşıldı; Arjantinli “Tüm Zamanların En İyisi” Lionel Messi, rekorları alt üst eden kariyerinde İngiltere ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanıyor. Messi, Thomas Tuchel’in takımına pek çok sorun çıkaracak, ancak “Üç Aslanlar”ın da kükremek için hazır olan kendi maç kazandıran oyuncuları var.

Real Madrid’in “Galactico”su Bellingham, Euro 2024’teki “başka kim olabilir ki” dedirten performansının ardından bir kez daha takımın sembolü haline geldi; oynadığı altı maçta altı gol kaydetti ve bu gol havuzunda Meksika ve Norveç’e karşı attığı paha biçilmez ikili goller de yer alıyor.